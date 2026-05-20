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Focaccia de calabacín: una receta italiana saciante y fácil de hacer con la que podrás sorprender a tus invitados

Es ideal para compartir con amigos o en reuniones familiares

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Vista cenital de una focaccia de calabacín entera en una bandeja para hornear, cubierta con rodajas de calabacín, perejil y sal.
Focaccia de calabacín recién horneada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cocina italiana es una de las más reconocidasen todo el mundo. Gracias a la pasta, la pizza y diferentes preparaciones al horno se ha posicionado como una de las referencias a nivel internacional. Si quieres profundizar en ella y no quedarte en los típicos platos, esta focaccia de calabacín puede ser una excelente opción.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 h 30 min
  • Preparación activa (incluye el amasado y el reposo de la masa): 1 h 20 min
  • Horneado: 10 min

Ingredientes

  1. 300 g de harina de trigo (normal)
  2. 180 ml de agua templada
  3. 10 g de levadura fresca de panadería
  4. 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  5. 1 calabacín mediano
  6. 1 cucharadita de sal fina
  7. Sal gruesa para espolvorear
  8. Especias al gusto (opcional)

Cómo hacer focaccia de calabacín, paso a paso

  1. Disuelve la levadura en el agua templada, removiendo bien hasta que quede completamente integrada y sin grumos.
  2. En un bol grande, mezcla la harina con la sal fina para que se repartan de forma uniforme.
  3. Añade poco a poco el agua con la levadura ya disuelta junto con el aceite de oliva, incorporándolo todo mientras mezclas para empezar a formar la masa.
  4. Amasa durante varios minutos hasta obtener una masa suave y homogénea. Si ves que queda demasiado seca, añade un poco más de agua de forma progresiva.
  5. Deja reposar la masa tapada en el bol durante aproximadamente 1 hora, hasta que doble su volumen y gane elasticidad.
  6. Saca la masa con cuidado y estírala sobre una bandeja previamente engrasada con aceite, dándole una forma rectangular o la que prefieras.
  7. Deja reposar la masa ya estirada unos 20 minutos más para que se relaje y quede más esponjosa al hornearse.
  8. Lava el calabacín y córtalo en rodajas finas y uniformes para que se cocinen de manera homogénea.
  9. Haz pequeños hoyuelos en la superficie de la masa con los dedos, pinta con un poco de aceite de oliva y reparte las rodajas de calabacín por encima de forma equilibrada.
  10. Espolvorea sal gruesa al gusto y hornea a 220 °C durante 10 o 12 minutos, hasta que la masa esté dorada y crujiente por los bordes.
  11. Por último, deja templar la preparación sobre una rejilla antes de cortarla para que no pierda textura.
Se puede hacer muchas recetas con calabacín. Aquí tienes algunas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta da para varias porciones. Aunque la cantidad exacta de trozos depende del tamaño de los mismos, la focaccia de calabacín rinde para 8 raciones contundentes.

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 180 kcal
  • Proteínas: 4 g
  • Grasas: 4,5 g
  • Hidratos de carbono: 30 g
  • Fibra: 1,5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y de las cantidades exactas que se utilicen.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conserva en buen estado hasta 2 días en la nevera, siempre que se mantenga bien envuelta en film transparente o dentro de una bolsa hermética. Para devolverle parte de su textura original, se recomienda calentarla durante unos minutos en el horno antes de consumirla.

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