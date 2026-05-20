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¿Viajar de CDMX a Guadalajara con un litro? Así funciona el auto Supermileage que crearon estudiantes

Durante el desafío de Shell, este choche fue evaluado en el circuito de Indianapolis, recorriendo 16 kilómetros

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Supermileage
El nuevo auto Supermileage- (redes sociales)

Un innovador vehículo conocido como Supermileage, creado por estudiantes de Universidad Brigham Young en Utah ha causado sensación en los últimos días debido a las implicaciones positivas que podría traer su fabricación.

Una unidad que destaca por su diseño compacto y eficiencia, combina características de un triciclo y un auto. Se encuentra desarrollado con fibra de carbono para mantener un peso mínimo de solo 49 kilos y transportar únicamente a una persona que no supere 1.63 metros de altura ni pese más de 54 kilos.

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Durante el desafío de Shell, este choche fue evaluado en el circuito de Indianapolis, recorriendo 16 kilómetros. Su sistema de abastecimiento es muy particular, ya que utiliza etanol almacenado en un pequeño contenedor de 30 mililitros, con el objetivo de evitar la incorporación de un tanque convencional y poder conservar la ligereza del vehículo.

La autonomía registrada alcanza los 911 kilómetros por litro, lo que teóricamente posibilitaría viajar desde la Ciudad de México hasta Guadalajara con solo un litro de combustible.

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No obstante, la velocidad máxima se limita a 37 km/h y factores como el viento pueden comprometer la eficiencia alcanzada en condiciones ideales.

Infografía lateral del vehículo Supermileage de BYU, negro y amarillo sobre blanco. Destaca su peso de 49 kg, cabina unipersonal y carrocería de fibra de carbono.
Vista lateral de la infografía editorial del vehículo Supermileage de la Universidad Brigham Young, destacando su peso de 49 kilos, cabina unipersonal y carrocería de fibra de carbono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La historia detrás de la construcción de "Supermileage"

Mientras las principales compañías automotrices del mundo continúan enfocando sus esfuerzos en la fabricación de vehículos eléctricos, al mismo tiempo siguen fomentando la idea de que la era de los motores de combustión interna ha llegado a su fin en materia de innovación.

No obstante, un equipo de alumnos de la Universidad Brigham Young desafió esa percepción al crear un coche singularmente eficiente.

El modelo, concebido para participar en la Shell Eco-marathon, destaca por su tamaño reducido, peso extremadamente bajo y aerodinámica sobresaliente. Aunque puede no encajar en la definición convencional de automóvil, sus resultados no dejan de asombrar a las personas, ya que logra un rendimiento de 911 kilómetros por litro de combustible.

Este prototipo demuestra que bajo condiciones adecuadas de diseño y materiales, los motores tradicionales aún pueden alcanzar cifras de consumo sorprendentes.

De esta forma, los estudiantes estadounidenses dejan en evidencia que la eficiencia sigue siendo posible en autos de combustión, siempre que se priorice la ligereza y la optimización aerodinámica.

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