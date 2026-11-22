Piden concierto gratis de Gorillaz en el Zócalo de CDMX tras elogio a Claudia Sheinbaum (RS)

Guardar

Fans de Gorillaz piden a Claudia Sheinbaum un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, luego de que Damon Albarn alabara a la presidenta por viajar en clase económica a China durante la presentación de la banda en el Corona Capital, el pasado sábado 21 de noviembre de 2026. Los mensajes en redes sociales proponen que el grupo británico sea invitado a la plancha capitalina tras el respaldo expresado por su líder ante miles de asistentes.

La petición surge después de que Albarn hablara sobre México y la presidenta durante el show. El músico dijo que se identifica con el país por su “espíritu revolucionario” y destacó el viaje comercial que Sheinbaum realizó a Shenzhen para asistir a la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC.

PUBLICIDAD

El concierto de Gorillaz se convirtió en uno de los momentos comentados del Corona Capital. Videos del mensaje de Albarn circularon en redes sociales poco después de la presentación y abrieron una conversación sobre una eventual actuación gratuita del grupo en el Centro Histórico.

Damon Albarn elogia el viaje de Claudia Sheinbaum en clase económica

Damon Albarn tomó la palabra frente al público para hablar de la conexión que, dijo, siente con México. El cantante señaló que no conoce a profundidad a la presidenta, aunque reconoció el mensaje político que, a su juicio, representa viajar en clase económica.

“Pero me identifico con México porque aquí tienen un espíritu revolucionario”, expresó el músico británico durante el concierto. La frase provocó aplausos entre los asistentes que seguían la presentación en el festival.

PUBLICIDAD

Albarn añadió: “Este es un país inspirador y, ya saben, no sé demasiado sobre su presidenta, pero el hecho de que viajara en clase económica, para mí, es algo realmente... realmente importante. Es una declaración, ya saben”.

Damon Albarn interpreta música en un escenario frente a una pantalla con ilustraciones de los personajes de la agrupación Gorillaz. (Instagram: Gorillaz)

El líder de la banda cerró su mensaje con una expresión dirigida al público mexicano: “Los amo”. La reacción de los asistentes quedó registrada en videos que comenzaron a difundirse durante la noche del sábado 21 de noviembre.

Las palabras del cantante detonaron comentarios de seguidores de Gorillaz y de usuarios que respaldan a la llamada Cuarta Transformación. Entre las propuestas apareció la posibilidad de que la agrupación participe en un espectáculo masivo sin costo en el Zócalo capitalino.

PUBLICIDAD

El viaje de Sheinbaum a Shenzhen se vuelve tema en el Corona Capital

La presidenta Claudia Sheinbaum viajó a Shenzhen, China, para participar en la reunión de líderes de APEC. Llegó al Aeropuerto Internacional Shenzhen-Bao’an el lunes 16 de noviembre de 2026, como parte de una gira enfocada en asuntos comerciales y diplomáticos.

El traslado llamó la atención porque la mandataria utilizó vuelos comerciales de ida y vuelta en clase económica. El itinerario incluyó operaciones con China Southern Airlines y un recorrido de alrededor de 21 horas, de acuerdo con la información difundida sobre el viaje.

Sheinbaum acudió acompañada por integrantes de su equipo de gobierno para abordar temas de comercio bilateral. Entre los asuntos planteados estuvieron la entrada de productos agropecuarios y bebidas mexicanas al mercado chino, además de la relación económica de México con Estados Unidos y China.

PUBLICIDAD

Las imágenes de su llegada también circularon en plataformas digitales. En ellas se observa a la presidenta trasladarse en un autobús sobre la pista antes de dirigirse a la ceremonia de recepción, una escena distinta a los protocolos habituales de mandatarios que viajan en aeronaves oficiales.

En la red social china Weibo, publicaciones sobre la llegada de la mandataria mexicana a Shenzhen superaron los 10 millones de visualizaciones, según los reportes que circularon sobre la visita. Usuarios destacaron el uso de un vuelo comercial y compararon el traslado con los viajes de otros jefes de Estado.

Usuarios plantean un concierto de Gorillaz en el Zócalo de la CDMX

Tras la intervención de Albarn, los mensajes en redes sociales retomaron los conciertos gratuitos que se han realizado en el Zócalo de la Ciudad de México. Algunos usuarios pidieron que la presidenta invite a Gorillaz a la plancha capitalina como respuesta al reconocimiento expresado por el cantante.

PUBLICIDAD

Las solicitudes no corresponden a un anuncio oficial de la Presidencia ni del Gobierno de la Ciudad de México. Hasta este domingo 22 de noviembre, no existe una confirmación pública sobre negociaciones, fecha o posible contratación de la banda para un evento en el Zócalo.

La propuesta se vincula con presentaciones masivas que han reunido a artistas nacionales e internacionales en el Centro Histórico. El espacio también ha sido sede de eventos oficiales y celebraciones patrias, entre ellas actividades realizadas alrededor del 15 de septiembre.

Usuarios plantean un concierto de Gorillaz en el Zócalo de la CDMX (X@Claudiashein)

Para los seguidores, una presentación de Gorillaz tendría un interés adicional por el vínculo que Albarn estableció con el viaje de Sheinbaum y con la política de austeridad de su administración. Otros comentarios se enfocaron en el tamaño de la convocatoria que podría generar el grupo británico.

PUBLICIDAD

Gorillaz reúne a Damon Albarn, Jamie Hewlett y personajes animados

Gorillaz es un proyecto musical británico creado en 1998 por Damon Albarn y el ilustrador Jamie Hewlett. La banda combina una propuesta sonora con un universo visual encabezado por personajes animados.

Sus integrantes ficticios son 2-D, vocalista y tecladista; Murdoc Niccals, bajista; Noodle, guitarrista, tecladista y corista; y Russel Hobbs, baterista. Hewlett desarrolla la identidad gráfica y los personajes que acompañan cada lanzamiento del grupo.

Albarn compone y produce la música junto con músicos invitados y colaboradores. Remi Kabaka Jr. también figura como integrante oficial del proyecto, que ha transitado entre el rock alternativo, el hip hop, la electrónica y el trip hop.

PUBLICIDAD

A lo largo de su carrera, Gorillaz ha trabajado con artistas como De La Soul, Snoop Dogg, Kali Uchis y Bad Bunny. La posibilidad de un concierto en el Zócalo permanece, por ahora, como una petición de fans tras el mensaje que Albarn dedicó a México y a Claudia Sheinbaum en el Corona Capital.