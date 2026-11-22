La Ciudad de México tendrá este domingo 22 de noviembre una jornada que incluye concentraciones sociales, rodadas y eventos masivos como rodadas motociclistas, ciclistas, entre otras. Además de una agenda cultural con el concierto Corona Capital Musical 2026.

Inicia el “Paseo Dominical Muévete en Bici”, las vías afectadas son, Reforma, Canal del Norte, Condesa, Patriotismo, Divisón del Norte y Eje 7 Sur.

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