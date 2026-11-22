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“El Chapo Isidro” continúa en las instalaciones de la FEMDO en CDMX
Fausto Isidro Meza, alias “El Chapo Isidro”, permanece en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), ubicadas en la calle de Violeta de la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
Su llegada se concretó a las 5:20 horas de este domingo, acompañado de “El Serafín”, su primo y segundo al mando del Cártel de Guasave, así como otro de sus presuntos operadores.
En las siguientes horas se espera que sea definida la situación legal de los tres hombres. Fausto Isidro enfrenta acusaciones en los Estados Unidos por narcotráfico, además de que las autoridades de ese país ofrecían una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que permitiera su captura.
ARTÍCULO DE INFOBAE
El Chapo Isidro y Los Mayos: la alianza que enfrentó a Los Chapitos en la guerra por Sinaloa
Fausto Isidro Meza Flores, heredero de la organización de los Beltrán Leyva, terminó por respaldar a la facción de Ismael Zambada Sicairos contra los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán; su grupo aprovechó el desgaste de sus rivales para ampliar su presencia en el norte de Sinaloa
Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, pasó de ser uno de los antiguos enemigos de Joaquín “El Chapo” Guzmán a convertirse en aliado de la facción de Los Mayos, encabezada por Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”, en la guerra que enfrenta a ambos grupos contra Los Chapitos por el control de Sinaloa.