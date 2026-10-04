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Hallaron en Creta el cráneo de un rinoceronte que vivió hace más de 8 millones de años

Un equipo científico recuperó la pieza ósea en marzo, dentro del geoparque de Sitia, y los análisis morfológicos la atribuyeron a Dihoplus pikermiensis, un mamífero del Mioceno tardío de Eurasia occidental

Ilustración en acuarela de un rinoceronte de dos cuernos caminando por un terreno rocoso y seco junto a la costa marina.
El examen morfológico del fósil confirmó que pertenece a la especie Dihoplus pikermiensis, un rinoceronte de dos cuernos del Mioceno tardío (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En el Geoparque Mundial UNESCO de Sitia, en el este de Creta, un equipo de la Universidad de Patras identificó un cráneo fosilizado de rinoceronte de entre 8 y 8,5 millones de años, hallado en marzo durante una investigación en las áreas de Magantze y Trapeza.

De acuerdo con la información difundida por Greek City Times, la investigación estuvo encabezada por el profesor George Iliopoulos, catedrático de Paleontología y Estratigrafía, junto con un equipo de especialistas de la Universidad de Patras.

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En las tareas de excavación, recuperación y conservación del fósil participaron las doctoras Penelope Papadopoulou e Irena Pappa, la candidata doctoral Dimitra Valavani, además de Benoit Ficart y Thomas Beard.

Ilustración en acuarela de un cráneo fósil de rinoceronte entre rocas y huesos, con un ejemplar vivo al fondo en un entorno árido.
Un equipo de la Universidad de Patras identificó un cráneo fosilizado de rinoceronte de más de ocho millones de años en el Geoparque de Sitia (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El material fue trasladado al Laboratorio de Paleontología y Estratigrafía del Departamento de Geología de la Universidad de Patras, donde fue limpiado y conservado”, explicó Iliopoulos en declaraciones a la Agencia de Noticias Ateniense-Macedonia.

El análisis posterior permitió despejar la principal incógnita. “Durante su estudio, se confirmó que se trataba de un cráneo de rinoceronte”, señaló el investigador. A partir de sus características morfológicas, el equipo determinó que el fósil pertenecía a Dihoplus pikermiensis, una especie de dos cuernos que habitó el oeste de Eurasia durante el Mioceno tardío, una etapa geológica ocurrida hace millones de años, previa a la aparición de los seres humanos.

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Según el artículo divulgado en Phys.org, entre los rasgos que se analizan hay tres molares intactos en la mandíbula superior izquierda: estas piezas dentales pueden aportar información sobre la dieta y la edad del animal.

La especie ya había sido documentada en otros puntos de Grecia

Ilustración en acuarela de tres rinocerontes prehistóricos de dos cuernos en un paisaje árido con colinas y arbustos secos.
El profesor George Iliopoulos lideró la excavación y el traslado de la pieza ósea al laboratorio para su limpieza y conservación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo de Sitia suma una nueva ubicación para una especie que ya había aparecido en otros yacimientos griegos. Entre ellos está Pikermi, en la región de Ática, uno de los lugares asociados a la fauna que dio nombre a ese conjunto de animales de aquella época.

Según el profesor, el rinoceronte recién identificado parece tener una antigüedad similar a la del Deinotherium proavum, otra especie de mamífero, encontrado previamente en Agia Fotia, dentro de esta región.

El equipo no esperaba localizar los restos en ese punto concreto, debido a que el nuevo yacimiento se encuentra en un entorno costero. Esa localización sorprendió a los paleontólogos, que esperaban hallar más mamíferos del Mioceno en el área, aunque no necesariamente cerca de la costa.

El territorio que reúne casi 300 millones de años de registros fósiles

Ilustración en acuarela de un rinoceronte de perfil sobre un suelo rocoso con arbustos y colinas al fondo
La ubicación del hallazgo en un entorno costero sorprendió a los paleontólogos que investigaban la zona (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Geoparque de Sitia conserva una historia geológica y paleontológica que abarca casi 300 millones de años. En su territorio se documentaron restos vegetales del período Carbonífero, rudistas del Cretácico, el deinoterio gigante del Mioceno y mamíferos enanos endémicos del Pleistoceno.

Los rudistas eran moluscos marinos con concha que vivieron en tiempos remotos, mientras que los mamíferos enanos endémicos eran especies que evolucionaron de manera particular en un territorio específico. Estos registros muestran la diversidad de organismos preservados en el área a lo largo de distintas etapas geológicas.

“El descubrimiento del cráneo de Dihoplus pikermiensis ha confirmado las expectativas de los paleontólogos de que el Geoparque de Sitia también es importante para los hallazgos del Mioceno tardío”, afirmó el investigador.

El profesor añadió que futuras publicaciones científicas podrían colocar a la zona en el mapa internacional de los yacimientos de interés para el estudio de ese período.

El descubrimiento amplía los datos disponibles sobre la presencia de fauna de ese período en el geoparque. La investigación continuará con el respaldo del área protegida y del municipio, que contemplan a largo plazo la posible creación de un museo paleontológico local para exhibir próximos descubrimientos.

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