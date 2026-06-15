México

Marina del Pilar destaca que Baja California es tercer lugar nacional con menor informalidad laboral, según INEGI

La entidad se ubicó entre los estados con los niveles más bajos de empleo informal en el país, de acuerdo con cifras dadas a conocer por el gobierno estatal

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Baja California se posiciona como la tercera entidad con menor informalidad laboral del país, según el INEGI.
Baja California se posiciona como la tercera entidad con menor informalidad laboral del país, según el INEGI.

Baja California ocupa el tercer lugar nacional entre las entidades con menor informalidad laboral, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) difundida por el gobierno estatal.

El dato fue destacado por la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, quien señaló que el resultado está relacionado con el desempeño económico de la entidad y la generación de empleos dentro del sector formal.

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La informalidad laboral es un indicador que mide a la población ocupada que trabaja sin acceso a prestaciones laborales o fuera de esquemas formales de contratación. Su comportamiento es utilizado para evaluar las condiciones del mercado laboral en cada entidad federativa.

Empleo formal y actividad económica

De acuerdo con la administración estatal, la posición de Baja California en este indicador coincide con el desarrollo de actividades económicas vinculadas a la industria, el comercio y la exportación.

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El gobierno estatal señaló que la entidad mantiene una economía dinámica impulsada por diversos sectores productivos, así como por la llegada de inversiones y la operación de empresas que generan fuentes de empleo formal.

Asimismo, indicó que la creación de plazas laborales con acceso a seguridad social y prestaciones contribuye a reducir los niveles de informalidad y a fortalecer la estabilidad de los trabajadores.

Factores señalados por el gobierno estatal

Entre los elementos que, según las autoridades, han contribuido al desempeño de Baja California en materia laboral se encuentran diversos factores económicos y productivos.

Entre ellos destacan:

  • Su ubicación estratégica en la frontera norte del país.
  • La actividad exportadora de la entidad.
  • La llegada de inversiones nacionales y extranjeras.
  • El crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.
  • La generación de empleos con acceso a prestaciones laborales.
  • La participación de distintos sectores productivos en la actividad económica estatal.

De acuerdo con el gobierno estatal, estos factores han permitido mantener condiciones favorables para el desarrollo de actividades económicas y la creación de empleo formal.

Coordinación entre sectores productivos

La administración encabezada por Marina del Pilar también destacó la participación de organismos empresariales y sectores productivos en el desarrollo económico de la entidad.

Según lo expuesto por las autoridades, la coordinación entre gobierno y sector privado ha contribuido a impulsar proyectos de inversión y a fortalecer actividades que generan empleo en distintas regiones de Baja California.

Además, se señaló que la colaboración entre los distintos actores económicos ha permitido mantener condiciones favorables para el crecimiento empresarial y la expansión de oportunidades laborales.

La informalidad laboral como indicador económico

La tasa de informalidad laboral es uno de los indicadores utilizados para medir la calidad y características del empleo en México. Un menor nivel de informalidad suele asociarse con una mayor proporción de trabajadores incorporados a esquemas formales de contratación y con acceso a derechos laborales.

Por ello, las estadísticas relacionadas con este indicador son utilizadas para analizar el comportamiento de los mercados laborales en las diferentes entidades del país y para identificar tendencias en materia de empleo.

Gobierno estatal destaca continuidad de acciones

Tras darse a conocer los datos del INEGI, el gobierno de Baja California informó que continuará impulsando acciones orientadas al fortalecimiento de las condiciones laborales y al desarrollo económico de la entidad.

Las autoridades señalaron que entre los objetivos se encuentran el respaldo a las empresas, la promoción de inversiones y la generación de oportunidades de empleo formal para la población.

Con base en los datos difundidos, Baja California se mantiene entre las entidades con menor informalidad laboral del país, al ubicarse en la tercera posición nacional en este indicador, de acuerdo con las cifras del INEGI.

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