No hubo banquete: Xi Jinping despidió a Putin de Beijing con una taza de té chino

Xi Jinpíng despidió a Putin de Beijing con una taza de té chino

El presidente chino Xi Jinping y el ruso Vladimir Putin cerraron este miércoles su encuentro en la capital china con una ceremonia del té, sin el banquete que suele acompañar las visitas de Estado más fastuosas y apenas unos días después del viaje de Donald Trump a Beijing. Putin partió hacia el aeropuerto tras unos 90 minutos de conversación informal en torno a la infusión, según medios rusos.

“Gracias por la invitación y por cómo se organizó nuestro trabajo. Esto estuvo, en gran medida, en sus manos y en las de su administración”, dijo Putin durante la ceremonia, según imágenes difundidas por el pool ruso. El mandatario calificó las conversaciones como “exitosas, productivas y muy intensas”.

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Una recepción cálida, pero contenida

Xi da la bienvenida a Putin en Pekín

Putin fue recibido por Xi a las puertas del Gran Salón del Pueblo, con un desfile militar y un grupo de niños que saltaban y agitaban banderas rusas, en una postal casi idéntica a la que vivió Donald Trump durante su visita a Beijing apenas unos días antes —aunque a diferencia del estadounidense, que se mostró fascinado con los pequeños, Putin pasó de largo sin prestarles demasiada atención—.

Sin embargo, el lenguaje fue mucho más cálido. Según medios estatales chinos, Xi dijo al líder ruso que Beijing y Moscú han “profundizado continuamente nuestra confianza política mutua y la coordinación estratégica con una resiliencia que se mantiene inquebrantable”.

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Putin, citando una frase china, le dijo a Xi: “Un día separados se siente como tres otoños”, y agregó que las relaciones habían alcanzado “un nivel sin precedentes” pese a “factores externos desfavorables”.

Putin y Xi comparten una ceremonia del té en el Gran Salón del Pueblo de Beijing. La sesión, que reemplazó al banquete habitual, se prolongó por unos 90 minutos (Sputnik/Alexander Kazakov/Pool vía REUTERS)

En lo que pareció un dardo dirigido a Estados Unidos, Xi advirtió sobre “corrientes unilaterales y hegemónicas que se desbordan” en el mundo.

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A diferencia de la visita de Trump la semana pasada, que dejó pocos anuncios concretos, Putin y Xi firmaron este miércoles una serie de acuerdos en materia de comercio, medios y energía, y extendieron su tratado de “cooperación amistosa”.

Vladimir Putin y Xi Jinping tras la firma de acuerdos en el Gran Salón del Pueblo de Beijing. Los dos líderes extendieron este miércoles su tratado de "cooperación amistosa" (REUTERS/Maxim Shemetov/Pool)

La sesión de té —que, según había anticipado el Kremlin, estaría reservada a “los temas más importantes” como Ucrania, Irán y las relaciones con Washington— se prolongó por aproximadamente una hora y media antes de que Putin partiera al aeropuerto.

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Putin, el socio menor

Más allá de la camaradería, Putin es percibido hoy por muchos analistas como el socio menor de la relación. Las relaciones bilaterales se profundizaron desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, a medida que Rusia se volvió cada vez más dependiente de China, su principal cliente de petróleo.

El líder ruso llega a este encuentro debilitado tras cuatro años de guerra en Ucrania, con una economía que se contrajo en el primer trimestre del año por el efecto combinado del gasto bélico, la escasez de mano de obra y las sanciones occidentales.

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Vladimir Putin durante la ceremonia del té con Xi Jinping en el Gran Salón del Pueblo de Beijing. El líder ruso calificó las conversaciones como "exitosas, productivas y muy intensas" (Sputnik/Kristina Solovyova/Pool vía REUTERS)

Los analistas esperaban que Putin aprovechara la visita para impulsar avances en el Power of Siberia 2, un gasoducto clave que conectaría Rusia con China a través de Mongolia. Pero el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a medios rusos este miércoles que, si bien las dos partes habían alcanzado un “entendimiento básico” —incluso sobre “la ruta y cómo se construirá”—, no hay un “cronograma claro” y “todavía quedan algunos detalles por resolver”.

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán ha trabado los flujos de crudo y gas desde Medio Oriente, lo que abre una oportunidad para que Putin ofrezca fuentes rusas como alternativa.

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“Rusia y China cooperan activamente en el sector energético… Estamos, por supuesto, listos para seguir suministrando de manera confiable todos estos tipos de combustible al mercado chino, en rápido crecimiento”, afirmó Putin.

Prioridades distintas sobre Medio Oriente; Ucrania, en segundo plano

Putin y Xi pasan revista a la guardia de honor durante la ceremonia de bienvenida en el Gran Salón del Pueblo de Beijing. Es la visita número 25 del líder ruso a China (REUTERS/Maxim Shemetov/Pool)

Las prioridades de Putin pueden diferir de las de China, que quiere ver concluido el conflicto en Medio Oriente cuanto antes. Así lo subrayó Xi, al decirle a Putin que “un alto el fuego integral es de máxima urgencia, reanudar las hostilidades es aún más desaconsejable y mantener las negociaciones es particularmente importante”.

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Xi ha recibido en los últimos meses a una serie de líderes mundiales en momentos en que Estados Unidos bajo la administración Trump empujó a muchos a reforzar sus alianzas con Beijing. Varios le han pedido al líder chino que use su influencia sobre Rusia e Irán para ayudar a poner fin a esos conflictos.

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky había pedido a Trump que discutiera el fin de la guerra durante sus reuniones con Xi la semana pasada. Los dos abordaron el tema, pero el presidente estadounidense dejó China sin un avance.

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Beijing ha llamado regularmente a iniciar conversaciones para terminar la guerra en Ucrania. Busca presentarse como neutral en el conflicto, pero nunca condenó a Rusia por enviar tropas y hasta entrenó en secreto a tropas rusas. Medios estatales chinos dijeron después de la visita que los dos líderes habían hablado sobre Ucrania, sin dar más detalles.

Putin afirmó este miércoles que Rusia y China están “comprometidas con una política exterior independiente y soberana”.

En un comunicado conjunto difundido por el Kremlin, Rusia dijo “valorar positivamente la posición objetiva e imparcial de la parte china respecto a la situación en Ucrania” y dio la bienvenida a la aspiración de Beijing de “desempeñar un papel constructivo”.