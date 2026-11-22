Un edificio residencial en Dímer, localidad de la región de Kiev, fue atacado por Rusia

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Al menos 14 personas permanecen desaparecidas tras el ataque ruso con drones que derrumbó parte de un edificio residencial en Dímer, localidad de la región de Kiev, Ucrania. Los equipos de emergencia evacuaron a nueve residentes y continuaban la búsqueda entre los escombros de la construcción de cinco plantas.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, indicó que las personas no respondían a las llamadas de los rescatistas. El impacto causó además heridas a una mujer de 22 años y a un niño, según el balance difundido por las autoridades locales.

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El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania (DSNS) informó inicialmente que podían quedar siete personas bajo los restos del edificio. Más tarde, Zelensky elevó a 14 la cifra de residentes cuyo paradero no estaba confirmado.

Los equipos de emergencia evacuaron a nueve residentes y confirmaron heridas en una mujer y un menor de edad. (REUTERS/Thomas Peter)

La explosión destruyó parcialmente la entrada y afectó la estructura desde el primer hasta el quinto piso. Los bomberos controlaron el incendio ocasionado por el ataque, mientras los operativos retiraban fragmentos de la construcción y revisaban las zonas colapsadas. Una tienda próxima también sufrió daños.

El jefe de la Administración Militar de Kiev, Timur Tkachenko, confirmó que los equipos mantenían el dispositivo de búsqueda y rescate. Las autoridades no precisaron cuánto tiempo podrían extenderse las tareas ni publicaron una lista de las personas desaparecidas.

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Zelensky denunció ataques en 20 regiones durante la última semana

El ataque contra Dímer ocurrió en una nueva noche de ofensiva con drones sobre territorio ucraniano. Zelensky afirmó que Rusia lanzó aproximadamente 2.700 drones, cerca de 1.460 bombas aéreas y 165 misiles de distintos tipos contra 20 regiones del país durante la última semana.

La explosión destruyó la entrada del edificio, afectó los cinco pisos de la estructura y dañó una tienda cercana. (REUTERS/Thomas Peter)

El mandatario sostuvo que una parte de los misiles era balística e incluía proyectiles de fabricación norcoreana. También informó que otro menor resultó herido en un ataque con bombas aéreas guiadas contra edificios residenciales de Zaporizhzhia.

Según la Fuerza Aérea de Ucrania, las defensas aéreas destruyeron o neutralizaron 161 drones Shahed durante la última oleada. Sin embargo, se registraron impactos en 18 puntos del país y la caída de restos de aparatos derribados en otras seis localizaciones.

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Rusia lanzó cerca de 2.700 drones, 1.460 bombas y 165 misiles contra 20 regiones ucranianas en una semana. (REUTERS/Thomas Peter)

Ucrania pidió a Estados Unidos autorizar el envío de misiles Patriot

Tras el ataque, Zelensky reclamó reforzar la defensa antiaérea ucraniana y pidió a Estados Unidos que autorice la transferencia de misiles para los sistemas Patriot que, según dijo, ya fueron adquiridos y pagados por países aliados.

La Administración Militar de Kiev confirmó que los equipos de rescate mantienen las tareas de búsqueda entre los escombros. (REUTERS/Thomas Peter)

El presidente vinculó esa solicitud al programa PURL, sigla en inglés de Lista de Necesidades Prioritarias de Ucrania, un mecanismo destinado a financiar suministros militares para el país. «Necesitamos reforzar nuestra defensa», afirmó.

Los bombardeos se producen mientras aumentan las ofensivas rusas con drones y misiles contra Kiev y otras zonas ucranianas ante la proximidad del invierno. En el último gran ataque sobre la capital, ocurrido el 20 de noviembre, las autoridades informaron daños en infraestructuras críticas y puentes, además de al menos nueve muertos y 30 heridos.

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