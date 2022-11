Andrés García arremetió contra su hijo Leonardo: “Tú no eres de mi familia”

Andrés García envió un mensaje a su hijo Leonardo luego del comunicado contra Margarita Portillo (Captura de pantalla YouTube/Instagram @leonardogarciaof)

Pese a su delicado estado de salud, Andrés García reapareció para enviarle un mensaje a su hijo Leonardo. El primer actor le pidió a su hijo, a quien llamó “cretino”, que lo dejara en paz ya que nunca lo ha ayudado.

Luego de que Leonardo García lanzó un comunicado el 23 de noviembre, en el que habló de su preocupación por la salud de su papá y los cuidados que está recibiendo por parte de Margarita Portillo, pues no cree que sean los mejores, el protagonista de Tú o nadie se lanzó contra su hijo, pues negó que las acusaciones contra su esposa sean verdad.

En un video que compartió en su canal de YouTube, Andrés envió su respuesta a Leonardo, pidiéndole que no hable más de él y su familia ya que Margarita habría sido la única que lo ha ayudado y cuidado en estas semanas que su salud ha recaído tanto.

“Para el cretino de mi hijo Leonardo, él es el que nunca ha ayudado en nada a esta casa, (para) lo único que ha venido es a estar de gorrón. Él no ha pagado una comida de nadie jamás”

Andrés y Leonardo no se hablan desde hace un mes debido a una discusión que tuvieron en Acapulco (Instagram/@andresgarciatvoficial)

Pese a que en ocasiones se le iba la voz a Andrés, él continuó arremetiendo contra su hijo, acusándolo de no ayudarlo y solamente estar molestando a su familia.

“Leonardo, ya cállate la pu** boca y deja de hablar pende*** y mentiras, ni has ayudado en nada a nadie, todo el mundo ha ayudado más que tú”

Las palabras del protagonista de Las mujeres de Jeremías se refieren a la parte del comunicado de Leonardo en donde puso en duda los intereses económicos que tendría Margarita Portillo y su hijo, Andrés, en los bienes de su padre.

Andrés García continuó su mensaje negando a Leonardo como su hijo, asegurando que ya no es parte de su familia.

“Un consejo: deja de ching**, no te metas con mi familia. Tú no eres ya ni de mi familia, así que ya deja de ching**”

Dentro del video, Rosa García, hermana del histrión, también compartió su disconformidad con la misiva de Leonardo, pues inclusive dijo que habría sido Margarita quien le salvó la vida a Andrés

“A mí no me gusta involucrarme en los medios ni salir diciendo nada, pero en este caso tampoco me gustan las injusticias. Está muy bonito lo que dice Leonardo sobre su papá y es correcto lo que dice, pero no estoy de acuerdo en lo que dice, que Margarita y Andresito Portillo quieren sacar provecho (...) Mi hermano está vivo gracias a Margarita. Cuando lo sacaron del hospital estaba en unas condiciones deplorables”, dijo Rosa.

Rosa García, hermana de Andrés, aseguró que Margarita siempre ha tenido las puertas de su casa abiertas para Leonardo (Captura de pantalla/YouTube)

Por su parte, Margarita Portillo cuestionó las declaraciones de Leonardo dado que él nunca le habría pagado una consulta médica a su padre o una caja de aspirinas. También reveló que la última vez que el hijo de Andrés los visitó, el actor lo corrió de su casa.

Inclusive, la esposa del histrión dijo que Leonardo debería estar agradecido por el silencio que ella ha conservado pese a las diferentes situaciones que han afrontado con él.

También defendió a su hijo, Andrés Portillo, revelando que él siempre ha apoyado y querido al dominicano.

“Me molesta que se metan con mi hijo. Mi hijo sólo ha tenido atenciones, cuidado y cariño para su padre”, expresó Margarita al programa Ventaneando.

