El nadador Lewis Pugh cruza el estrecho de Ormuz entre ataques para denunciar el daño ambiental (video gentileza @lewis.pugh)

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Lewis Pugh cruzó a nado el estrecho de Ormuz en medio de explosiones, buques ardiendo y cazas militares sobrevolando la zona. El nadador de resistencia británico de 56 años completó una travesía de 15 kilómetros en tres días, equipado únicamente con un bañador, unas gafas y un gorro con el logo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para poner en evidencia el impacto ambiental de la guerra con Irán.

Según informó la agencia Associated Press (AP), Pugh es Patrón de los Océanos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y partió desde la península de Musandam, en la costa omaní, hasta el cabo de Ormuz. Es considerado el primer nadador en intentar un cruce de larga distancia en el estrecho desde que comenzó el conflicto.

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A cuatro kilómetros de distancia, un petrolero explotó mientras Pugh nadaba

A los pocos minutos de sumergirse en el agua el primer día, dos detonaciones sacudieron el mar. “Levanté la vista y vi que un petrolero a unos cuatro kilómetros había sido alcanzado. La explosión fue tan fuerte, dos estruendos, y luego los cazas entrando. En ese momento entendí que teníamos que salir de ahí de inmediato”, declaró el deportista a AP tras regresar a Londres.

El activista británico completó 15 kilómetros en tres días, mientras explosiones, incendios de buques y vuelos militares rodeaban su recorrido por las aguas del golfo Pérsico (Lewis Pugh)

Por razones de seguridad, el recorrido se dividió en etapas durante los tres días, con un total de aproximadamente seis horas y media dentro del agua.

El segundo día, ya de regreso al puerto, Pugh presenció el ataque a un buque gasero. “Nunca olvidaré pasar junto a ese gasero, el olor a químicos y las llamas, que subían literalmente como bolas de fuego hacia el cielo. El agua alrededor del barco estaba en llamas”, describió, según recogió la agencia.

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La empresa se interrumpió en al menos una ocasión durante el primer día, pero Pugh retomó el trayecto y lo completó. A lo largo del cruce también sobrevolaron la zona aviones de combate y el nadador debió sortear el tráfico constante de embarcaciones militares y comerciales en uno de los pasos marítimos más transitados del planeta.

Los ataques a buques amenazan con un daño ambiental que puede durar generaciones

Más allá del peligro inmediato, el objetivo de la hazaña fue alertar sobre la amenaza que el conflicto representa para los ecosistemas del estrecho. Pugh advirtió que el petróleo derramado por las decenas de buques dañados desde febrero puede afectar los arrecifes de coral, los manglares y las costas durante décadas.

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“Cuando el petróleo llega ahí dentro, cuando la contaminación química llega, se vuelve muy, muy difícil limpiar ese tipo de desastre. Dura generaciones”, señaló en declaraciones a AP.

Las dos detonaciones obligaron al deportista a abandonar temporalmente el agua el primer día, cuando cazas sobrevolaban la zona de combate activo (Lewis Pugh)

Durante la travesía observó delfines, tortugas y águilas pescadoras, fauna que antes del conflicto abundaba en la zona. “La mayoría de la gente, cuando piensa en el estrecho de Ormuz, piensa en una ruta marítima. Pero también es uno de los lugares más bellos que he visto... Uno de los tesoros del mundo natural”, afirmó. Con tantos barcos hundiéndose, agregó: “Esta zona está bajo una grave amenaza. Llevará años, décadas, recuperarse”.

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Según la agencia, Irán intensificó en las últimas semanas los ataques a buques que, según Teherán, circulaban por rutas no autorizadas, en un intento por imponer su control sobre esa vía estratégica. Varios barcos también chocaron con minas marinas tendidas por fuerzas iraníes; entre ellos, uno que transportaba más de dos millones de barriles de crudo el mes pasado.

La travesía forma parte de cuatro décadas de activismo oceánico

La ruta desde la península omaní de Musandam hasta el cabo de Ormuz sumó unas seis horas y media de nado, bajo vigilancia por ataques y tráfico marítimo constante en la zona (Lewis Pugh)

Pugh lleva 40 años nadando en entornos extremos para llamar la atención sobre la conservación marina. Antes de este desafío, completó travesías en el Ártico, la Antártida, el mar Rojo y el canal de la Mancha, siempre con el objetivo de presionar por políticas de protección del medio ambiente.

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El estrecho de Ormuz es una de las vías marítimas más estratégicas del planeta: antes del inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, el 28 de febrero, por allí transitaba una quinta parte del petróleo comerciado a nivel mundial. Los ataques sostenidos desde entonces convirtieron la zona en un escenario de alto riesgo para el tráfico marítimo y para los ecosistemas costeros de la región.

El activista resumió su postura con una consigna directa: “Tenemos que detener la guerra. Tenemos que abrir el estrecho y tenemos que limpiar este desastre.”