Zelenski ha alcanzado el poder como un outsider del sistema y con una buena carga de voto castigo a su favor, pero es difícil arriesgar cómo será su mandato. Durante la campaña se ufanó de no hacer promesas para así no decepcionar a los votantes y sus discursos se basaron en poco más que atacar a Poroshenko. Las escasas promesas que ha hecho no ofrecen mayores argumentos y se relacionan con terminar con la corrupción y la emigración masiva de jóvenes, recuperar Crimea y los territorios de oriente por vía diplomática con Rusia, no con los separatistas. Pero estas no son propuestas claras sino deseos bonitos, similares a los que hicieran tantos otros candidatos. Ahora el joven actor contará con cinco años para probar si es el recambio político que buscaron los ucranianos o si su espectacular campaña fue tan sólo un mal chiste.