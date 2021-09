Bono Yanapay Perú: ¿Quiénes serán los primeros en cobrar este subsidio?

A menos una semana de que se empiece a entregar el Bono Yanapay Perú de 350 soles, es necesario conocer quiénes son los primeros en la lista y así puedas acceder a este apoyo económico de forma ordenada y sobre todo segura.

Como se recuerda, el presidente, Pedro Castillo en su último discurso a la Nación, ratificó esta ayuda social dirigida a más de 13 millones de peruanos, los cuales han sufrido un gran impacto en su economía por la llegada de la pandemia del Covid 19.

Para ello, muchos aún se preguntan: ¿Quiénes serán los primeros beneficiarios? A continuación te detallamos cómo será el proceso de entrega de este bono y cuáles serán las modalidades para su acceso.

¿Quiénes serán los primeros en cobrar el Bono Yanapay Perú de 350 soles?

Según la disposición del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), los primeros en recibir este apoyo social son todos aquellos que pertenecen a Pensión 65, Juntos y Contigo. El pago se efectuará a partir del 13 de setiembre.

Sin embargo, existen otros grupos que progresivamente y de acuerdo al calendario del Midis, empezarán a recibir esta bonificación, entre ellos están los siguientes:

Grupo 2:

Este grupo será conformado por los usuarios con cuentas bancarias, billeteras digitales y cuenta DNI. La fecha de entrega para ellos, será a partir del 23 de setiembre.

Grupo 3:

Aquí está integrado por todas las comunidades rurales con sistemas financieros. La entrega del apoyo económico se hará a través de los carritos pagadores. Otra modalidad será el pago a domicilio para mayores de 80 años o aquellas personas que tuvieran alguna discapacidad severa. La fecha está programada para ellos es el 28 de setiembre.

Grupo 4:

Este grupo lo conforma todas aquellas personas que no tienen una cuenta bancaria, las cuales, recibirán el bono a través de ventanillas del Banco de la Nación a partir del 23 de diciembre.

Bono Yanapay de 350 soles será entregado a 13 millones de peruanos

¿Cuáles son las condiciones para acceder al Bono Yanapay Perú de 350 soles?

-Estar en situación de pobreza o pobreza extrema, según el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).

-Pertenecer al programa Juntos, Pensión 65 o Contigo.

-No estar registrado en la planilla pública o privada, excepto pensionistas y practicantes.

-Tener un ingreso menor a S/ 3000 al mes por hogar.

¿Cuál es el link oficial para saber si seré beneficiario del Bono Yanapay Perú de 350 soles?

Las personas que resulten beneficiarias con este subsidio económico otorgado por el Estado, en primer lugar deberán revisar si están en el padrón aprobado por el Midis a partir del 13 de septiembre en este enlace oficial: https://www.gob.pe/yanapay

Otro enlace que puedes consultar a partir de esa fecha es www.midis.gob.pe

Si no perteneces a ninguno de estos programas sociales, podrás conocer tu fecha y modalidad de pago a partir del 24 de septiembre.

¿Quiénes no podrán acceder al Bono Yanapay Perú de 350 soles?

Según establece el decreto de urgencia Nº 080-2021 publicado en el Diario El Peruano, indica que el Bono 350 soles en el marco del Estado de Emergencia sanitaria no será entregado a ciudadano cuya remuneración mensual no supere los S/ 3 000,00 y no estén comprendidos del aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público (airhsp).

Como se recuerda, durante conferencia de prensa, Dina Boluarte, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), señaló la importancia de entregar esta bonificación y así, ir aplacando las necesidades de los peruanos en condición vulnerable.

El Midis dividió así la forma para llegar a las comunidades más necesitadas: El 68% pertenece a la zona urbana y el 32% al área rural. Además, el 52% son mujeres y el 48%, varones.

