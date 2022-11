Andrés García habría mantenido en su testamento a Roberto Palazuelos y dejado fuera a uno de sus hijos

Roberto Palazuelos aseguró en días pasados que Margarita Portillo mantiene intereses ocultos respecto a la herencia de Andrés (Instagram/@robertopalazuelosbadeaux/@andrésgarciatvoficial)

Andrés García continúa en medio de los reflectores, pues su delicado estado de salud ha preocupado a sus seguidores y al público en general, es por ello que ahora ha salido a relucir el tema de la herencia que habrá de repartirse cuando el actor de 81 años pierda la vida.

Y es que en medio de los padecimientos del actor, quien sufre los embates de la anemia, una reciente neumonía y además la cirrosis que le fue diagnosticada a mediados de este 2022, se ha especulado qué será de los bienes materiales del actor de Chanoc, toda vez que se conoce que no mantiene una relación cordial ni cercana con ninguno de sus hijos.

Fue en el programa Se tenía que decir, del canal de YouTube La Saga, donde se dieron a conocer los nombres de los presuntos herederos de la fortuna del actor nacido en Santo Domingo, República Dominicana, y se mencionó que Roberto Palazuelos, continúa siendo contemplado en el testamento.

Leonardo García emitió un comunicado en días pasados, en el que aseguró que la esposa de su papá no le permite acercarse a él libremente (Foto: Instagram/@andresgarciatvoficial)

Y es que se conoce que Andrés García ha mantenido una relación como de “padre e hijo” con el actor y empresario apodado “El diamante negro”, a quien conoce desde que éste era un niño y a quien, pese a los dimes y diretes, habría mantenido en su testamento.

Fue el periodista Ernesto Buitrón quien dio a conocer los porcentajes de la herencia en la que al parecer continúa figurando Robero Palazuelos, pues dijo contar con información de un documento testamentario sobre la repartición del famoso ex galán de telenovelas.

Según Ernesto, Palazuelos recibiría el 20 por ciento de la herencia de los bienes del actor de telenovelas como Mujeres engañadas y El privilegio de amar.

Hace algunos meses, Andrés García había demostrado su descontento con Palazuelos, e incluso lo retó a un duelo de balazos (Foto: Getty Captura)

“Las cantidades como están es: 20 por ciento de la herencia total va a ser para Margarita, su esposa; el otro 20 por ciento va a ser para su hermana de don Andrés García, doña Rosa; el otro 20 por ciento todavía lo tiene Roberto Palazuelos; y hay un porcentaje que se divide entre su hijo, Andrés García que vive en EU; Leonardo García y la mamá de Leonardo García otro porcentaje; un 13 por ciento aproximadamente”, aseguró el periodista de espectáculos.

En la información presentada en el programa de la plataforma de Adela Micha destaca que Andrea García, hija del actor con quien también se mantiene distanciado, no estaría contemplada en el testamento.

Este asunto ha sido revelado luego de que uno de los hijos del actor dominicano, Leonardo García, emitiera un comunicado asegurando que Margarita Portillo tendría “intereses ocultos” respecto a la herencia del ex galán.

Para Andrés García, su esposa Margarita "ha sido un ángel" (Foto: Instagram)

Así lo escribió el actor de 48 años en su cuenta de Instagram: “Desafortunadamente la persona que en ocasiones lo atiende, y digo en ocasiones, porque ella no vive con él y sólo en algunos momentos está con él, Margarita Portillo, no nos comparte la información completa, ni los cuidados que está recibiendo, y así mismo cuando está con ella no nos da acceso a visitarlo”.

El hermano de los también actores Andrés García Jr. y Andrea García condenó que la esposa de su padre “lo exponga” en sus habituales apariciones mediáticas y señaló que esa situación “lastima a la familia”.

Llamó la atención que supuestamente Andrea García no está contemplada en la repartición de la herencia de su famoso padre (Foto: Instagram/@andresgarciatvoficial, @realandreagarcia)

“La única información que esporádicamente obtenemos acceso es la que esta persona hace pública en medios de comunicación, exponiéndolo de manera dolosa, dañando su integridad, su imagen, y eso como familia nos duele y lastima”, dijo respecto a su padre.

“No sé qué intereses personales o económicos traiga Margarita y su hijo Andrés con mi padre, alejándolo de todos los que lo queremos, pero no lo vamos a permitir”, añadió el también hijo de Sandra Vale.

