Fausto Isidro Meza Flores , alias “El Chapo Isidro” , pasó de ser uno de los antiguos enemigos de Joaquín “El Chapo” Guzmán a convertirse en aliado de la facción de Los Mayos, encabezada por Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”, en la guerra que enfrenta a ambos grupos contra Los Chapitos por el control de Sinaloa.

En las siguientes horas se espera que sea definida la situación legal de los tres hombres. Fausto Isidro enfrenta acusaciones en los Estados Unidos por narcotráfico, además de que las autoridades de ese país ofrecían una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que permitiera su captura.

Su llegada se concretó a las 5:20 horas de este domingo, acompañado de “El Serafín”, su primo y segundo al mando del Cártel de Guasav e, así como otro de sus presuntos operadores.

Fausto Isidro Meza, alias “ El Chapo Isidro ”, permanece en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada ( FEMDO ), ubicadas en la calle de Violeta de la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México .

“El Chapo Isidro” continúa en las instalaciones de la FEMDO en CDMX

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