Andrea García aseguró que Andrés está perdiendo claridad mental: “Me duele”

Andres García pidió al público tomar con "compasión" las declaraciones de su papá por sus problemas de salud (Foto: Instagram/@andresgarciatvoficial, @realandreagarcia)

Luego de que el pasado julio Andrés García acusara a su hija Andrea de practicar brujería y por eso había decidido apartarse nuevamente de ella, Andrea confesó que comprende la actitud que su padre tiene con ella, y por ello ha decidido mantener distancia de él por “compasión” ante su mal estado de salud.

A principios de julio Andrea García aseguró que había logrado reconciliarse con su papá, esto luego de que se alejaron debido a que ella supuestamente lo había acusado de tocamientos indebidos; no obstante, Andrés no tardó en desmentirla y acusarla de practicar “magia negra y de vudú”.

En este contexto, la actriz finalmente rompió su silencio en un encuentro con la periodista Nelssie Carrillo; comentó que por ahora no buscará defenderse de las declaraciones de su papá, pues él está pasando por una situación muy difícil. Por lo mismo, pidió al público que estén conscientes de los problemas del protagonista de Pedro Navaja y cómo estarían repercutiendo en sus declaraciones.

“Las declaraciones, tanto personales como públicas de mi santo señor padre, pues también son parte de su proceso, de su enfermedad, que es una situación bien delicada y bien dolorosa, entonces, tanto nosotros como familia, y yo los invito que ustedes como prensa y la audiencia, lo tomen con mucha compasión y con mucha perspectiva”

Andrea agregó que ella se ha ocupado de consultar con algunos médicos cómo la cirrosis estaría afectando la claridad mental del primer actor, por lo que sabe que Andrés podría estar sufriendo de encefalopatía hepática.

“Por el mismo proceso, las personitas a veces pierden la claridad mental, yo he consultado mucho con doctores, incluso hay un proceso que es... el hígado ya no puede procesar las toxinas, entonces se van al cerebro (...) a veces, aunque uno se quiera comunicar con la persona, no es como cuando una persona está completamente sana, de que, bueno, se te baja el coraje y ya hablamos, no hay esa vía de comunicación”, externó.

La también conductora recordó que sí ha tenido oportunidad de hablar bien con su papá, que fue la ocasión en que ambos se dijeron que se amaban; no obstante, un día después perdió toda comunicación con el histrión ya que él la bloqueó.

“Fue precioso, nos dijimos que nos amábamos y todo precioso, pero ya después, al otro día, volvió el mismo patrón, no me contestó el teléfono, me bloqueó, tengo cero acceso”

Ante este panorama, Andrea García ha decidido no responder públicamente a las acusaciones del protagonista de Tú o nadie ya que antepondrá la condición actual a su padre y la tomará con respeto y cariño.

“Está bien, aunque me duele, pues es parte del proceso que está pasando y hay que respetárselo con mucho honor y con mucho cariño (...) Mi compasión y mi conciencia de procesar lo que está pasando va primero, aunque me den hasta con la cubeta”, dijo la hija del actor.

Fue el pasado julio que Andrés García reveló que fue diagnosticado con cirrosis, enfermedad que lo ha llevado a debilitarse, tener innumerables caídas y tener que estar internado. Él ha confesado que en los últimos meses ha tenido problemas con la memoria, pero no ha hecho mención de no tener claridad mental.

Además de la ríspida relación que el histrión mantiene con su hija, también ha vuelto a pelear con Leonardo, otro de sus hijos. Estos enfrentamientos que han tenido han llevado a que Andrés los saque de su testamento.

