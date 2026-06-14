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Mauricio Ymay ofrece disculpas por minimizar a madres buscadoras y recibe críticas: “Fuiste indiferente al dolor”

El periodista de TUDN corrigió sus palabras sobre las manifestaciones que ocurrieron en los alrededores del Estadio Ciudad de México por el Mundial 2026

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El comentarista deportivo Mauricio Ymay está bajo el escrutinio público tras la viralización de un video donde sugiere que las manifestaciones que la CNTE, madres buscadoras y demás colectivos realizan en la capital en vísperas del Mundial 2026 deben ser reprimidas.

Mauricio Ymay, periodista de TUDN, se disculpó por el controversial comentario que realizó sobre las manifestaciones previas a la inauguración de la Copa Mundial 2026. Madres buscadoras de personas desaparecidas y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se movilizaron en los alrededores del Estadio Ciudad de México, por lo que el comunicador sugirió frenar estos actos con “balas de goma”.

Fue por medio de redes sociales que lamentó las consecuencias de sus declaraciones, en su cuenta oficial compartió su postura:

“Mi intención era expresar mi deseo de que un evento tan importante para nuestro país como la inauguración de una Copa del Mundo pudiera desarrollarse en un ambiente de orden y seguridad. En ningún momento busqué descalificar, minimizar o faltar al respeto a ninguna causa ni a las personas que la representan”, compartió.

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Sin embargo, sus disculpas no fueron recibidas de manera positiva entre sus seguidores y fanáticos, pues algunos menospreciaron las palabras del reportero.

“Claro que descalificaste, minimizaste y faltaste al respeto a las causas y a las personas que representan. Claro que fuiste indiferente al dolor, la incertidumbre y las injusticias que enfrentan las familias en nuestro país. Y no, tu idea no fue interpretada de otra manera”, fueron parte de los comentarios que recibió.

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Mauricio Ymay está por llegar a TUDN a petición del Vasco Aguirre (IG/ @mauricioymay)
Mauricio Ymay ofrece disculpas por minimizar a madres buscadoras (IG/ @mauricioymay)

**INFORMACIÓN EN DESARROLLO

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