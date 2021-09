Bono Yanapay Perú de 350 o 700 soles: ¿Cuánto me tocaría recibir?

El bono Yanapay está dirigido a personas que no están incluidas en el sistema financiero. | Fuente: Agencia Andina.

El subsidio otorgado en el Gobierno de Pedro Castillo ya es una realidad y a partir de este lunes 13 de setiembre, empezarán a entregarlo de manera progresiva. Para ello, es importante conocer la forma de pago y cuánto le tocará recibir a cada familia.

Recordemos que el Bono Yanapay Perú puede ser entregado de dos maneras. Los que reciban 350 soles y aquellos que recibirán 700 soles. A continuación te detallamos las diferencias.

Para ello, El premier, Guido Bellido, explicó que se trata de un soporte económico de S/. 350 por persona, y de S/. 700 como mínimo por familia. Es decir, habrán dos beneficiarios en un mismo hogar.

Hay que precisar que este bono tiene ciertas diferencias a comparación de los subsidios anteriores que ha otorgado el gobierno, pero tiene el mismo objetivo mitigar la crisis económica que miles de familias peruanas pasan tras las llegada de la pandemia por la Covid 19.

Ante esto, se otorgará un subsidio complementario de S/. 350 a aquellos hogares que fueran conformados por una persona mayor que tenga a su cuidado a un menor de edad. Así, estos integrantes recibirán un total de S/. 700. También serán beneficiarios aquellos ciudadanos que forman parte del Programa JUNTOS, Pensión 65 y Contigo del MIDIS.

En conclusión, el bono Yanapay es de 350 soles y se entregará de manera individual y si en caso existen hijos o menores de edad al cuidado de un mayor, la cifra será de 700 soles.

Bono Yanapay de 350 soles podrá ser cobrado desde el lunes 13 de septiembre de 2021

¿Quiénes no recibirán el Bono Yanapay Perú?

Según el Decreto de Urgencia publicado en el Diario El Peruano, las personas que no recibirán este apoyo económico son:

-Aquellos que vivan en hogares considerados no pobres con un integrante de la familia en planilla.

-Hogares con miembros en programas sociales que tienen ingresos mayores a 3 mil soles.

-Hogares considerados en situación de pobreza extrema, pero con ingresos mayores a 3 mil soles.

-Los hogares pobres con ingresos mayores a 3 mil soles.

¿Quiénes serán los primeros en cobrar el Bono Yanapay Perú de 350 soles?

Según la disposición del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), los primeros en la lista de recibir este apoyo social son todos aquellos que forman parte de Pensión 65, Juntos y Contigo. El pago se efectuará a partir del 13 de setiembre.

Cabe destacar que, existen otros grupos, los cuales progresivamente y de acuerdo al calendario del Midis, empezarán a recibir esta bonificación, entre ellos están los siguientes:

Grupo 2:

Este grupo es conformado por los usuarios con cuentas bancarias, billeteras digitales y cuenta DNI. La fecha destinada para la entrega del subsidio será a partir del 23 de setiembre.

Grupo 3:

Aquí está constituido por todas las comunidades rurales que no cuentan con un sistema financiero. La entrega del apoyo económico se hará a través de los carritos pagadores. También se ha destinado la modalidad del pago a domicilio para mayores de 80 años o aquellas personas que tuvieran alguna discapacidad severa. La fecha está programada para ellos es el 28 de setiembre.

Grupo 4:

Este grupo lo conforma todas aquellas personas que no tienen una cuenta bancaria, las cuales, recibirán el bono a través de ventanillas del Banco de la Nación a partir del 23 de diciembre.

No olvides que los únicos canales de información son los del Estado, tales como el Midis, Reniec, entre otros. No accedas a llenar formularios diferentes a los que se presentan en las paginas oficiales del gobierno. Es necesario que cuando brindes tus datos sean los precisos y correctos para que al momento de ir a recibir tu bono no tengas ningún inconveniente.

No olvides estar atento e ir en la fecha indicada para evitar contratiempos y hazlo siguiendo los protocolos y así cuidarte de la Covid 19.

SEGUIR LEYENDO