Ambos equipos son reales candidatos para llevarse el trofeo del Apertura 2026. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

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La fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX llega a su fin este fin de semana con un duelo que promete emociones de Liguilla. Las Chivas de Guadalajara recibirán a Cruz Azul en el Estadio Akron, en el partido estelar de la Jornada 17, donde ambos equipos se disputarán el liderato de la clasificación general.

Más allá del orgullo deportivo, el resultado será determinante para definir quién obtiene la ventaja de cerrar las eliminatorias de la fiesta grande en casa y encarar la Liguilla con el impulso de terminar como líder del campeonato.

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Con ambos equipos ya instalados en la zona de clasificación directa a los Cuartos de Final, el compromiso adquiere tintes dramáticos debido a lo apretada que luce la parte más alta de la tabla, donde las Águilas del América también acechan cualquier tropezón.

Además, el enfrentamiento posee un fuerte sabor a revancha para el conjunto rojiblanco, ya que fue precisamente Cruz Azul el verdugo que los eliminó en las semifinales del certamen anterior antes de proclamarse campeón del futbol mexicano, sumado a que han transcurrido más de tres años desde la última victoria del Rebaño sobre los cementeros.

Chivas quiere quitarse la paternidad de Cruz Azul y quedar en lo más alto de la tabla general. (X/Chivas)

Cómo llega Chivas

Las Chivas del Guadalajara encaran este compromiso decisivo en un momento de enorme solidez futbolística y respaldadas por una afición ilusionada con volver a pelear por el título. Tras 16 fechas disputadas en el Apertura 2026, el conjunto tapatío ocupa la tercera posición de la tabla general con 30 puntos, producto de ocho victorias, seis empates y únicamente dos derrotas, igualado en unidades con el América (segundo lugar por diferencia de goles de +15 frente al +11 de los rojiblancos).

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El principal sello distintivo del Guadalajara a lo largo de este semestre ha sido su extraordinario orden defensivo. Con apenas 15 goles recibidos en 16 partidos (y 26 anotados a favor), el Rebaño Sagrado presume la mejor defensa de todo el campeonato, una muralla que le ha permitido sostener una racha invicta de cinco encuentros consecutivos sin conocer la derrota previo al cierre de la fase regular.

Aunado a ello, el Estadio Akron se ha convertido en una de las aduanas más difíciles del circuito y el cuerpo técnico contará con plantel completo tras la reciente pausa por la Fecha FIFA, lo que le permite presentar su once de gala para buscar un triunfo ante su gente.

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Los rojiblancos buscarán hacer valer la localía contra los cementeros. (Photo by: IVAN VILLEGAS / CHIVAS © 2026)

Cómo llega Cruz Azul

Por su parte, la Máquina de Cruz Azul aterriza en Guadalajara como el equipo a vencer en la Liga MX y en condición de vigente monarca del futbol mexicano. Bajo la dirección técnica de Joel Huiqui —quien durante la semana pudo entrenar sin reporte de lesionados y dispondrá de plantilla completa—, el cuadro celeste lidera la clasificación general con 32 puntos, tras cosechar diez triunfos, dos empates y cuatro descalabros, además de contar con una de las ofensivas más explosivas del torneo con 37 anotaciones a favor por 26 en contra (diferencia de +11).

El conjunto cementero llega con el ánimo por las nubes luego de protagonizar una vibrante remontada por 3-2 frente a los Tigres en el Estadio Universitario durante la jornada anterior, resultado de autoridad que le permitió recuperar el liderato general en la recta final del campeonato.

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Con el respaldo anímico de haber asegurado recientemente la renovación contractual de piezas clave de su columna vertebral como el defensor colombiano Willer Ditta hasta 2029, Cruz Azul sabe que depende exclusivamente de sí mismo: una victoria en el Estadio Akron le garantizará de manera automática terminar el Apertura 2026 en el primer puesto sin importar lo que ocurra en otras plazas.

El futbolista colombiano Willer Ditta formaliza la extensión de su contrato con el club Cruz Azul en las instalaciones corporativas de la institución. (TW Cruz Azul)

Cómo llegaron a la Liguilla y qué necesitan para el liderato

Tanto Cruz Azul como Guadalajara llegan a la Jornada 17 con la tranquilidad de haber amarrado con anticipación su boleto directo a los Cuartos de Final de la Liguilla (reservados para los seis primeros lugares de la tabla), evitando así el desgaste de la ronda de Play-In. Sin embargo, los escenarios matemáticos para definir quién se quedará con el liderato general en esta última jornada mantienen en vilo a tres aficiones:

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El panorama de Cruz Azul (1° con 32 puntos): La Máquina tiene la sartén por el mango. Si derrota a Chivas en Zapopan, llegará a 35 unidades y será líder indiscutible. En caso de empatar (33 puntos), conservará la cima siempre y cuando el América (30 puntos) no derrote a Tigres en Monterrey.

El panorama de Chivas (3° con 30 puntos y +11 de diferencia): El Rebaño está obligado a vencer a Cruz Azul para alcanzar las 33 unidades y superarlo en la tabla. Además, para adueñarse del primer lugar, Guadalajara necesita que el América no gane su duelo ante Tigres; si los azulcremas suman los tres puntos (llegando también a 33), Chivas tendría que golear a los cementeros por una diferencia de seis anotaciones para rebasar el +15 de diferencia de goles del conjunto capitalino.

Los tapatíos ya contarán con todos los seleccionados para este encuentro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo desde México

Para todos los aficionados en la República Mexicana que no quieran perderse ni un solo detalle del choque entre Chivas y Cruz Azul por el liderato general en el cierre de la fase regular del Torneo Apertura 2026, el partido está programado para disputarse este domingo 22 de noviembre de 2026 sobre el césped del Estadio Akron, en Zapopan, Jalisco.

El silbatazo inicial se escuchará en punto de las 17:07 horas (tiempo del centro de México). En territorio nacional, la transmisión completamente en vivo estará disponible a través de televisión de paga por la señal de Amazon Prime.

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