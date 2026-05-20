Mundo

Oculta en medio del Atlántico: cómo es la cascada submarina más alta del mundo

Entre Islandia y Groenlandia, una gigantesca corriente desciende 3,5 kilómetros en silencio y cumple una función decisiva en la circulación oceánica que ayuda a sostener el equilibrio térmico del planeta

Guardar
Google icon
Un barco pequeño con personas navega por aguas azules cerca de grandes icebergs y acantilados de hielo, con montañas nevadas y cielo azul de fondo.
La cascada submarina del Estrecho de Dinamarca, entre Islandia y Groenlandia, es la más alta del mundo con 3,5 kilómetros de caída (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cascada submarina más grande del mundo está oculta en el fondo del Atlántico, entre Islandia y Groenlandia, y supera en altura a cualquier catarata terrestre conocida. Con un descenso de 3,5 kilómetros y un caudal de 3,2 millones de m³ por segundo, la catarata del Estrecho de Dinamarca redefine el concepto de cascada: los científicos que la estudian desde 1995 advierten que su funcionamiento es clave para la estabilidad del clima global.

A simple vista, el Estrecho de Dinamarca parece un canal ártico cualquiera: aguas frías, cielos grises y ninguna señal visible de lo que ocurre cientos de metros más abajo. Pero en el fondo de ese canal oceánico, que separa las costas de Islandia y Groenlandia, se desarrolla el fenómeno hidrológico más imponente del planeta. La llamada catarata del Estrecho de Dinamarca (Denmark Strait cataract, en inglés) no puede verse a simple vista ni detectarse desde el espacio, salvo a través de indicadores cartográficos como la temperatura y la salinidad del agua. Aun así, su escala supera con creces a cualquier cascada que el ojo humano haya contemplado jamás.

PUBLICIDAD

Según la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos), la caída de agua mide 3,5 kilómetros de profundidad, lo que la convierte en más de tres veces la altura del Salto del Ángel, en Venezuela, la cascada terrestre más alta del mundo, con sus 979 metros. Su anchura abarca aproximadamente 480 kilómetros —la totalidad del estrecho— y el descenso se extiende a lo largo de entre 500 y 600 kilómetros de lecho marino.

El caudal alcanza los 3,2 millones de m³ por segundo, un volumen que eclipsa el caudal del río Amazonas y multiplica exponencialmente el de las cataratas del Iguazú o las del Niágara.

PUBLICIDAD

Cómo se forma una cascada sin acantilado

El mecanismo que genera esta cascada no tiene nada que ver con un río que cae al vacío. Todo comienza con la diferencia de densidad entre dos masas de agua: la fría y densa, que proviene de los mares nórdicos —los mares de Groenlandia, Noruega e Islandia—, y la más cálida del mar de Irminger, en el Atlántico Norte. Cuando se encuentran, el agua fría, al ser más densa, se hunde bajo la más cálida y comienza a deslizarse por la pendiente del fondo oceánico. El resultado es un flujo descendente continuo y silencioso que, a pesar de su volumen, avanza a apenas 0,5 metros por segundo, frente a los 30,5 m/s que registran las cataratas del Niágara.

La paradoja de la cascada más grande del mundo es, precisamente, su lentitud. No hay estruendo ni niebla de agua. Un investigador parado sobre las olas del Estrecho de Dinamarca no percibiría nada inusual. Solo los instrumentos científicos, capaces de medir variaciones de temperatura y salinidad en profundidad, pueden rastrear su paso.

Infografía ilustra la Cascada del Estrecho de Dinamarca: mapa entre Islandia y Groenlandia, cascada submarina y datos de su tamaño e impacto en el clima.
El lecho marino esculpido por glaciares hace miles de años crea la pendiente necesaria para el descenso de la catarata submarina más grande del planeta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una formación de la última Edad de Hielo

El origen de esta estructura se remonta a entre 17.500 y 11.500 años atrás. Fue entonces cuando los glaciares excavaron el lecho marino entre Islandia y Groenlandia, tallando una pendiente pronunciada que hoy actúa como el “precipicio”. La cascada no surgió de un evento geológico súbito, sino de un proceso lento de erosión glaciar que dejó grabada en el fondo del Atlántico la rampa más grande del planeta.

Los científicos llevan estudiando el fenómeno desde 1995. Un estudio publicado en 2024 en la revista científica Nature Communications, liderado por el Dr. Dipanjan Dey de la Universidad de Southampton junto a investigadores del Centro Nacional de Oceanografía del Reino Unido y la Universidad de Estocolmo, determinó que la mezcla de aguas atlánticas y árticas en la zona del Estrecho de Dinamarca es responsable del 33% de la transformación de agua cálida y salada en agua fría, más fresca y densa que alimenta la circulación oceánica global.

