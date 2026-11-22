Imagen satelital de humo tras una explosión a bordo de un buque ruso atracado en el puerto de Bengasi, Libia, el 22 de noviembre de 2026 (Planet Labs PBC/Handout vía REUTERS)

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Las autoridades del este de Libia informaron este domingo de que una explosión a bordo de un buque ruso atracado en la base naval de Bengasi sería consecuencia de un presunto ataque con dron, según una investigación preliminar. El Gobierno que controla esa zona del país dijo que el barco había hecho escala para repostar y reabastecerse en su viaje de regreso a Rusia, en el marco de los acuerdos de cooperación marítima entre ambos países. Nadie ha reivindicado el ataque y Moscú no ha reaccionado.

Dos fuentes médicas dijeron a Reuters que no hubo muertos, pero sí heridos, de los que no se conocen el número ni la nacionalidad. El Gobierno del este, que no identificó a los responsables, aseguró que las instalaciones del puerto y de la base, incluidos los almacenes, están a salvo, y que las operaciones se reanudaron con normalidad tras controlar el incendio.

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Los equipos de Defensa Civil acudieron a un fuego en una instalación militar. Medios locales situaron la explosión en un depósito de municiones de la base y hablaron de un posible ataque contra un buque de carga militar ruso. Las autoridades no han dado el nombre ni el tipo del barco.

Según la agencia AP, el ataque fue con un dron marino.

La reacción de Libia

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el comandante militar libio Khalifa Haftar, en una reunión en Moscú el 10 de mayo de 2025 (Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool vía REUTERS)

Libia está dividida desde 2011, tras el levantamiento apoyado por la OTAN que derrocó a Muamar Gadafi. En Trípoli, en el oeste, gobierna una administración reconocida por la ONU, encabezada por Abdulhamid Dbeibah. El este está en manos de una administración rival, respaldada por el mariscal Khalifa Haftar, hombre fuerte de la región, con quien Rusia mantiene una relación estrecha.

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El Gobierno del este condenó el ataque como una violación de la soberanía libia y una amenaza para la seguridad marítima. Anunció que tomará medidas legales y diplomáticas contra los responsables y que investiga lo ocurrido junto con Rusia. Subrayó que Libia no es parte en la guerra entre Rusia y Ucrania, ni en ningún conflicto armado fuera de sus fronteras. “El Gobierno libio no permitirá que los puertos, el territorio o las aguas territoriales de Libia se conviertan en un escenario para ajustar cuentas o exportar conflictos internacionales”, afirmó.

El Gobierno de Trípoli, por su parte, dijo seguir los informes iniciales “con grave preocupación”. Advirtió de los riesgos de implicar puertos e instalaciones civiles en conflictos externos y de que acoger fuerzas extranjeras favorece el contagio de las guerras ajenas. Pidió unificar el ejército bajo una sola autoridad.

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Antecedentes en el Mediterráneo

El metanero ruso Arctic Metagaz, dañado y a la deriva en el Mediterráneo, entre Malta y Lampedusa, el 13 de marzo de 2026 (Marina Militare/Handout vía REUTERS)

Desde la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, las fuerzas ucranianas han atacado en repetidas ocasiones buques e instalaciones navales rusas en el mar Negro con drones navales y misiles. En diciembre de 2025, Ucrania dijo haber atacado con drones aéreos un petrolero vinculado a Rusia en el Mediterráneo, aunque no quedó clara la ubicación exacta.

El precedente más cercano es de marzo de 2026, cuando el buque metanero ruso Arctic Metagaz, que transportaba unas 61.000 toneladas de gas natural licuado, fue alcanzado frente a la costa libia. Sus 30 tripulantes fueron rescatados. Moscú culpó a drones navales ucranianos, y el presidente ruso, Vladimir Putin, acusó a Ucrania.

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Dos funcionarios libios dijeron a AP que el ataque fue lanzado por operativos ucranianos desde una instalación militar en Trípoli. Según esos funcionarios, personal ucraniano, en su mayoría expertos en drones, se desplegó en el oeste de Libia bajo un acuerdo secreto con el Gobierno de Dbeibah, algo que ni Moscú ni Kiev comentaron en su momento.