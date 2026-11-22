Antonio Guterres instó a los grandes emisores a liderar la acción climática y pidió retomar las hojas de ruta de la COP30. (REUTERS/Eloisa Lopez)

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El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, manifestó estar “profundamente decepcionado” por la falta de resultados de la COP31, que terminó en Antalya, Turquía, sin un acuerdo político global. La conferencia se cerró después de que varios países rechazaran el texto final impulsado por las presidencias turca y australiana.

La Unión Europea, el Reino Unido, Panamá y pequeños Estados insulares objetaron el borrador, que no logró conciliar las posiciones sobre el futuro de los combustibles fósiles y los recursos destinados a los países más vulnerables frente al cambio climático. El desenlace dejó a la cumbre sin una decisión conjunta.

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“Comparto la frustración de quienes esperaban que los gobiernos respondieran a la dimensión de la crisis climática”, señaló Guterres en un comunicado. El jefe de la ONU advirtió que la falta de consenso no altera la situación descrita por los indicadores científicos.

El desacuerdo por los combustibles fósiles bloqueó el texto final

Uno de los principales puntos de ruptura fue la ausencia de una mención expresa al abandono de las energías fósiles. La Unión Europea defendía que el documento recogiera ese compromiso, que había quedado plasmado en el acuerdo de la COP28 celebrada en Dubái en 2023.

La Unión Europea, el Reino Unido y varios Estados insulares rechazaron el borrador final elaborado por las presidencias de Turquía y Australia. (REUTERS/Umit Bektas)

Las conversaciones enfrentaron al bloque europeo con petroestados y grandes emisores, incluida la India. También persistieron diferencias entre el Grupo Árabe, liderado por Arabia Saudí, y los países comunitarios en torno a la captura de carbono. La Unión Europea rechazaba que estas tecnologías sustituyeran una reducción efectiva del consumo de hidrocarburos.

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“Las temperaturas siguen batiendo récords. Los fenómenos climáticos extremos se intensifican. Las emisiones siguen siendo excesivamente altas”, afirmó Guterres. A su juicio, cada demora eleva el costo y la dificultad de responder al calentamiento global.

La adaptación volvió a enfrentar a países desarrollados y en desarrollo

La financiación para la adaptación climática fue el otro eje sin resolver. Los países en desarrollo reclamaban compromisos firmes de recursos públicos para enfrentar los efectos del cambio climático, mientras que las economías industrializadas descartaban nuevas metas cuantificadas.

Gobiernos europeos alegaron que su margen fiscal se redujo por las crisis energéticas vinculadas con la invasión rusa de Ucrania y la guerra en Oriente Medio. La propuesta elaborada por Turquía y Australia buscó aproximar ambas posturas, pero las discrepancias se mantuvieron hasta el cierre.

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Las delegaciones europeas y el Grupo Árabe mantuvieron diferencias sobre el uso de tecnologías de captura de carbono frente al recorte de hidrocarburos. (EFE/ UNCLIMATECHANGE/ NO VENTAS/USO EDITORIAL)

La reunión de Antalya superó las 44 horas de prórroga registradas en Madrid en 2019, con lo que se convirtió en la más extensa de las 31 Conferencias de las Partes. El copresidente australiano, Chris Bowen, sostuvo que existían coincidencias sobre la agenda general, aunque reconoció que los desacuerdos de la fase final no pudieron resolverse.

Guterres pidió que los grandes emisores asuman compromisos

El secretario general cuestionó la influencia de la industria fósil en las negociaciones. “Quienes se benefician de la destrucción de nuestro planeta jamás deben dictar las condiciones de la lucha por salvarlo”, afirmó, al denunciar acciones destinadas a desacreditar la ciencia, postergar normas y obstaculizar medidas climáticas.

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Guterres pidió retomar las hojas de ruta promovidas por la presidencia brasileña de la COP30 para acelerar la transición energética y frenar la deforestación y la degradación de los bosques. “Los principales emisores deben liderar. Los países desarrollados deben aportar financiación. Y todos los países deben hacer su parte”, sostuvo.

El responsable de la ONU agradeció el trabajo de las delegaciones, las presidencias de Turquía y Australia y la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). La COP31 finalizó sin el acuerdo mínimo que sus participantes buscaban alcanzar.