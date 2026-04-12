Identifican una nueva especie de rana de cristal en Ecuador y la nombran en honor a una campeona olímpica

Nymphargus dajomesae fue hallada en la Cordillera del Cóndor, una región que alberga una riqueza biológica aún poco explorada (Masache et. al., 2026)

En un rincón de la Cordillera del Cóndor, al sur de Ecuador, la ciencia acaba de sumar una pieza al complejo mosaico de la biodiversidad andina. Un equipo de investigadores identificó una especie de rana de cristal, cuya singularidad amplía el conocimiento sobre la fauna del país y revela la extraordinaria riqueza oculta en estos bosques de montaña.

El descubrimiento subraya el papel de la región como uno de los santuarios de vida más enigmáticos y amenazados del continente, y destaca por el homenaje en su nombre a Neisi Dajomes, la primera mujer ecuatoriana en conseguir una medalla de oro olímpica.

El trabajo que respalda este hallazgo se publicó en la revista científica PLOS One. La nueva especie quedó registrada junto a los resultados de los análisis genéticos y morfológicos que sustentan su reconocimiento, lo que aporta evidencia concreta sobre la diversidad aún desconocida de la fauna sudamericana.

Un descubrimiento que amplía el mapa de la biodiversidad andina

Las ranas de cristal son anfibios pertenecientes a la familia Centrolenidae, caracterizados por su piel translúcida en la zona abdominal, lo que permite observar parte de sus órganos internos. Habitan principalmente en los bosques tropicales de América Central y Sudamérica, suelen medir pocos centímetros y presentan una coloración verde en el dorso que les brinda camuflaje entre la vegetación.

El análisis genético indica que la rana probablemente se originó durante el Plioceno, hace unos 4,5 millones de años (Masache et. al., 2026)

La nueva especie fue denominada Nymphargus dajomesae, y se distingue por un dorso de color verde uniforme, una textura rugosa en la piel superior y la presencia de una membrana blanca formada por células especializadas que recubren el corazón, esófago, estómago y riñones, mientras que otras membranas internas resultan transparentes.

Según el artículo, “la nueva especie pertenece al género más diverso de la familia Centrolenidae”, con 44 representantes distribuidos a lo largo de los Andes tropicales, desde Colombia hasta Bolivia, por encima de los 1.000 metros de altitud.

La publicación científica indica que en Ecuador existen 21 especies de Nymphargus, 11 de ellas endémicas. El equipo investigador descubrió la especie en la Reserva Biológica El Quimi, provincia de Morona Santiago, donde, durante dos expediciones realizadas en 2017 y 2018, más del 85% de los anfibios observados eran especies desconocidas hasta entonces. De acuerdo con las conclusiones del estudio, “algunas regiones de la Cordillera del Cóndor albergan comunidades de anfibios que han permanecido como ‘mundos ocultos’ para la exploración biológica”.

El análisis genético realizado por los autores sugiere que la especie probablemente se originó durante el Plioceno, hace cerca de 4,5 millones de años. La Nymphargus dajomesae forma parte de un clado que incluye otras especies como N. buenaventura, N. cariticommatus, N. griffithsi, N. lasgralarias, N. sucre y N. wileyi. La diferenciación genética y morfológica, junto con la antigüedad de la línea evolutiva, constituyen la base de su reconocimiento como especie independiente.

Un recorrido desde la selva hasta el laboratorio

La rana presenta un dorso verde uniforme y una membrana blanca interna que recubre varios órganos (Masache et. al., 2026)

El proceso de identificación comenzó con las expediciones a una planicie de arenisca en el este del valle del río Quimi, donde los científicos observaron y fotografiaron ejemplares vivos de la rana. Luego, se conservaron cuidadosamente para su análisis en el laboratorio.

Para reconocer la nueva especie, el equipo examinó detalles del cuerpo de las ranas, como el tamaño, la forma de la cabeza, la textura y el color de la piel. Analizaron también muestras de tejido para estudiar su ADN. Este análisis genético permitió comparar la información hereditaria de la rana recién hallada con la de otras especies similares, y así confirmar que se trataba de una especie distinta.

Durante las expediciones, los investigadores lograron grabar el canto de la rana de cristal de Dajomes. El sonido que emite es breve y parecido a un clic, y se repite unas 34 veces por minuto, con una frecuencia aguda cercana a los 4.154 Hz. El estudio señala que los machos adultos de esta especie miden entre 21 y 27 milímetros, es decir, poco más de dos centímetros, y carecen de espinas en los brazos, una característica que los diferencia de otros parientes cercanos.

Un símbolo para la ciencia y los desafíos de la conservación

El nombre de la especie homenajea a Neisi Dajomes, primera mujer ecuatoriana en lograr una medalla de oro olímpica (REUTERS/Edgard Garrido)

La elección del nombre Nymphargus dajomesae rinde homenaje a Neisi Dajomes, la primera mujer ecuatoriana en ganar una medalla de oro olímpica, logro que consiguió en la categoría levantamiento de pesas durante los Juegos de Tokio 2020. Este gesto “se convierte en un símbolo de cómo la ciencia y la sociedad pueden reconocer y celebrar a las mujeres que dan forma al futuro”, según declaró uno de los autores, Diego Cisneros-Heredia, a EFE.

El hallazgo también se asocia a una reflexión sobre la fragilidad de los ecosistemas andinos y la urgencia de su preservación. Actualmente, la especie solo se conoce en la Reserva Biológica El Quimi, a una altitud de entre 1.992 y 2.090 metros. El primer ejemplar fue hallado a pocos kilómetros de una zona agrícola y de una explotación minera a gran escala. El estudio advierte que la actividad minera en la Cordillera del Cóndor redujo las poblaciones locales de anfibios y podría convertirse en una amenaza para la supervivencia de esta rana.

El informe recomienda la continuidad de los inventarios biológicos y el refuerzo de los esfuerzos de conservación, ya que la región representa un “mundo perdido de diversidad anfibia”. La situación de conservación de la Nymphargus dajomesae permanece bajo la categoría de “Datos Insuficientes” según los criterios de la Lista Roja de la UICN, debido a la ausencia de datos sobre el tamaño y la dinámica de la población. El texto señala que “la posibilidad de descubrir poblaciones adicionales no puede descartarse”, por lo que futuras investigaciones serán determinantes para definir el riesgo de extinción de la especie.