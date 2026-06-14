Muerte de Oliver Tree: viralizan sus mejores momentos a lado de Aaron Mercury en México (RS)

El cantante estadounidense Oliver Tree habría perdido la vida este 14 de junio tras un accidente de helicóptero en Río de Janeiro, Brasil, donde al menos seis personas fallecieron.

El hecho involucra a varios creadores de contenido y ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios recuerdan sus colaboraciones con el mexicano Aaron Mercury.

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Helicópteros colisionan en Río de Janeiro: seis víctimas mortales

El accidente se registró la mañana de este domingo 14 de junio en el barrio de Recreio dos Bandeirantes. Dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo por causas que las autoridades aeronáuticas de Brasil investigan.

Producto de la colisión, ambas aeronaves cayeron. Una de ellas impactó en un estacionamiento para vehículos eléctricos, lo que provocó una explosión e incendios que destruyeron decenas de automóviles. Fragmentos de los helicópteros alcanzaron edificios aledaños.

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Los reportes oficiales señalan que no hubo sobrevivientes. Seis personas murieron en el accidente, entre ellas el creador de contenido Gaspi, originario de Argentina, y Oliver Tree, cantante, productor y figura digital estadounidense. El percance fue reportado a las 8:59 horas locales, y elementos de emergencia acudieron al sitio para controlar el fuego y realizar el levantamiento de cuerpos.

Oliver Tree: trayectoria y estilo inconfundible

Oliver Tree Nickell nació en Santa Cruz, California, y se consolidó como una figura relevante de la música alternativa y digital. Conocido por su estilo excéntrico, mezcló géneros como el pop, el rock alternativo y la música electrónica, y se distinguió por personajes caricaturescos, cortes de pelo poco convencionales y vestimentas de colores llamativos.

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Durante los últimos años, Oliver Tree alcanzó notoriedad en redes sociales gracias a dos canciones que se viralizaron: “Life Goes On” y “Miss You”. Su presencia en plataformas digitales lo llevó a colaborar con influencers y creadores de contenido de distintas partes del mundo.

Relación con Aaron Mercury: momentos virales en México

En México, Oliver Tree generó una base sólida de seguidores tras sus colaboraciones con Aaron Mercury, uno de los creadores de contenido más populares entre el público joven.

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Relación con Aaron Mercury: momentos virales en México (RS)

Juntos produjeron videos para TikTok y protagonizaron la entrada estelar en el evento Supernova Génesis, donde Oliver Tree acompañó a Aaron Mercury en una presentación que fue replicada y comentada ampliamente en redes sociales.

Usuarios en plataformas como X y TikTok han viralizado extractos de estos momentos, recordando la cercanía entre ambos artistas. Videos de la entrada en Supernova Génesis y clips de sus colaboraciones suman miles de reproducciones y comentarios, donde seguidores expresan condolencias y comparten fragmentos de sus participaciones conjuntas.

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Trayectoria y legado digital: quién fue Oliver Tree

Oliver Tree se caracterizó por su capacidad de reinventar su imagen y adaptarse a las tendencias digitales. Sumó millones de seguidores en plataformas como YouTube y TikTok. A través de sus colaboraciones con creadores latinoamericanos, amplió su alcance y estableció vínculos con públicos de distintas regiones.

El cantante deja un legado marcado por su estilo visual y sonoro, así como por su disposición a colaborar con figuras emergentes del entorno digital. Sus videos, presentaciones y fragmentos virales junto a Aaron Mercury permanecen como testimonio de su paso por la música y las redes sociales.

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