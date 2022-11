Leonardo García mostró pruebas de su “gran amor” por Andrés García, su padre

El hijo del actor ha sido señalado por Margarita Portillo por no preocuparse por la salud de su padre (Foto: Instagram @andresgarciatvoficial//@leonardogarciaof)

A sus 81 años, Andrés García atraviesa por un complicado momento en su salud, en medio del cual se ha dicho que el veterano actor no recibe las visitas ni atenciones de sus hijos, y ante ello, Leonardo García -uno de los hijos del actor de Chanoc- compartió “pruebas” de que en efecto ha visitado a su famoso padre en tiempos recientes.

El actor nacido en Santo Domigo, República Dominicana, en 1941 ha preocupado a sus seguidores y al medio artístico nacional en los últimos meses debido a las condiciones de salud en que se encuentra a raíz de un cuadro de neumonía y el reciente consumo de cocaína, lo que lo ha mantenido en un estado “deplorable”, según su esposa Margarita Portillo.

La mujer que está casada con Andrés García desde 2013 destapó una compleja situación familiar de la que ya se había hablado anteriormente, y es que aseguró que ni Andrés Jr, ni Leonardo, ni Andrea García -hijos del famoso ex galán de telenovelas- lo han visitado en su casa de Coyuca de Benítez, en Guerrero, para mantenerse al tanto de su salud.

Portillo negó que Leonardo haya acudido a intentar ver a su padre y contó que esta situación lleva años así (Foto: Instagram)

Ante ello, el miércoles 23 de noviembre Leonardo García emitió un extenso comunicado en el que tacha de “interesada” a Margarita, además de asegurar que la mujer le impide poder verse con su padre cuando ha acudido a intentar verlo a su casa en el puerto guerrerense.

Asimismo, Leonardo puso en duda que los cuidados que recibe su padre por parte de Margarita Portillo sean los óptimos. “Desafortunadamente la persona que en ocasiones lo atiende, y digo en ocasiones, porque ella no vive con él y sólo en algunos momentos está con él, Margarita Portillo, no nos comparte la información completa, ni los cuidados que está recibiendo, y así mismo cuando está con ella no nos da acceso a visitarlo”.

“Sin embargo, a nivel personal siempre he hecho lo posible por estar cerca de él a pesar de las circunstancias, como puede hacerse constar en mis redes, y como pueden dar fe familiares y amigos cercanos a la familia”, escribió el actor de 48 años en el texto que difundió en sus redes sociales.

El propio actor envió un mensaje a su hijo y le pidió que dejara de molestarlo a él y "su familia" (Fotos: Ig/@andresgarciatvoficial Ig/@leonardogarciaof)

Un día después de emitirse dicho comunicado, Margarita Portillo contraatacó al actor de telenovelas como A corazón abierto y Tanto amor, y recalcó que el hijo de Andrés no se ha involucrado en la salud del veterano histrión.

“Leonardo está mintiendo desde muchas esquinas. Yo nunca he tenido un problema con Leonardo... Andrés le dice que no lo quiere ver, en muchas ocasiones. En mi casa es bienvenido, nunca me llamó, tenemos el WhatsApp abierto. Nunca vino, nunca tocó la puerta, todo lo que dice es mentira”, contó Portillo en un enlace con el programa Ventaneando.

Además, el propio Andrés reaccionó tajantemente a las declaraciones de su hijo y le pidió que “no se metiera con su familia”, refiriéndose a Margarita y el hijo de ésta: “Para el cretino de mi hijo Leonardo, él es el que nunca ha ayudado en nada a esta casa. Lo único que ha venido es de gorrón, no ha pagado una comida de nadie jamás”, dijo el dominicano en un video compartido en YouTube.

En las historias que compartió Leonardo García se le puede ver conviviendo con su novia y su famoso padre (Foto: Instagram)

Ante esta situación, Leonardo García compartió durante el fin de semana del 26 y 27 de noviembre, un par de fotografías con las que busca demostrar que en efecto se ha reunido con su padre en tiempos recientes.

Y es que en junio pasado, el protagonista de cintas como Pedro Navaja y Una gallina bien ponedora dio a conocer su diagnóstico de cirrosis, además declaró que había realizado cambios en su testamento.

La novia del actor de 48 años también compartió una imagen donde se le ve junto al considerado "leyenda del cine mexicano" (Foto: Instagram)

Dicha declaración puso en la mira a Margarita Portillo y Andrés López Portillo, hijo de ésta, a quien el actor de El premio mayor y El privilegio de amar considera como un hijo biológico, pues se ha mantenido a su lado durante los tiempos difíciles, a diferencia de los hijos que procreó junto a Sandra Vale.

