MasterChef México 24/7: quién sale eliminado hoy 14 de junio

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La tensión marca la quinta gala de eliminación en MasterChef México 24/7, donde diez concursantes enfrentan la posibilidad de abandonar la competencia en la transmisión del domingo 14 de junio.

El ambiente se carga de expectativas mientras aumentan las filtraciones y los rumores sobre el futuro de los participantes.

Esta semana, el público y los seguidores del reality buscan confirmar el nombre de la persona eliminada, pero hasta el momento, ninguna fuente oficial de TV Azteca ha revelado el veredicto final.

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Las especulaciones giran en torno a varios nombres, lo que mantiene en vilo a la audiencia.

En los días previos, las redes sociales han difundido supuestos spoilers, aunque la producción no ha validado ninguno de estos adelantos.

Quién sale eliminado este 14 de junio

Durante la gala de este domingo, solo uno de los diez nominados dejará la cocina más famosa de México.

La información disponible hasta hoy indica que los nombres con mayor riesgo según la opinión pública son Luis, Michelle, Carmen, Pablo, Julio y Daniela.

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Ningún medio ha confirmado oficialmente quién será el eliminado, por lo que el desenlace solo se conocerá al cierre de la emisión dominical.

Para quienes consultan específicamente “quién fue eliminado hoy en MasterChef México 24/7”, la única certeza es que la identidad del expulsado se mantiene bajo resguardo y únicamente podrá saberse a través de la transmisión oficial.

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Los rumores y preferencias en redes no equivalen a un dato confirmado.

Cómo funcionan las eliminaciones en MasterChef México 24/7

Las eliminaciones en este reality dependen de dos factores: el desempeño individual en el reto de eliminación y, en ocasiones, la participación del público a través de votaciones.

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Los concursantes que obtienen la puntuación más baja en la prueba semanal quedan expuestos y uno de ellos debe abandonar la competencia, decisión tomada por el jurado tras evaluar sabor, técnica y presentación.

En cada gala dominical, la eliminación sigue este esquema: los participantes con menor rendimiento pasan a la ronda de eliminación, preparan un platillo bajo presión y el jurado determina quién debe salir.

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Participantes que permanecen en competencia

Ricardo Hernández

María del Carmen Ramos

Michelle Malacara

Flor Ramírez

Luis Ramos

Carmen Fuentes

Jazmín Bernal

Camila Souza

Ángel Villamar “Antrax”

Daniela Parra

Emmanuel Chiang

Alberto Palomino “Ramahá”

Ixdit Vega

Claudia Ruíz

Diego de León

Julio Vázquez

Lancer

Nominados en riesgo de eliminación para el 14 de junio

Carmen

Lancer

Michelle

Flor

Pablo

Julio

Ricardo

Luis

Diego

Daniela

Paso a paso: cómo votar por tu favorito

Quienes desean apoyar a su concursante preferido pueden hacerlo de la siguiente manera:

Ingresar al portal de votaciones de TV Azteca desde cualquier dispositivo conectado a Internet. Consultar las dinámicas activas de votación para la semana. Seleccionar al participante favorito y registrar el voto según las indicaciones. El voto se contabiliza de inmediato y puede influir en la permanencia del participante, dependiendo de la mecánica establecida por la producción.

¿Qué tan confiable es el spoiler filtrado?

La información sobre la eliminación se ha difundido ampliamente en redes sociales y portales de espectáculos, pero no existe confirmación oficial sobre el nombre de la persona que abandona la competencia.

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Los medios consultados aclaran que los datos provienen de tendencias entre los seguidores y no de fuentes internas de la producción.

Por ello, solo la emisión en vivo puede validar cualquier rumor o spoiler sobre el eliminado de esta semana.