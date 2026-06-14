Aaron Mercury se despide de Oliver Tree, fallecido en un accidente de helicóptero

(Instagram/@aaronmercury)

Horas después del fatal accidente en Río de Janeiro, Brasil, el actor mexicano Aaron Mercury ya publicó un mensaje para Oliver Tree, ambos mantenían una amistad muy cercana.

“Lo único que tengo que decirte es GRACIAS, por qué me ayudaste a cumplir y a vivir mi sueño y hacerme parte de tu sueño. Fuiste parte de los mejores días de mi vida”, se pudo leer en el post.

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El accidente sucedió la mañana del domingo 14 de junio, cuando dos helicópteros colisionaron en el aire.

El siniestro tuvo lugar en la zona oeste de la ciudad brasileña, donde uno de los aparatos cayó sobre un concesionario de automóviles e inició un incendio.

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Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las causas de la tragedia. Junto a Oliver Tree viajaban los influencers y productores Lucas Brito Chaves, Gaspi y Lucas Vignale, quienes también perdieron la vida.

Quienes preguntan qué ocurrió con Oliver Tree deben saber que el cantante y comediante estadounidense falleció tras el impacto entre dos helicópteros en Río de Janeiro.

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El accidente dejó varias víctimas, incluyendo figuras reconocidas del ámbito digital y musical. Las autoridades locales confirmaron que la investigación para determinar las causas está en curso.

Aarón Mercury, conocido por su activa presencia en redes y su cercanía con Tree, publicó un mensaje en el que reconoció no solo el talento del artista, sino la conexión personal que llegaron a forjar.

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En el mismo texto, destacó: “Fuiste parte de los mejores días de mi vida. En poco tiempo te volviste un gran hermano... Estoy devastado con la noticia. Hasta la siguiente vida, cowboy. Descansa en paz, no te olvidaré”.

En las semanas previas a la tragedia, ambos habían colaborado en varios videos y participaron juntos en el evento Supernova Génesis, donde Mercury acompañó a Tree al ring.

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Estas muestras públicas de amistad reforzaron el impacto de la pérdida en el círculo cercano del influencer mexicano.