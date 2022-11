Lucía Méndez pidió a hijos de Andrés García que “por piedad” se acerquen a él

Lucía Méndez y Andrés García sostienen una amistad desde los años 80, cuando actuaron en telenovelas (Fotos: Instagram)

El estado de salud de Andrés García ha mantenido encendidas las alarmas de sus seguidores, pues a la insuficiencia pulmonar y la cirrosis que padece el actor, a esto se suman los “dimes y diretes” entre su esposa, Margarita Portillo y su hijo, Leonardo García. Al respecto, Lucía Méndez reaccionó y mandó un mensaje a los hijos del histrión.

Y es que luego de que la esposa de García revelara que el actor sufrió una “sobredosis de cocaína”, según lo que le dijeron los médicos en el hospital al cual lo traslado luego de encontrarlo “tirado y en estado deplorable”, Leonardo García emitió un comunicado con el que cuestionó si verdaderamente el veterano artista se encuentra recibiendo los cuidados necesarios.

El actor de 49 años expresó en el texto compartido en sus redes sociales que Margarita Portillo tendría “otros intereses” por los cuales se mantiene al mando del cuidado de García, y expresó que cuando ha intentado ver a su padre, la esposa del primer actor se lo ha impedido.

Portillo negó que Leonardo haya acudido a intentar ver a su padre y contó que esta situación lleva años así (Foto: Instagram)

Asimismo, el actor de telenovelas como Ellas, inocentes o culpables y Se busca un hombre se dijo “angustiado y preocupado” por el estado de salud del hombre nacido en Santo Domingo, República Dominicana en 1941, y puso en duda que los cuidados que le brinda la esposa del actor sean los óptimos.

“Desafortunadamente la persona que en ocasiones lo atiende, y digo en ocasiones, porque ella no vive con él y sólo en algunos momentos está con él, Margarita Portillo, no nos comparte la información completa, ni los cuidados que está recibiendo, y así mismo cuando está con ella no nos da acceso a visitarlo”.

El hermano de los también actores Andrés García Jr. y Andrea García condenó que la esposa de su padre “lo exponga” en sus habituales apariciones mediáticas y señaló que esa situación “lastima a la familia”.

Leonardo García puso en duda que Margarita se mantenga al cuidado de Andrés y cuestionó si esto responde a intereses ocultos (Instagram/@andresgarciatvoficial)

Además, Leonardo señaló que un médico que valoró a su padre le explicó que su deterioro en los últimos tiempos es derivado de un “descuido humano”, por lo que puso en duda las verdaderas intenciones de la mujer que se casó su padre en 2011.

“No sé qué intereses personales o económicos traiga Margarita y su hijo Andrés con mi padre, alejándolo de todos los que lo queremos, pero no lo vamos a permitir”, añadió el también hijo de Sandra Vale.

Ante estos temas, Lucía Méndez, quien ha sido gran amiga del actor de 81 años, fue cuestionada por la prensa y expresó que le gustaría que Leonardo y Andrea, hijos de Andrés García, se acercaran a él en los momentos por los que atraviesa el actor.

Andrés García ha reconocido que Margarita Portilla es quien se ha mantenido a su cuidado, independientemente de su relación con sus hijos (Foto: Instagram/@andresgarciatvoficial)

“De alguna manera no entiendo qué pasa con sus hijos, yo creo que sí hubo problemas muy graves, no está solo, está con Margarita, pero podría estar con sus hijos, ellos podrían estar con él, cuidándolo”.

Méndez admitió que la relación entre Andrés García y sus hijos ha sido complicada al paso del tiempo, pero consideró que deberían hacer las paces y reencontrarse, de lo contrario después podrían lamentarlo.

“No voy a juzgarlo, haya hecho lo que haya hecho en este momento tan difícil de su vida, creo que no tengo ninguna autoridad para juzgar a Andrés y que por favor lo cuiden, por piedad, por perdón, así haya hecho lo que haya hecho es su padre y de eso después se pueden arrepentir”.

La telenovela "Tú o nadie" fue protagonizada por Lucía Méndez y Andrés García en 1985 (Foto: Instagram/@televisaespectaculos)

Respecto a que supuestamente Margarita Portillo no permite que Leonardo se acerque a su padre por tenerlo constantemente bajo su control, Lucía prefirió contestar con cautela.

“Es algo muy grave que no puedo dar una opinión, no me consta, sé que él está muy enfermo, lo adoro. (A su esposa) nunca la he tratado, pero la conozco, sé quién es”.