Su papel en el clima del planeta

La catarata del Estrecho de Dinamarca no es solo un récord geográfico: es una pieza estructural del sistema climático terrestre. Al canalizar las aguas polares hacia el sur, impulsa la Circulación de Retorno del Atlántico (AMOC), el mecanismo que redistribuye calor, nutrientes y carbono por todos los océanos del mundo. Sin ese flujo descendente, las corrientes que mantienen los inviernos templados en Europa occidental o que regulan los niveles del mar en la costa este de Estados Unidos se verían gravemente alteradas.

El profesor Robert Marsh, coautor del estudio de Nature Communications e investigador de la Universidad de Southampton, advirtió que el calentamiento global representa una amenaza directa para este mecanismo: “A medida que la superficie del océano se calienta y se vuelve más dulce, la mezcla entre aguas atlánticas y árticas se reduce. Eso debilita la AMOC al disminuir la densidad y profundidad de su flujo hacia el sur, lo que podría desencadenar cambios abruptos e irreversibles en el clima del planeta”.

Temas Relacionados

Cascada Submarina Estrecho de DinamarcaIslandiaCirculación OceánicaClima GlobalNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

No hubo banquete: Xi Jinping despidió a Putin de Beijing con una taza de té chino

El encuentro ocurrió pocos días después del paso de Donald Trump por la capital del gigante asiático y dejó una serie de acuerdos en comercio, medios y energía, pero ningún avance en el gasoducto que el líder ruso quiere impulsar

No hubo banquete: Xi Jinping despidió a Putin de Beijing con una taza de té chino

Emiratos Árabes Unidos exigió a Irak que detenga a quienes lanzan misiles contra sus plantas nucleares desde su territorio

El ministerio de Relaciones Exteriores emiratí solicitó una acción inmediata de las autoridades de Bagdad tras el incidente con un dron y subrayó la urgencia de cumplir normas internacionales en materia de seguridad

Emiratos Árabes Unidos exigió a Irak que detenga a quienes lanzan misiles contra sus plantas nucleares desde su territorio

Meloni y Modi acordaron incrementar el volumen de negocios entre Italia e India

Los líderes de ambas naciones han establecido compromisos y han demostrado sintonía en temas internacionales de interés común, además de priorizar la cooperación económica futura

Meloni y Modi acordaron incrementar el volumen de negocios entre Italia e India

El jurado premia la colaboración internacional en la protección de semillas con el galardón Princesa de Asturias

Este reconocimiento destaca la importancia de una reserva ubicada en Noruega, que protege variedades agrícolas fundamentales para la biodiversidad y la seguridad alimentaria

El jurado premia la colaboración internacional en la protección de semillas con el galardón Princesa de Asturias

La OMS declaró que la vacuna contra el brote de ébola tardará meses, pero aseguró que el riesgo global es bajo

Las autoridades sanitarias han indicado que la identificación de la enfermedad fue dificultada por factores locales del Congo, incluyendo el conflicto armado y la presencia de patologías con síntomas iniciales similares

La OMS declaró que la vacuna contra el brote de ébola tardará meses, pero aseguró que el riesgo global es bajo
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Paloma Valencia ya está en Antioquia respaldando a Álvaro Uribe, quien denunció ataque cerca de su casa en Rionegro

Paloma Valencia ya está en Antioquia respaldando a Álvaro Uribe, quien denunció ataque cerca de su casa en Rionegro

La ciencia detrás del rechazo a la “brugarización” que tiñó de morado la CDMX

Zona Fría: el Gobierno busca ahorrar $272.000 millones con el nuevo régimen y se esperan aumentos en la boleta de gas

España es el tercer país de la Unión Europea con mayor presión fiscal sobre pymes y autónomos

‘Amarga Navidad’ ya tiene fecha para verse en plataformas: dónde y cuándo ver la nueva película de Almodóvar tras su paso por el Festival de Cannes

INFOBAE AMÉRICA

El vicepresidente Ulloa sostiene encuentro con el nuevo representante residente del PNUD en El Salvador

El vicepresidente Ulloa sostiene encuentro con el nuevo representante residente del PNUD en El Salvador

Violencia doméstica en Panamá crece y supera los 6,000 casos en 4 meses

La policía captura a ocho sospechosos de robo de camiones en El Progreso, Guatemala

No hubo banquete: Xi Jinping despidió a Putin de Beijing con una taza de té chino

Dos dominicanos son extraditados a Estados Unidos acusados de narcotráfico

ENTRETENIMIENTO

“Cien años de soledad” temporada 2: trailer, fecha de estreno y todos los detalles de la serie inspirada en la novela de Gabriel García Márquez

“Cien años de soledad” temporada 2: trailer, fecha de estreno y todos los detalles de la serie inspirada en la novela de Gabriel García Márquez

Kylie Minogue confesó que batalló en secreto contra el cáncer por segunda vez en 2021: “Estoy muy agradecida de poder decir que hoy estoy bien”

John Travolta explicó su nuevo look tras causar sensación con su aparición en Cannes

Billy Joel se pronuncia en contra de su próxima película biográfica: “No podrán obtener los derechos musicales”

Una película biográfica de Billy Joel está en camino: todos los detalles y la controversia de 'Billy & Me'