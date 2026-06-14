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Anahí y Alfonso Herrera revelan íntimos detalles sobre sus peleas y hablan sobre regresar a RBD juntos

El actor confesó en el mismo espacio que, tras años de trabajo ininterrumpido y la presión de la fama, llegó un punto en que sintió la necesidad de cerrar el ciclo con la banda pop

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Anahí y Alfonso Herrera revelan íntimos detalles sobre sus peleas y hablan sobre regresar a RBD juntos (RS)
Anahí y Alfonso Herrera revelan íntimos detalles sobre sus peleas y hablan sobre regresar a RBD juntos (RS)

Los exintegrantes de RBDAnahí y Alfonso Herrera, revelan detalles sobre el conflicto más intenso que vivieron durante su carrera en la agrupación y abordan la posibilidad de volver a compartir escenario.

Anahí recuerda el momento en que pensó en dejar RBD

Durante la conversación transmitida en Encuentros sin FronterasAnahí relató que su mayor pelea con Herrera ocurrió en Colombia, en los primeros años de las giras internacionales de RBD.

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La discusión surgió después de un concierto, cuando parte del grupo quiso salir a jugar bajo la lluvia. Anahí se negó, preocupada por su voz y la agenda de presentaciones pendientes. La diferencia de opiniones escaló rápidamente y ambos terminaron gritándose dentro del hotel.

La actriz recordó: “Me quiero salir del grupo”, mostrando la intensidad que alcanzó la disputa. Sin embargo, la reconciliación llegó en menos de dos horas y ambos retomaron su amistad como si nada hubiera pasado. Ese episodio, admiten, marcó una pauta en su relación profesional y personal dentro del grupo.

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Anahí y Alfonso Herrera reciben críticas sobre sus físicos tras reencuentro y fans de RBD los defienden: “Envidia” (Fotos: Instagram/@anahi/ Televisa)
Anahí y Alfonso Herrera reciben críticas sobre sus físicos tras reencuentro y fans de RBD los defienden: “Envidia” (Fotos: Instagram/@anahi/ Televisa)

Poncho Herrera revela cuándo supo que debía dejar la banda

Alfonso Herrera confesó en el mismo espacio que, tras años de trabajo ininterrumpido y la presión de la fama, llegó un punto en que sintió la necesidad de cerrar el ciclo con RBD. Aunque no precisó una fecha exacta, el actor relató que fue durante una de las giras internacionales cuando se dio cuenta de que su tiempo en la banda debía terminar.

A pesar de estas tensiones, Herrera expresó su agradecimiento: “Siempre voy a recordar esa etapa con cariño y gratitud”, dijo en Encuentros sin Fronteras. El actor reconoció que la experiencia en RBD transformó su vida y le permitió forjar lazos que perduran hasta hoy.

La amistad después de RBD y los rumores de un proyecto conjunto

Aunque los caminos de Anahí y Herrera han sido distintos en los últimos años, ambos mantienen una relación cercana. Desde mayo de este año, los seguidores especulan sobre un posible reencuentro tras la publicación de un video en redes sociales acompañado por la frase “M&M”. Esta acción desató comentarios sobre una nueva colaboración entre ambos artistas.

En el episodio de Encuentros sin Fronteras que dura 23 minutos, los exintegrantes compartieron anécdotas personales y mostraron el lado más humano de su trayectoria en RBD. Entre risas y nostalgia, revivieron momentos decisivos que definieron su paso por la agrupación.

Mensajes en redes sociales alimentan la esperanza de los fans

(RS)
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La conversación entre los artistas no quedó solo en televisión. En redes sociales, Anahí y Herrera interactuaron con mensajes que ilusionan a sus seguidores. Anahí publicó en Twitter: “Yes!!! Lo ven? No perdamos la esperanza!!! ”, citando una publicación de Herrera en la que bromeó: “Ensayando para el reencuentro en 2066 JAJAJAJAJAJAJA”. El mensaje iba acompañado de un video donde aparece una persona caracterizada como anciana, sugiriendo de manera humorística que, aunque el reencuentro podría tardar décadas, la posibilidad sigue viva.

Las giras, las peleas y la convivencia en el fenómeno RBD

Tanto Anahí como Herrera coinciden en que la vida dentro de RBD fue intensa y estuvo marcada por largas jornadas de trabajo y giras internacionales. Las diferencias y discusiones eran inevitables, pero la convivencia diaria también fortaleció los lazos de amistad entre los miembros.

La confesión de Anahí sobre su deseo de abandonar el grupo y la reflexión de Herrera sobre el fin de su etapa en la banda evidencian la presión que enfrentaban. Pese a las dificultades, ambos reconocen que su historia en RBD está llena de momentos que aún los unen y que el cariño del público sigue presente.

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