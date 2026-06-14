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Sudáfrica vs República Checa: cuántas veces se han enfrentado y quién ganó la última vez

Ambas selecciones llegan sin puntos al duelo del 18 de junio tras caer ante México y Corea del Sur en el Grupo A del Mundial 2026

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Los Bafana Bafana vienen de un 2-0 ante la Selección Mexicana, mientras que Chequia llega tras caer 2-1 contra Corea, en un duelo en el que estará en juego la clasificación a dieciseisavos. (REUTERS: Siphiwe Sibeko/Paul Childs)
Los Bafana Bafana vienen de un 2-0 ante la Selección Mexicana, mientras que Chequia llega tras caer 2-1 contra Corea, en un duelo en el que estará en juego la clasificación a dieciseisavos. (REUTERS: Siphiwe Sibeko/Paul Childs)

El duelo entre Sudáfrica y República Checa de este 18 de junio en el Mundial 2026 revivirá uno de los cruces menos frecuentes en la historia de los torneos internacionales.

La expectativa crece porque ambas selecciones apenas tienen antecedentes directos y llegan necesitadas de puntos tras perder en su debut mundialista contra México y Corea del Sur, respectivamente.

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La Selección de Sudáfrica buscará sobreponerse tras la derrota y las dos expulsiones sufridas ante México en el Estadio Azteca. REUTERS/Henry Romero
La Selección de Sudáfrica buscará sobreponerse tras la derrota y las dos expulsiones sufridas ante México en el Estadio Azteca. REUTERS/Henry Romero

La última vez que estos equipos coincidieron en una competencia oficial fue hace casi tres décadas. El contexto, los protagonistas y el escenario han cambiado, pero la memoria de aquel primer choque todavía circula entre aficionados.

Solamente un antecedente oficial entre ambas selecciones

El historial entre Sudáfrica y República Checa es sumamente breve y se limita a una única ocasión en torneos internacionales.

El primer y, hasta el arranque de este mundial, único enfrentamiento se dio en la Copa FIFA Confederaciones 1997, disputada en Arabia Saudita.

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  • El partido se jugó el 13 de diciembre de 1997 en el King Fahd International Stadium de Riad.
  • El marcador final fue un empate 2-2.
  • Vladimír Šmicer anotó los dos goles checos, mientras que Brendan Augustine y Helman Mkhalele marcaron por Sudáfrica.
  • El árbitro fue el argentino Javier Castrilli y la asistencia registrada fue de 7 mil 500 espectadores.
Brendan Augustine y Helman Mkhalele, ahora leyendas de los Bafana Bafana , marcaron el empate para Sudáfrica en aquel único enfrentamiento entre ambas selecciones. (X/ @BafanaBafana)
Brendan Augustine y Helman Mkhalele, ahora leyendas de los Bafana Bafana , marcaron el empate para Sudáfrica en aquel único enfrentamiento entre ambas selecciones. (X/ @BafanaBafana)

Así, hasta el Mundial 2026, no existen más antecedentes de partidos oficiales entre estos equipos. El recuerdo de ese empate permanece como el único cruce directo entre ambos seleccionados.

El empate de la Confederaciones 1997

En ese histórico empate, ningún equipo logró imponerse. Sudáfrica y República Checa compartieron puntos en un duelo intenso que sirvió como debut para ambos en aquel torneo.

  • Los Bafana Bafana fueron eliminados en la fase de grupos pese al empate.
  • Chequia avanzó a la siguiente fase y terminó el torneo en el tercer puesto.
Gracias a jugadores como Vladimír Šmicer, la República Checa pudo llegar lejos en aquella Copa Confederaciones de 1997. (X/ Czech Republic)
Gracias a jugadores como Vladimír Šmicer, la República Checa pudo llegar lejos en aquella Copa Confederaciones de 1997. (X/ Czech Republic)

En este sentido, el partido de 2026 será la primera oportunidad para que alguno de los dos logre su primer triunfo en este enfrentamiento.

El contexto rumbo al Mundial 2026

Ambos equipos llegan al segundo partido de la fase de grupos sin puntos, tras perder sus respectivos debuts. El choque en el Atlanta Stadium sumará tensión por las aspiraciones de clasificación de ambos.

  • Sudáfrica perdió 2-0 ante México en el Estadio Azteca.
  • República Checa cayó 2-1 frente a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara.
  • Entre las figuras sudafricanas destacan Lyle Foster y Ronwen Williams; en el equipo checo sobresalen Patrik Schick y Patrick Schick.
  • Ninguno de los dos equipos ha superado la fase de grupos en sus últimas participaciones mundialistas.
A pesar de haber caído ante Corea en Guadalajara, los checos llegan con cierta ventaja al mostrar más victorias en los últimos encuentros y llegar con plantel completo. REUTERS/Paul Childs
A pesar de haber caído ante Corea en Guadalajara, los checos llegan con cierta ventaja al mostrar más victorias en los últimos encuentros y llegar con plantel completo. REUTERS/Paul Childs

La historia entre Sudáfrica y República Checa suma un nuevo capítulo con el partido de este 18 de junio, en busca de un primer ganador en un duelo en el que además podrían jugarse la clasificación a dieciseisavos.

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