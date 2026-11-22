Durante una gala vinculada a la CONMEBOL Sudamericana, Alejandro Domínguez, presidente del organismo deportivo, entrega un reconocimiento en el escenario al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char (Alcaldía de Barranquilla)

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La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) concedió al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub, la Orden del Honor al Mérito del Fútbol Sudamericano en el grado de Gran Collar Extraordinario, durante los actos previos a la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors de Argentina y Atlético Mineiro de Brasil en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

La distinción fue entregada en una ceremonia pública, en la que Char recibió la medalla de la orden y el diploma que formaliza la decisión del Consejo de la Conmebol. El reconocimiento había sido propuesto por el presidente de la entidad, Alejandro Domínguez, y aprobado por ese órgano directivo.

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La resolución señala que el Consejo de la Confederación Sudamericana de Fútbol resolvió otorgar la condecoración al alcalde distrital de Barranquilla por su “destacada trayectoria, liderazgo, compromiso y valiosa contribución a la promoción, el fortalecimiento y el desarrollo del fútbol sudamericano”.

Conmebol otorgó al alcalde Alejandro Char la Orden del Honor al Mérito del Fútbol Sudamericano en el estadio Metropolitano. (Alcaldía de Barranquilla)

El documento también relacionó la decisión con el respaldo de la administración distrital a la organización de la final continental y con las intervenciones de modernización del Metropolitano, conocido como Supermetro. Para Conmebol, esas obras representan un aporte al deporte y un legado para la ciudad y las próximas generaciones.

La entidad destacó, además, la articulación institucional para preparar la sede de un partido único de alcance regional y los valores de integración y confraternidad asociados al fútbol. La decisión se sustentó en el artículo 38 (inciso r) de los estatutos de Conmebol, que faculta al Consejo para conceder reconocimientos a personas o instituciones con méritos especiales.

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Dedicatoria de Char

Al recibir la condecoración, el alcalde barranquillero atribuyó el reconocimiento a los hombres y mujeres que participaron en la adecuación del escenario deportivo. “Yo quiero, en nombre de más de 1.500 hombres y mujeres que trabajaron mañana, tarde y noche, que creen en el deporte, que creen en ese joven que hoy, o ese niño que hoy pisa el estadio y se ve proyectado en grande, en nombre de ellos, de toda la gente de Barranquilla, quiero recibir esto con mucho orgullo”, afirmó.

Alejandro Char dedicó la distinción a los más de 1.500 trabajadores que adecuaron el estadio durante 56 semanas. (Alcaldía de Barranquilla)

Char también agradeció a Domínguez y al equipo que respaldó la postulación de la ciudad como sede. En un mensaje difundido después de la ceremonia, indicó que los trabajadores dedicaron 56 semanas a la transformación del estadio y sostuvo que el reconocimiento les pertenecía a ellos.

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“Gracias, Alejandro, por creer en Barranquilla, por confiar en nosotros y por ser parte de este sueño tan grande para nuestra ciudad. Barranquilla cree en grande y nada le queda grande. Sí se pudo”, expresó el mandatario.

Por su parte, el presidente de Conmebol recordó que Char asistió al Consejo de la organización un año antes para presentar la candidatura de Barranquilla como sede de la final. Según Alejandro Domínguez, esa intervención evidenció una visión que trascendía la realización del encuentro.

Alejandro Domínguez felicitó a Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, por su labor para la disposición del estadio Metropolitano para la final de la Copa Sudamericana (Alcaldía de Barranquilla)

“Encontramos un hombre que se jugó por su ciudad, porque encontramos a un ser humano que no piensa en un objetivo. Encontramos un ser humano que piensa en un legado”, señaló el dirigente. También definió al alcalde como “un típico ejemplo de creer en grande” y aseguró que se trata de “un estadista”.

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La final de la Copa Sudamericana fue la primera definición única de un torneo de Conmebol disputada en el Metropolitano. La remodelación del escenario incluyó la ampliación de su capacidad, nuevos accesos, zonas de hospitalidad, camerinos, sala de prensa, iluminación, pantallas y césped híbrido.

La ‘platica’ que recibirá Barranquilla por la Copa Sudamericana

La Alcaldía de Barranquilla y Conmebol estimaron que la final entre Boca Juniors y Atlético Mineiro dejaría un impacto económico de 60 millones de dólares en la capital del departamento de Atlántico, por los gastos de visitantes en alojamiento, restaurantes, transporte, comercio y entretenimiento.

La Alcaldía y la Conmebol estimaron que la final entre Boca Juniors y Atlético Mineiro dejaría 60 millones de dólares en la ciudad. (REUTERS/Luisa Gonzalez)

La proyección contempló una ocupación hotelera del 100% y una permanencia promedio de tres días para los asistentes. Según la Alcaldía, el 75% de las entradas fue adquirido por aficionados de los equipos finalistas y cerca de 9.000 personas trabajaron antes, durante y después del partido en actividades asociadas a su realización.

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Los establecimientos nocturnos esperaban un aumento del 40% en sus ventas durante la jornada de la final. A su vez, la Terminal Metropolitana de Transporte calculó que cerca de 100.000 pasajeros transitarían por sus instalaciones entre el 19 y el 22 de noviembre, frente a los aproximadamente 45.000 que suelen movilizarse en un fin de semana habitual.

Otras estimaciones difundidas antes del encuentro fueron distintas. La Oficina de Turismo de la Secretaría de Desarrollo Económico proyectó un impacto global superior a $840.000 millones, mientras que el Comité Intergremial Unidos por el Atlántico calculó más de USD 21 millones y la llegada de unos 125.000 visitantes. Se trata de proyecciones de entidades diferentes, con metodologías que no fueron divulgadas de forma comparable, por lo que sus montos no pueden sumarse.

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