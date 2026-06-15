Llegan a Culiacán 500 militares para realizar trabajos de seguridad en Sinaloa: suman mil en menos de 15 días

Parte del recorrido de los elementos de seguridad (Defensa)

A Culiacán, Sinaloa, arribaron 500 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) con el objetivo de reforzar las tareas en la entidad. Los uniformados llegaron el domingo 14 de junio. Cabe destacar que el mismo día que fue informada la llegada de los uniformados, el 14 de junio, fue registrada un ataque armado en la colonia Independencia.

Reportes de medios locales señalan que los elementos de seguridad llegaron durante la mañana del domingo vía terrestre. Un video muestra parte del despliegue de los militares por las vías de Culiacán.

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Los elementos que llegaron a ala entidad cuentan con capacitación especializada en actividades de operaciones tácticas en zonas urbanas.

“Dentro de las misiones asignadas al Ejército Mexicano al adiestramiento para la seguridad interior, es al que se sujeta el personal para estar en condiciones de garantizar el Desarrollo Institucional y el Orden Interno del País”, es parte del reporte oficial.

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Los agentes recorrieron puntos como Campo El Diez, avenida Jesús Kumate, Ley del Valle, el Congreso del Estado, Ley Palmito, avenida Insurgentes, avenida Álvaro Obregón, avenida Ciudades Hermanas y las instalaciones de la Novena Zona Militar, según destaque el medio local Los Noticieristas.

Convoy militar compuesto por múltiples camionetas del Ejército Mexicano. La grabación corresponde al despliegue terrestre de 500 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en Culiacán, Sinaloa con el objetivo de reforzar tareas de seguridad en la entidad

Suman mil efectivos desplegados en Sinaloa

Asimismo, el pasado 7 de junio fue informada la llegada de 500 elementos de seguridad a Sinaloa con la finalidad de reforzar la seguridad en el estado.

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“Murciélagos” en Sinaloa

Mientras que el pasado 3 de junio fue informada la llegada de 90 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército, conocidos como “Los Murciélagos”, quienes despegaron la tarde del 3 de junio desde la Base Aérea Militar número 1 en Santa Lucía, Estado de México, a bordo de un avión Boeing 737/800 de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana con destino a la Base Aérea Militar en Culiacán, Sinaloa.

El contingente llegó a la entidad para sumarse a efectivos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional en la región para inhibir las actividades ilícitas de grupos delictivos con presencia en esa zona del país.

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La Defensa detalló que la misión del contingente es fortalecer las acciones de seguridad que las fuerzas federales sostienen en el estado en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

De igual manera, la institución señaló que las unidades actuarán en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales mediante tareas de disuasión, prevención y patrullajes en distintos puntos de la entidad.

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Los efectivos realizarán su labor en todo momento conforme a lo establecido en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y con pleno respeto a los derechos humanos.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...