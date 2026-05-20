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Meloni y Modi acordaron incrementar el volumen de negocios entre Italia e India

Los líderes de ambas naciones han establecido compromisos y han demostrado sintonía en temas internacionales de interés común, además de priorizar la cooperación económica futura

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La primera Ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el primer Ministro de la India, Narendra Modi, asisten a una conferencia de prensa en Villa Doria Pamphili, en Roma, Italia, el 20 de mayo de 2026. REUTERS/Remo Casilli
La primera Ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el primer Ministro de la India, Narendra Modi, asisten a una conferencia de prensa en Villa Doria Pamphili, en Roma, Italia, el 20 de mayo de 2026. REUTERS/Remo Casilli

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha sellado este miércoles en Roma una “alianza especial” con su homólogo indio, Narendra Modi, con el objetivo de elevar el comercio bilateral hasta los 20.000 millones de euros (23.223 millones de dólares) en 2029.

“Hoy aumentamos nuestra relación a nivel de Asociación Estratégica Especial. Ahora Italia e India están más cerca que nunca”, ha destacado la mandataria en una rueda de prensa.

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Meloni ha recibido esta mañana con honores en la Villa Pamphilj de Roma a su homólogo que, en su gira por Europa y el Golfo, ha querido llevar a cabo la primera misión oficial de un primer ministro indio a la República italiana en los últimos 26 años.

La política ultraderechista explicó que el objetivo que ambos se han fijado es elevar el ya “sólido” intercambio comercial, de 14.500 millones de euros (16.837 millones de dólares) en 2025, hasta los 20.000 millones (23.223 millones de dólares) hasta 2029.

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La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el primer ministro indio, Narendra Modi, llegan para plantar una morera en el jardín de Villa Doria Pamphili, en Roma, Italia, el 20 de mayo de 2026. REUTERS/Remo Casilli
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el primer ministro indio, Narendra Modi, llegan para plantar una morera en el jardín de Villa Doria Pamphili, en Roma, Italia, el 20 de mayo de 2026. REUTERS/Remo Casilli

“Es un objetivo muy ambicioso pero que puede lograrse, también aprovechando el potencial del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y La India”, declaró.

En la misma línea, Modi celebró el clima de “nueva confianza” bilateral que ha permitido “impulsar” la alianza estratégica entre Roma y Nueva Delhi y disparar la previsión de comercio a esa cifra.

“Hay más de 800 empresas italianas en India que tienen un nuevo entusiasmo y confianza”, ha asegurado.

Meloni y Modi, que ya se han visto en otras siete ocasiones en los últimos años, han vuelto a dar muestras de sintonía y han llegado a protagonizar otro vídeo en tono jocoso en el que el indio le regala un paquete de caramelos con su nombre.

La primera Ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el primer Ministro de la India, Narendra Modi, plantan una morera en el jardín de Villa Doria Pamphili, en Roma, Italia, el 20 de mayo de 2026. REUTERS/Remo Casilli
La primera Ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el primer Ministro de la India, Narendra Modi, plantan una morera en el jardín de Villa Doria Pamphili, en Roma, Italia, el 20 de mayo de 2026. REUTERS/Remo Casilli

Además la política italiana le ha acompañado en una visita nocturna al Coliseo de Roma. Modi también ha sido recibido por el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella.

Meloni, en el último tramo de su legislatura, ha dirigido una mirada especial hacia oriente y, en esta óptica, consideraba de “particular importancia” esta visita, según fuentes de su entorno.

En los últimos tiempos también ha viajado a Azerbaiyán, la primera misión italiana en 13 años, para obtener más gas y petróleo, en medio de la crisis del estrecho de Ormuz.

Además, en julio de 2024 Meloni viajó por primera vez a Pekín y aseguró al presidente chino, Xi Jinping, que su país era un “socio económico, comercial y cultural de gran relevancia”, a pesar de que había retirado a Italia del plan de las ‘Nuevas Rutas de la Seda’.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el primer ministro indio, Narendra Modi, se dan la mano tras una rueda de prensa en Villa Doria Pamphili, en Roma, Italia, el 20 de mayo de 2026. REUTERS/Remo Casilli
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el primer ministro indio, Narendra Modi, se dan la mano tras una rueda de prensa en Villa Doria Pamphili, en Roma, Italia, el 20 de mayo de 2026. REUTERS/Remo Casilli

Meloni y Modi también han abordado los principales temas de la política internacional, como la crisis en Medio Oriente o la guerra en Ucrania, entre otros.

“Italia e India comparten una visión común sobre muchos desafíos de nuestros tiempos como la estabilidad internacional, la defensa de las reglas, la seguridad económica o la promoción de la paz”, dijo la italiana.

(con información de EFE)

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