Gustavo Petro y tres ministras se volvieron virales por un video con IA que recrea el ‘opening’ de ‘Las Chicas Superpoderosas’

La serie animada se estrenó entre 1995 y 1996 - crédito @soytathan10/IG

Las redes sociales volvieron a impulsar videos creados con inteligencia artificial y, esta vez, el protagonista fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en una animación que recreó la secuencia de apertura de la serie animada Las Chicas Superpoderosas (The Powerpuff Girls).

La producción, creada por Craig McCracken y emitida por Cartoon Network, narra las aventuras de Bombón, Burbuja y Bellota, tres personajes que, según la historia, surgieron de una mezcla de elementos presentada en la introducción por el profesor Utonio.

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Sin embargo, en la versión alterada con IA que compartió el usuario @soytathan10 en su perfil de Instagram el martes 19 de mayo de 2026, se observa que el científico es ahora el presidente Petro, mientras que las tres superheroínas son las ministras:

Diana Marcela Morales , líder de la cartera de Comercio, Industria y Turismo, como Bombón.

Martha Carvajalino , jefa de la cartera de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, y que interpreta a Bellota.

María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, como Burbuja.

El presidente Petro interpretó al profesor Utonio - crédito @soytathan10/IG

La versión original comienza de esta forma:

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“Azúcar, flores y muchos colores... Estos fueron los ingredientes elegidos para crear a la niñita perfecta, pero el profesor Utonio agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula: ¡la Sustancia X! Y así nacieron las Chicas Superpoderosas. Con sus ultra súper poderes, Bombón, Burbuja y Bellota, dedican sus vidas a luchar contra el crimen y las fuerzas del mal”.

Pero en la recreación del opening los elementos fueron agricultura, transporte y comercio, y la sustancia X fue reemplazada como “las reformas” del Gobierno Petro.

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Al final de la grabación, se puede observar a Carvajalino como Bellota volando sobre un campo de cultivos y con ayuda de sus superpoderes hace que broten nuevos frutos.

En tanto que Rojas utiliza sus habilidades para reparar un puente quebrado.

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Por último, la ministra Morales se valen de sus poderes para traer más containers de mercancía a un puerto colombiano.

El resultado provocó un debate entre los usuarios en la publicación, debido a que una parte apoya la labor de las jefas de cartera del jefe de Estado; mientras que otra parte se mostró en desacuerdo al reprobar la gestión que hasta el momento han desarrollado.

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La publicación exaltó la labor de tres de las ministras de la administración Petro - crédito @soytathan10/IG

Con ayuda de la IA se recreó el opening de ‘Cuentos de los Hermanos Grimm’

La popularidad de la inteligencia artificial como herramienta para reinterpretar clásicos de la cultura pop se hizo evidente en Colombia tras la aparición de un video que brindó una reconstrucción con elementos costeños la recordada secuencia de apertura de Cuentos de los Hermanos Grimm, el programa animado japonés que, durante más de dos décadas, ha marcado las mañanas de miles de televidentes en el país.

Una cuenta en Instagram titulada Pumaro, dedicada a ingeniería rápida y videos virales, difundió el viernes 20 de febrero de 2026 esta singular versión del ‘opening’, y se hizo de inmediato viral.

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El video no solo transformó el formato de la animación original, producida por el estudio japonés Nippon Animation, sino que integró referencias propias de la cultura caribeña colombiana.

Entre las imágenes destacan las bolsas naranjas del supermercado ARA, la camiseta del equipo de fútbol Junior de Barranquilla y la presencia del aguardiente, clásico licor local.

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A este conjunto de símbolos regionales se sumó el ritmo del baile de la champeta, que sustituyó parte del acompañamiento musical del programa, incorporando además el tema Soy Un Pajarito - Versión Champeta por Andry Ortiz”.

El video se hizo viral en la capital del departamento del Atlántico por cuenta de la celebración del Carnaval de Barranquilla 2026 - crédito @pumarovibes/IG

Los usuarios de redes sociales, y sobre todo de los barranquilleros, respondieron al video con comentarios llenos de humor.

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La publicación en Instagram, que etiquetó la cuenta oficial del Carnaval de Barranquilla 2026, celebrado entre el 14 y el 17 de febrero, incluyó la leyenda: “¿Y si los Hermanos Grimm hubieran crecido en Malambo? Preguntas de un martes de @carnavalbaq”.

Entre las reacciones más destacadas se leyeron frases como: “Pensó que le quedaría épico y le quedó legendario, cule risa”, y comentarios sobre las princesas bailando cada noche y el nivel de creatividad costeña.