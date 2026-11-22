Las obras de restauración en el monumento de Estambul revelaron seis espacios conectados, nueve galerías y antiguos sistemas de distribución de agua que permanecían cubiertos por tierra (Captrua de video)

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Una serie de trabajos de restauración en Santa Sofía, el histórico monumento de Estambul, dejaron al descubierto 420 metros de túneles subterráneos, seis espacios conectados entre sí, nueve galerías y restos arquitectónicos que podrían ser anteriores al templo construido en el siglo VI. El gobierno turco califica el proyecto como el más ambicioso de la historia republicana del país.

Según informó Euronews, las excavaciones se realizaron en el jardín occidental y en el Jardín del Visir del complejo, donde los operarios retiraron casi 3.000 toneladas de materiales de relleno. Entre los hallazgos figuran antiguos sistemas de distribución de agua, una estructura funeraria subterránea y estratos que los científicos estudian para determinar su datación.

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El ministro turco presentó los resultados tras recorrer las instalaciones junto a los científicos

El ministro de Cultura y Turismo de Turquía, Mehmet Nuri Ersoy, bajó personalmente a las galerías subterráneas acompañado por el equipo a cargo del proyecto y presentó el alcance de los trabajos. La cadena CNN Türk difundió las primeras imágenes de esos espacios, que durante siglos permanecieron cubiertos de tierra y otros materiales.

Los especialistas trabajaron en el jardín occidental y el Jardín del Visir, donde siete pasadizos ya fueron despejados y otros dos siguen bajo documentación (Captura de video)

Las intervenciones se concentraron en dos sectores del monumento. En el jardín occidental, los especialistas identificaron seis espacios subterráneos conectados por nueve túneles, con pasillos de entre 4 y 4,8 metros de ancho. Siete ya quedaron despejados y en los otros dos continúan las tareas de documentación y levantamiento topográfico.

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Los trabajos no se limitaron a la limpieza de rellenos. Incluyeron también la consolidación de bóvedas, el refuerzo de muros y la colocación de elementos de acero inoxidable para garantizar la estabilidad estructural. En uno de los espacios, de 56 metros de longitud, ya se repararon daños estructurales en un tramo de 18 metros.

El túnel de mayor tamaño mide 180 metros y podría estar vinculado a la antigua Vía Romana de Constantinopla

El pasadizo de mayor dimensión corre en paralelo a la fachada de Santa Sofía, desde la zona frente a la Medrese de Fatih hasta el punto de acceso de visitantes, con una pendiente de aproximadamente el 3%. Los especialistas analizan si ese corredor guarda relación con la Vía Romana de Constantinopla, aunque por el momento no confirmaron cuál fue su función original.

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El corredor corre paralelo a la fachada del monumento, entre la Medrese de Fatih y el acceso de visitantes, aunque los investigadores todavía no confirmaron cuál fue su función original (Captura de video)

De acuerdo con los investigadores, la red subterránea formaba parte de un sistema más amplio de gestión hídrica de la ciudad histórica. Varios tramos parecen haber servido para distribuir agua y evacuar aguas pluviales, funciones esenciales para el funcionamiento cotidiano de un complejo de esa escala.

La longitud total de los sectores ya despejados alcanza los 420 metros, cifra que podría crecer a medida que avancen las tareas en las zonas aún no intervenidas.

Los restos hallados en el Jardín del Visir podrían ser anteriores al templo de Justiniano

Uno de los puntos de mayor interés científico es una estructura funeraria subterránea —conocida como hypogeum— ubicada en el Jardín del Visir. Allí, los trabajos avanzaron 1,5 metros por debajo del nivel del suelo, que estaba cubierto de barro, y dejaron al descubierto indicios de una fase constructiva previa al edificio actual.

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El templo vigente de Santa Sofía fue levantado por encargo del emperador Justiniano entre 532 y 537, sobre el emplazamiento de iglesias cristianas anteriores. La posibilidad de que los estratos recién descubiertos correspondan a un período aún más remoto es objeto de análisis, aunque las autoridades no anunciaron hasta ahora una datación confirmada.

El ministro de Cultura y Turismo de Turquía presenta planos y estudios técnicos ante los medios de comunicación en el interior de Santa Sofía (Captura de video)

Más allá del valor arqueológico, el gobierno turco evalúa dos usos prácticos para los espacios descubiertos. Ersoy adelantó que se elaborará un estudio específico para habilitar visitas a las construcciones subterráneas, con la protección del monumento y la seguridad del público como condiciones básicas. Todavía no se precisó qué sectores podrían abrirse ni en qué plazo.

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Los técnicos también analizan si la red de galerías puede integrarse en un sistema moderno de ventilación. La abertura subterránea actual cubre apenas el 3,6% de las necesidades de aire fresco del monumento, según las estimaciones técnicas presentadas por el ministro.