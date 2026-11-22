La Ciudad de México tendrá este domingo 22 de noviembre una jornada que incluye concentraciones sociales, rodadas y eventos masivos como rodadas motociclistas, ciclistas, entre otras. Además de una agenda cultural con el concierto Corona Capital Musical 2026.
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14:30 hsHoy
Inicia el “Paseo Dominical Muévete en Bici”, las vías afectadas son, Reforma, Canal del Norte, Condesa, Patriotismo, Divisón del Norte y Eje 7 Sur.
Vías alternativas:
- Avenida Río San Joaquín
- Circuito Interior
- Avenida de los Insurgentes
- Avenida Ingeniero Eduardo Molina
- Fray Servando Teresa de Mier
- Calzada de Tlalpan
- Anillo Periférico
- Eje 7 Sur
- Avenida Río Churubusco