Katia Itzel García debutó en el Mundial 2026: así fue su participación en el Países Bajos vs Japón

Katia Itzel García debutó en el Mundial 2026 ( REUTERS/Henry Romero)

Katia Itzel García, árbitra mexicana, marcó un precedente este domingo 14 de junio de 2026 al debutar en la Copa Mundial 2026. La silbante egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tuvo su primera actuación en el partido de Países Bajos contra Japón, correspondiente al Grupo F en la primera fase.

Katia Itzel , reconocida por su trayectoria en la liga mexicana y en el ámbito regional, participó como cuarta árbitra en el encuentro celebrado en el estadio de Dallas. Con esta designación, Katia Itzel García se convirtió en la primera mujer mexicana en formar parte de una terna arbitral en una Copa del Mundo varonil.

PUBLICIDAD

La presencia de Itzel García ha representado un avance en la apertura de espacios para las mujeres dentro del arbitraje del futbol mexicano. A lo largo de su carrera, ha sido identificada como una figura de vanguardia en este proceso, impulsando la inclusión femenina en puestos tradicionalmente ocupados por hombres.

La presencia de Itzel García ha representado un avance en la apertura de espacios para las mujeres dentro del arbitraje del fútbol mexicano (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

De acuerdo con las asignaciones oficiales, Katia Itzel García también ejercerá como cuarta árbitra en el partido entre Inglaterra y Croacia, programado para el miércoles 17 de junio, igualmente en el estadio de Dallas. En ambos compromisos, la árbitra mexicana estará acompañada por Sandra Ramírez, quien cumple la función de asistente de reserva. Las autoridades han señalado que, a medida que avance el torneo, se prevé que ambas árbitras puedan recibir nuevas designaciones en partidos subsecuentes del certamen.

PUBLICIDAD