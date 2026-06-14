Sudáfrica vs República Checa: cuántas veces se han enfrentado y quién ganó la última vez

El duelo entre Sudáfrica y República Checa de este 18 de junio en el Mundial 2026 revivirá uno de los cruces menos frecuentes en la historia de los torneos internacionales.
La expectativa crece porque ambas selecciones apenas tienen antecedentes directos y llegan necesitadas de puntos tras perder en su debut mundialista contra México y Corea del Sur, respectivamente.
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La última vez que estos equipos coincidieron en una competencia oficial fue hace casi tres décadas. El contexto, los protagonistas y el escenario han cambiado, pero la memoria de aquel primer choque todavía circula entre aficionados.
Solamente un antecedente oficial entre ambas selecciones
El historial entre Sudáfrica y República Checa es sumamente breve y se limita a una única ocasión en torneos internacionales.
El primer y, hasta el arranque de este mundial, único enfrentamiento se dio en la Copa FIFA Confederaciones 1997, disputada en Arabia Saudita.
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- El partido se jugó el 13 de diciembre de 1997 en el King Fahd International Stadium de Riad.
- El marcador final fue un empate 2-2.
- Vladimír Šmicer anotó los dos goles checos, mientras que Brendan Augustine y Helman Mkhalele marcaron por Sudáfrica.
- El árbitro fue el argentino Javier Castrilli y la asistencia registrada fue de 7 mil 500 espectadores.
Así, hasta el Mundial 2026, no existen más antecedentes de partidos oficiales entre estos equipos. El recuerdo de ese empate permanece como el único cruce directo entre ambos seleccionados.
El empate de la Confederaciones 1997
En ese histórico empate, ningún equipo logró imponerse. Sudáfrica y República Checa compartieron puntos en un duelo intenso que sirvió como debut para ambos en aquel torneo.
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- Los Bafana Bafana fueron eliminados en la fase de grupos pese al empate.
- Chequia avanzó a la siguiente fase y terminó el torneo en el tercer puesto.
En este sentido, el partido de 2026 será la primera oportunidad para que alguno de los dos logre su primer triunfo en este enfrentamiento.
El contexto rumbo al Mundial 2026
Ambos equipos llegan al segundo partido de la fase de grupos sin puntos, tras perder sus respectivos debuts. El choque en el Atlanta Stadium sumará tensión por las aspiraciones de clasificación de ambos.
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- Sudáfrica perdió 2-0 ante México en el Estadio Azteca.
- República Checa cayó 2-1 frente a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara.
- Entre las figuras sudafricanas destacan Lyle Foster y Ronwen Williams; en el equipo checo sobresalen Patrik Schick y Patrick Schick.
- Ninguno de los dos equipos ha superado la fase de grupos en sus últimas participaciones mundialistas.
La historia entre Sudáfrica y República Checa suma un nuevo capítulo con el partido de este 18 de junio, en busca de un primer ganador en un duelo en el que además podrían jugarse la clasificación a dieciseisavos.
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