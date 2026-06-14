EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de junio

La jornada de este domingo comienza luego de que se registró el asesinato del alcalde de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, Joel Bravo Martínez. Un mes antes, el edil ya había solicitado protección porque temía por su seguridad.

Otro hecho ocurrió en Zapopan, Jalisco, donde elementos de seguridad federal aseguraron un laboratorio clandestino para la elaboración de metanfetaminas y un kilo de fentanilo.