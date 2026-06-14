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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de junio

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La jornada de este domingo comienza luego de que se registró el asesinato del alcalde de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, Joel Bravo Martínez. Un mes antes, el edil ya había solicitado protección porque temía por su seguridad.

Otro hecho ocurrió en Zapopan, Jalisco, donde elementos de seguridad federal aseguraron un laboratorio clandestino para la elaboración de metanfetaminas y un kilo de fentanilo.

12:51 hsHoy

Cae presunto líder de “Los Vallarta” en Edomex: con este suman 8 los detenidos

Las investigaciones apuntan a una disputa por el control territorial entre grupos delictivos en Ecatepec y La Paz

La Fiscalía del Estado de México detiene a Fernando N, señalado como presunto integrante del grupo delictivo Los Vallarta, e invita a la ciudadanía a denunciarlo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La Fiscalía del Estado de México detiene a Fernando N, señalado como presunto integrante del grupo delictivo Los Vallarta, e invita a la ciudadanía a denunciarlo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó sobre el cumplimiento de una orden de aprehensión en contra de Fernando “N”, quien es investigado por su probable participación en el delito de homicidio en agravio de tres personas y tentativa de homicidio contra una víctima más, hechos ocurridos el pasado 14 de mayo en el municipio de Ecatepec.

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