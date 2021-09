Elena Iparraguirre causa indignación con sus declaraciones tras la muerte de Abimael Guzmán

Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre

Elena Iparraguirre, esposa del fallecido genocida Abimael Guzmán, ha desatado una serie de reacciones por parte de los peruanos tras revelarse el audio de la llamada que hizo desde el penal Virgen de Fátima en el Callao, minutos después de conocerse la muerte del cabecilla de Sendero Luminoso.

La camarada “Miriam” responsabiliza al Estado peruano, a la Marina de Guerra del Perú y a los “torturadores” de la Dircote como los responsables de su asesinato (Abimael Guzmán) y de la desaparición de su cuerpo.

“Hace unos minutos me dijeron que el cuerpo de mi esposo ya no está en manos del INPE, ni del Ministerito de Justicia, sino de la tercera fiscalía, para que a través de un poder con un familiar puedan entregárselo. Lo único que quieren es desaparecerlo y que no quede ni un gramo de su cuerpo y eso se llama asesinato, homicidio y genocidio”, dijo.

“Me han impedido visitarlo, dos años que no lo veo. Ese impedimento me lleva a pensar que han planeado su asesinato. Yo en este momento responsabilizo al Estado peruano, a la Marina de Guerra del Perú, como los responsables del asesinato de mi esposo y la desaparición de su cuerpo”, añadió.

Antes de concluir con este audio, Elena Iparraguirre, señaló que apelará a la tercera fiscalía para que le entreguen el cuerpo del ‘Camarada Gonzalo’.

“Aquí no hay ningún teléfono para hacer el ultimo intento y que su cuerpo se lo entreguen a una ex compañera prisionera porque no tengo ni un abogado que pueda resolver esta situación. Estoy presa con mi cabeza y mis extremidades bien claras (...) Honor y Gloria a mi esposo. Seguiremos su ejemplo de comunistas hasta el fin”, indicó la también terrorista.

Recordemos que ella como rea no tiene derecho a usar los teléfonos y tras este acto de indisciplina, Elena Iparraguirre ha sido trasladada al penal de máxima seguridad de mujeres Anexo de Chorrillos, luego de que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dispusiera su traslado, así lo manifestó el Ministerio de Justicia.

Peruanos reaccionan ante las declaraciones de Elena Iparraguirre tras la muerte de Abimael Guzmán. REUTERS/Sebastian Castaneda

Iparraguirre estará incomunicada y será sometida a un proceso disciplinario por la “vulneración de la seguridad y de las normas penitenciarias”, según dispuso el INPE en un comunicado.

“Frente a las llamadas telefónicas realizadas el pasado 11 de setiembre por parte de la interna Elena Iparraguirre Revoredo, las cuales ensalzan hechos ilegales vinculados con el terrorismo y, por lo tanto, vulneran las normas de seguridad penitenciaria, el Instituto Nacional Penitenciario dispuso la inmediata incomunicación de la interna, así como el inicio de un proceso disciplinario en razón de vulneración de las normas penitenciarias. Asimismo, hoy se dispuso el traslado de la interna a un penal de máxima seguridad”, expresa el ente penitenciario.

Elena Iparraguirre se habría comunicado con Directora del INPE

Durante una entrevista, el ministro de Justicia Aníbal Torres confirmó que la presidenta del INPE, Susana Silva Hasembank, se comunicó con Elena Iparraguirre “dentro de sus competencias”, y que esta le solicitó ver el cadáver de Abimael Guzmán.

“Creo que la directora del establecimiento penal llamó a la presidenta del INPE y le pone en comunicación con la esposa de Abimael Guzmán, quien le pregunta airadamente, exigiendo ver el cadáver, pero ella (la presidenta del INPE) no lo podía permitir, porque la ley no lo permite, los terroristas no tienen esa facultad”, declaró Torres en Canal N.

Muerte de Abimael Guzmán

Recordemos que el 11 de setiembre en horas de la mañana se dio a conocer el deceso de Abimael Guzmán, cabecilla del grupo terrorista Sendero Luminoso. A través de un comunicado se aclaró que el mal estado de salud del genocida habría sido la causa de su muerte.

Esto se da a un día antes de cumplirse 29 años de su captura por parte de la policía de investigación del Perú, quien lo redujo junto a su cúpula de senderistas en el que también se encontraba su esposa, Elena Iparraguirre.

(Con información de Caretas)

SEGUIR LEYENDO

Bono Yanapay Perú: ¿Qué dijo la ministra Dina Boluarte en el primer día de entrega del subsidio?