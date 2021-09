Bono Yanapay Perú: Midis aprobó padrón de beneficiarios. ¡Mira aquí si estás en el listado!

A través de un comunicado, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) aprobó este miércoles el padrón de los beneficiarios del Bono Yanapay Perú, el cual está dirigido a las familias más necesitadas que han sufrido una crisis económica a causa de la llegada de la pandemia del Covid-19.

Así se estableció a través de la Resolución Ministerial N° 171-2021-MIDIS publicada con fecha miércoles 08 de setiembre del 2021, en la edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

La norma señala que aprueba el “Padrón de ciudadanos beneficiarios del subsidio monetario individual autorizado en los numerales 2.1 y 2.3 del artículo 2 del Decreto de Urgencia N° 080-2021”.

¿Quiénes serán los beneficiados al Bono Yanapay Perú?

El numeral 2.1 del referido Decreto de Urgencia autoriza el otorgamiento excepcional y por única vez de un subsidio monetario individual de 350 soles, a favor de personas mayores de edad que forman parte de:

a. Hogares en condición de pobreza y pobreza extrema de acuerdo con el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh).

b. Hogares beneficiarios del Programa Nacional de apoyo directo a los más pobres (Juntos), y/o hogares con algún integrante que sea beneficiario del Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65” y/o hogares con algún integrante que sea beneficiario del Programa Nacional de Entrega de la pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza (Contigo) a cargo del Midis.

c. Hogares no comprendidos en los literales a y b precedentes, cuyos integrantes no se encuentren registrados en el aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público (AIRHSP), o en la planilla privada, exceptuándose a los pensionistas y a la modalidad formativa.

El numeral 2.2 del referido Decreto Supremo autoriza adicionalmente el otorgamiento excepcional y por única vez de un subsidio monetario individual de 350 soles, a las personas cuyo hogar, de acuerdo al Registro Nacional estuviera conformado por una sola persona mayor de edad y al menos un menor de edad.

Cabe destacar que la norma lleva la rúbrica de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte Zegarra.

(Con información de Andina)

¿ Cómo saber si soy beneficiario del Bono Yanapay Perú?

Las personas que pertenecen a los programas sociales indicados por el Midis, recibirán el subsidio económico, y podrán revisar si están en el padrón de beneficiarios a partir del 13 de septiembre en este enlace oficial: https://www.gob.pe/yanapay

Otro enlace que puedes consultar a partir de esa fecha es www.midis.gob.pe

Si no eres usuario de un programa social podrás acceder a tu fecha y modalidad de pago a partir del 24 de setiembre.

Reniec entregó al Midis información para otorgamiento de bono Yanapay

El Reniec dio a conocer que entregó al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) el registro de ciudadanos elegibles para acceder al subsidio económico Yanapay Perú o bono 350.

Asimismo, la institución deja en claro que el Midis, como entidad encargada de gestionar el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh), crea los criterios para determinar quiénes serán los beneficiarios a este bono y especifica cuáles son los hogares en condición de pobreza y pobreza extrema, que están aptos para recibir este subsidio.

“Dentro de estas pautas y consideraciones establecidas por el Midis, están el nivel socioeconómico, criterios geográficos, entre otros que determinan la afectación económica que han sufrido los beneficiarios a causa de la covid-19, como el nivel de alerta en el que se encuentra la localidad donde residen”, agregó el Reniec en una nota de prensa.

No olvidemos que en su último Mensaje a la Nación por parte de Pedro Castillo, presidente de la República, ratificó que a partir del 13 de setiembre se empezará a entregar el Bono Yanapay Perú o Bono 350.

