La quitridiomicosis provocó la extinción funcional de la rana corroboree del sur en su hábitat silvestre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Un equipo de investigadores comprobó que la cría selectiva basada en datos genómicos puede aumentar la supervivencia de la rana corroboree del sur (Pseudophryne corroboree) ante un hongo letal, mediante pruebas de laboratorio y el análisis de información genética de ejemplares mantenidos en cautiverio.

La especie está funcionalmente extinguida en estado silvestre debido a la quitridiomicosis, una enfermedad infecciosa causada por el hongo quítrido de los anfibios. Los programas de reproducción en cautiverio impidieron su desaparición inmediata, aunque la persistencia del patógeno en el ambiente dificulta el regreso de los animales a su hábitat.

PUBLICIDAD

La investigación, publicada en npj Biodiversity y divulgada en Earth.com, fue dirigida por Mikaeylah Davidson, quien desarrolló el trabajo durante su doctorado en la Universidad de Melbourne. El equipo evaluó si la selección genómica, una técnica ya utilizada en la agricultura, podía orientar las decisiones de reproducción para fortalecer la resistencia de esta población amenazada.

Los genes influyen en el tiempo de supervivencia frente al hongo

Los análisis con matrices de genotipado revelaron que la resistencia al patógeno es una característica hereditaria en esta especie de anfibio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los científicos reunieron experimentos de laboratorio con datos de todo el genoma de las ranas. Para ello emplearon una matriz de genotipado diseñada específicamente para la especie, una herramienta que permite identificar variaciones genéticas entre individuos.

El análisis mostró que los ejemplares no sobreviven el mismo tiempo tras exponerse al hongo quítrido. Parte de esa diferencia se explica por características hereditarias, es decir, por rasgos genéticos que pueden transmitirse a las crías, según afirmó Davidson.

PUBLICIDAD

La autora señaló que existen diferencias genéticas aprovechables para “mejorar la supervivencia mediante la cría selectiva”. Este método consiste en elegir reproductores según rasgos que se buscan conservar o reforzar en las siguientes generaciones.

El modelo proyecta un aumento cercano al 9% en la supervivencia

Más de 200 especies de anfibios amenazadas bajo cuidado humano podrían beneficiarse con la aplicación de la selección genómica contra patógenos persistentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La modelización realizada por el grupo indicó que la información genómica podría servir para seleccionar parejas reproductoras. Según las proyecciones, esta estrategia podría elevar alrededor de un 9% el tiempo medio de supervivencia tras la exposición al hongo en la próxima generación.

El cálculo contempló dos factores clave para una población pequeña. Uno fue conservar la diversidad genética y el otro, limitar la endogamia, es decir, la reproducción entre individuos estrechamente emparentados, que puede aumentar el riesgo de problemas de salud hereditarios.

PUBLICIDAD

Los resultados sugieren que la mejora de la resistencia a la enfermedad no tendría por qué reducir la diversidad de la población. Mantener esa variedad genética resulta decisivo para la salud de los grupos pequeños y para su capacidad de adaptarse a cambios futuros.

El programa de reproducción en cautiverio cuenta con el apoyo de Zoos Victoria y la Taronga Conservation Society, mediante alianzas destinadas a conservar la especie; esa base de animales bajo manejo permitió poner a prueba el enfoque propuesto.

La estrategia aún debe validarse fuera del laboratorio

La baja producción anual de huevos y la madurez sexual tardía de la especie ralentizan la obtención de resultados en el recambio generacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El investigador principal Lee Skerratt, también de la Universidad de Melbourne, sostuvo que el sistema podría aplicarse a otros animales amenazados por enfermedades persistentes, sobre todo cuando ya existen poblaciones criadas bajo cuidado humano.

PUBLICIDAD

“Los anfibios son un foco de atención importante, con cientos de especies que actualmente se mantienen en cautividad para su conservación”, indicó el experto. El hongo quítrido continúa poniendo en riesgo a poblaciones de anfibios en distintas partes del mundo.

Más de 200 especies de ranas amenazadas se mantienen en cautiverio: estas colonias evitaron extinciones inmediatas, pero los investigadores las consideran refugios temporales mientras se buscan formas de reducir las amenazas presentes en la naturaleza.

Skerratt afirmó que la selección genómica puede permitir que los programas avancen “más allá de prevenir la extinción” y respalden la capacidad de los animales para soportar los riesgos que encontrarán fuera de las instalaciones de cría.

PUBLICIDAD

El ciclo reproductivo lento exige un plan de largo plazo

Los científicos ampliarán los datos genéticos y verificarán los resultados en ambientes seminaturales antes de reintroducir ejemplares a su medio silvestre (Imagen Ilustrativa Infobae)

La rana corroboree del sur produce menos de 30 huevos por año y alcanza la madurez sexual entre los 2 y los 5 años. Estas características ralentizan el recambio generacional y dificultan que los resultados de la selección se observen con rapidez.

Además, la resistencia no depende de un solo gen. Es un rasgo poligénico: intervienen numerosos puntos del genoma y cada uno aporta una parte pequeña al resultado. Por esa razón, el equipo examinó información genética amplia en vez de buscar una única variante responsable.

El trabajo es el resultado de seis años de desarrollo de herramientas genómicas y registros sobre la respuesta de las ranas a la enfermedad. Sin embargo, los autores lo presentan como una prueba de concepto, ya que el modelo solo cubre una parte de la población reproductora.

PUBLICIDAD

La siguiente etapa incluirá datos genéticos de más ejemplares, una revisión de las predicciones y pruebas en condiciones controladas y seminaturales. También se verificará si la mayor supervivencia registrada en el laboratorio se traduce en mejores resultados cuando los animales vuelvan a enfrentar las amenazas del medio silvestre.