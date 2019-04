El comediante no ha hecho casi ninguna promesa de ningún tipo, ni siquiera a las personas que lo ayudaron a ganar. Aún no está claro quiénes serán nombrados para los puestos clave. El domingo por la noche, le pregunté al exministro de Economía, Aivaras Abromavicius, quien había organizado las reuniones de Zelenski con inversionistas para ayudarlo a lucir legítimo ante los partidarios occidentales de Ucrania, si estaba contento con la victoria de Zelenski y si seguiría trabajando con él en alguna medida. "¡Ciertamente estoy feliz!", me devolvió el mensaje junto a una foto suya con un brazo por encima del hombro de Zelenski sonriendo. No hubo respuesta a la otra pregunta.