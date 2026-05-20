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Emiratos Árabes Unidos exigió a Irak que detenga a quienes lanzan misiles contra sus plantas nucleares desde su territorio

El ministerio de Relaciones Exteriores emiratí solicitó una acción inmediata de las autoridades de Bagdad tras el incidente con un dron y subrayó la urgencia de cumplir normas internacionales en materia de seguridad

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Irak quiere retomar la misión de la OTAN sobre el territorio cuando sea posible, según Robles
Irak quiere retomar la misión de la OTAN sobre el territorio cuando sea posible, según Robles

Los Emiratos Árabes Unidos instaron al gobierno de Irak a impedir de forma inmediata cualquier acto hostil que se origine desde su territorio. El llamado se produjo pocos días después de que un ataque con drones causado desde Irak provocó un incendio en la central nuclear de Barakah el domingo, según confirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí.

El pedido de los Emiratos se fundamentó en la “necesidad” de que Irak responda “de manera urgente, puntual y responsable, conforme a las leyes y convenciones internacionales y regionales relevantes”.

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En la declaración oficial, la cancillería de Abu Dhabi solicitó a Bagdad asumir su rol para consolidar la seguridad regional y preservar su soberanía, señalando la importancia de que Irak “fortalezca su posición como socio activo y responsable en el entorno de la región”.

El Ministerio de Defensa emiratí identificó que el dron responsable del siniestro fue lanzado desde Irak, hecho que acentúa la presión sobre el gobierno iraquí tras el incidente.

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El ataque ocurrió en un contexto de creciente tensión geopolítica en el Golfo, donde la seguridad energética y la estabilidad de las rutas marítimas se han convertido en puntos neurálgicos para los actores regionales.

El llamado emiratí refleja la preocupación de las potencias árabes del golfo por posibles desbordes violentos y la dificultad para contener actividades hostiles en países fronterizos, especialmente en un escenario donde Irak enfrenta desafíos internos de control territorial. El domingo, las autoridades militares de Abu Dhabi confirmaron el origen del dron y exigieron respuestas claras a Bagdad.

Arabia Saudita respalda la vía diplomática y exhorta a Irán a evitar una escalada

Arabia Saudita manifestó su apoyo al impulso diplomático encabezado por Donald Trump para evitar un agravamiento del conflicto con Irán y restaurar la seguridad en el estratégico Estrecho de Ormuz. El ministro de Asuntos Exteriores saudita, príncipe Faisal bin Farhan, expresó en un comunicado que Riad valoró los esfuerzos para retornar a las condiciones de libre navegación previas al 28 de febrero y resolver las diferencias de forma que favorezcan la seguridad regional.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los medios de comunicación al partir de la Base Conjunta Andrews rumbo a la Academia de la Guardia Costera de Estados Unidos en Connecticut, Maryland, EE. UU., 20 de mayo de 2026. REUTERS/Evelyn Hockstein
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los medios de comunicación al partir de la Base Conjunta Andrews rumbo a la Academia de la Guardia Costera de Estados Unidos en Connecticut, Maryland, EE. UU., 20 de mayo de 2026. REUTERS/Evelyn Hockstein

Bin Farhan también elogió la mediación de Pakistán en el proceso de acercamiento y subrayó la relevancia de aprovechar la coyuntura para evitar “consecuencias peligrosas” por una nueva escalada. Además, instó a Irán a responder con urgencia a las iniciativas de diálogo y avanzar hacia un “acuerdo integral para una paz duradera regional y global”.

El reciente anuncio de Trump, citado por The National, reveló que Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar solicitaron postergar los ataques previstos por Estados Unidos contra Irán con el objetivo de dar tiempo adicional a las negociaciones diplomáticas. Esta solicitud destaca la preferencia de los principales aliados estadounidenses en la región por una solución pactada en lugar de un enfrentamiento militar abierto.

El dron que provocó el fuego en la planta nuclear de Barakah fue lanzado desde Irak, según confirmó el Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos.

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