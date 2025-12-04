Rinoceronte en estado crítico desata denuncias por presunto mal cuidado en el Zoológico de León

Denuncia estado físico de rinoceronte en zoológico de León, Guanajuato (@YoAmoaLaCiencia/X)

El estado de salud de un rinoceronte que habita en el Zoológico de León, Guanajuato, ha generado preocupación, indignación y una serie de señalamientos públicos por presunta negligencia en su cuidado.

Imágenes y testimonios difundidos por activistas y visitantes muestran al ejemplar —perteneciente a una especie catalogada en peligro crítico de extinción— con una condición corporal alarmante, muy alejada de lo esperado para un animal de su talla y características.

De acuerdo a la cuenta de X, @YoAmoaLaCiencia, el rinoceronte presenta costillas marcadas, pérdida evidente de masa muscular en el lomo, la cadera y las extremidades, así como señales claras de desnutrición severa.

Se explica que un deterioro físico de esa magnitud no puede ocurrir “de un día para otro”, sino que es el resultado de semanas o incluso meses de una alimentación insuficiente, falta de tratamiento médico o una deficiente supervisión veterinaria.

Un organismo público bajo escrutinio

Estas observaciones han detonado cuestionamientos directos hacia la administración del zoológico de León, un organismo público descentralizado del municipio.

Activistas y ciudadanos han exigido explicaciones a la presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez, por su responsabilidad en garantizar el bienestar de los animales bajo resguardo público.

El Zoológico de León opera con recursos públicos y, por ley, tiene la obligación de brindar instalaciones adecuadas, personal capacitado, supervisión veterinaria constante y una nutrición acorde a los estándares internacionales para fauna silvestre en cautiverio. Por ello, la condición del ejemplar ha encendido alertas sobre posibles fallas administrativas y presupuestales.

Organizaciones ambientalistas han señalado que mantener a un rinoceronte —uno de los animales más costosos y complejos de atender— requiere de dietas especializadas, controles médicos frecuentes y monitoreo estrictos para detectar enfermedades metabólicas, parasitarias o degenerativas. La pérdida de peso extrema, resaltan, es un indicador inequívoco de que estos procesos no se han cumplido adecuadamente.

Exigen investigación y transparencia

Por igual, se solicitó una investigación independiente a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo y a las autoridades que Profepa, que dirige Mariana Boy para esclarecer qué llevó al rinoceronte a su actual estado, así como un informe detallado sobre la dieta, tratamientos médicos, historial de salud y registros internos del zoológico en los últimos meses.

También piden a la administración municipal que transparente el uso de los recursos destinados al zoológico y que se revise la capacitación del personal veterinario y cuidadores, pues el mal estado del animal podría evidenciar fallas estructurales y no solo un problema aislado.

Denuncia por la muerte de 24 muflones

En la misma cuenta de X, se denunció la muerte de 24 borregos muflones dentro del Zoológico de León, ocurrida el pasado 2 de diciembre a las 6:40 de la mañana, destacando la preocupación pública y exigencias de rendición de cuentas, luego de que 12 perros ingresaran al área de descanso de estos animales y los atacaran sin que el personal lograra intervenir a tiempo.

El director del zoológico, José Rigoberto Montes Palomares, informó mediante un video que ya se presentó una denuncia penal por los hechos, pues aseguró que existen indicios de que podría tratarse de un “acto premeditado”. Sin embargo, hasta este momento, no se han presentado pruebas públicas que sustenten esta línea de investigación.

Fallas en la seguridad del recinto

El incidente encendió alertas debido a que los perros lograron traspasar el perímetro de un área que, por protocolo, debe contar con medidas reforzadas de seguridad, pensadas para resguardar a animales dependientes del zoológico para su supervivencia.

Expertos y usuarios en redes sociales han cuestionado cómo fue posible que una jauría ingresara sin ser detectada, y por qué no se contaba con personal o mecanismos suficientes para prevenir o reaccionar ante un ataque de esta magnitud.

Tercer incidente grave en menos de dos semanas

El ataque a los muflones ocurre apenas días después del escape de dos lobos canadienses, registrado el 20 de noviembre, cuando un trabajador habría dejado abierta la puerta del recinto. En aquel momento, Montes Palomares minimizó el hecho y aseguró que los protocolos estaban en revisión, lo que ahora vuelve a ser cuestionado, señaló la activista.

La recurrencia de estos incidentes ha generado críticas sobre el manejo operativo del zoológico y su capacidad para resguardar tanto a los animales como a los visitantes.

El Zoológico de León enfrenta uno de los episodios más delicados de los últimos años, con dos fallas de seguridad graves en menos de un mes y un creciente cuestionamiento sobre sus protocolos de protección animal.