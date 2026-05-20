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El jurado premia la colaboración internacional en la protección de semillas con el galardón Princesa de Asturias

Este reconocimiento destaca la importancia de una reserva ubicada en Noruega, que protege variedades agrícolas fundamentales para la biodiversidad y la seguridad alimentaria

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Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).

El secretario general del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) España, Juan Carlos del Olmo, considera que la Bóveda Global de Semillas de Svalbard (Noruega) merece haber sido reconocida este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2026, porque supone “una apuesta por el futuro, el multilateralismo y el medioambiente” ante el impacto del cambio climático o posibles conflictos provocados por el hombre.

Del Olmo, que dirige en España una de las mayores organizaciones internacionales de conservación de la naturaleza, ha formado parte del jurado que ha otorgado en Oviedo este galardón al mayor depósito mundial de semillas, que en al actualidad alberga más de 1,3 millones de unas 6.300 especies diferentes, en su mayoría de trigo, arroz y cebada.

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En un momento en el que se cuestiona a menudo la cooperación internacional, este premio es también una llamada de atención sobre el hecho de que la humanidad junta puede trabajar para garantizar su futuro, “poniendo lo mejor que tenga cada uno”, ha afirmado Del Olmo antes de recordar que España aportó hace poco a este banco de semillas 50 variedades que se han cultivado en la península ibérica durante miles de años.

Para el jurista y ex ministro Gustavo Suárez-Pertierra, presidente del jurado, en este premio se ha encontrado un “ejemplo clarísimo” de cooperación internacional ya que, no sólo colaboran países, también lo hacen instituciones privadas y públicas y organizaciones de carácter internacional que trabajan en pro de la seguridad alimentaria, el desarrollo de los pueblos y el futuro de la humanidad.

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Imagen del Banco Mundial de Semillas de Svalbard (Noruega). SEEDVAULT.NO
Imagen del Banco Mundial de Semillas de Svalbard (Noruega). SEEDVAULT.NO

“Es un gran premio que se ha decidido por unanimidad” entre las 32 candidaturas que optaban a este galardón, ha señalado Suárez-Pertierra, que ha incidido en que este proyecto impulsado por Noruega no depende solo de la acción de los gobiernos, también de la acción ciudadana.

El astronauta e ingeniero aeronáutico Pedro Duque ha destacado que el jurado ha querido premiar en la Bóveda Global de Semillas una cooperación multilateral “que se está empezando a cuestionar” cuando debería ser “fomentada, premiada y mantenida”.

En su opinión, no se pueden dejar caer todas las estructuras de cooperación multilateral que ha habido hasta ahora o como la que ha demostrado esta iniciativa que, además, en caso de cualquier desastre permite mantener la capacidad de cultivar alimentos.

Ha añadido que si un día la humanidad coloniza un planeta, como podría ser Marte, es posible que se encuentre la manera adecuada para llevar semillas y poder cultivarlas allí.

El jurado del Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2026 durante la lectura del fallo en el Hotel Eurostars de La Reconquista de Oviedo. ESPAÑA EUROPA ASTURIAS SOCIEDAD
El jurado del Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2026 durante la lectura del fallo en el Hotel Eurostars de La Reconquista de Oviedo. ESPAÑA EUROPA ASTURIAS SOCIEDAD

La Bóveda Global de Semillas de Svalbard, un depósito subterráneo situado en una isla noruega del Círculo Polar Ártico para preservar la biodiversidad y asegurar la alimentación del planeta, ha sido reconocida con el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2026 por ser un modelo de “multilateralismo eficaz” que aúna la colaboración de países, instituciones científicas y organizaciones internacionales en torno al objetivo común de garantizar la base genética de los sistemas alimentarios.

(con información de EFE)

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