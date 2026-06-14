México

Agresión armada en vivienda de la alcaldía Azcapotzalco deja 4 personas muertas y 2 menores de edad heridas

Las dos adolescentes pidieron apoyo de policías capitalinos para que fueran atendidos sus familiares

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Cinta amarilla de 'Policía — No Pasar' en primer plano frente a un portón blanco de motel dañado bajo la lluvia nocturna. Una patrulla ilumina el fondo con luces.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ataque armado se registró la madrugada de este domingo al interior de una vivienda de la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México, la cual dejó como saldo cuatro personas muertas y dos menores de edad lesionadas.

La agresión se registró en un domicilio de la calle Doctor Licéaga de la colonia Pueblo Santa María Maninalco, cuando un grupo de sujetos arribó a bordo de tres motocicletas y realizaron detonaciones de manera directa contra la familia.

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Fueron operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente quienes reportaron a una persona lesionada a elementos de seguridad para que atendieran la emergencia, por lo que policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México se trasladaron al sitio.

En la vivienda, los agentes localizaron a dos adolescentes lesionadas que les solicitaron apoyo debido a que en el interior de su casa se encontraban sus familiares lesionados.

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Luego de solicitar los servicios de emergencia, paramédicos de Protección Civil (PC) y de la Cruz Roja Mexicana acudieron al domicilio, donde diagnosticaron a las jóvenes con lesiones por proyectil de arma de fuego y procedieron a trasladarlas a un hospital para que recibieran atención médica.

Al interior del domicilio fueron localizados los cuerpos de dos hombres de 39 y 13 años de edad, así como de dos mujeres de 35 y 26 años a causa de heridas de bala, por lo que las autoridades procedieron con el acordonamiento de la zona y dieron parte a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que se procediera con la investigación y el levantamiento de los cuerpos.

Dentro de la vivienda fueron localizadas dosis de droga

Vista nocturna de una casa en la Ciudad de México, con una cinta amarilla de "No pasar" y varios policías vestidos de azul marino en el perímetro.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que dentro del domicilio donde se realizó el ataque armado fueron halladas dosis de aparente droga que quedaron a disposición del agente del Ministerio Público.

Como parte de las investigaciones, las autoridades detallaron que realizan el análisis de las cámaras de videovigilancia para el seguimiento de los probables responsables, quienes lograron huir.

Reportes del periodista Carlos Jiménez refieren que el ataque se llevó a cabo por seis hombres que se habrían hecho pasar por Policías de Investigación para ingresar a la vivienda, identificada como presunto punto de venta de drogas.

Al ingresar, los agresores dispararon contra la familia y posteriormente huyeron del lugar a bordo de las motocicletas en las que arribaron.

Ataque familia en Azcapotzalco
Objetos localizados al interior de la vivienda. Foto: X/@c4jimenez

Van tres multihomicidios en los últimos meses en la alcaldía Azcapotzalco

El pasado 28 de abril se registró un ataque armado al interior de un domicilio de la colonia Nueva Santa María, en la que tres mujeres y un hombre fueron asesinados.

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en la esquina de las calles Begonias y Guanábana, donde se reportó la colocación de un mensaje intimidatorio y el robo de varios objetos de las víctimas por parte de los agresores.

Por este ataque fueron detenidos cuatro hombres, presuntamente ligados al grupo delictivo de “Los Julios”, dedicada a homicidios, extorsiones, secuestros, robos con violencia y despojos.

Detienen en Edomex a dos de "Los Julios" por multihomicidio en Azcapotzalco
Los indicios asegurados en el hotel (FGJEM)

La Fiscalía de Justicia del Estado de México (FGJEM) logró la captura de los sujetos, y detalló que entre ellos se encontraban personas que auxiliaron en la planeación del robo de pertenencias, vehículos y documentación.

Además, establecieron que uno de ellos habría abandonado un mensaje intimidatorio presuntamente firmado por “La Unión” para desviar las investigaciones.

Un segundo hecho ocurrió el 29 de abril en la calle Andador Toma de Torreón de la Unidad Habitacional Francisco Villa, donde fueron asesinadas tres personas. Por este hecho fue detenido Donovan “N”, presunto responsable del ataque armado.

Capturan a hombre por triple homicidio en Azcapotzalco: estaría ligado a otro ataque
El hombre arrestado (SSC)

Durante su arresto, las autoridades le aseguraron un arma de fuego corta, 8 cartuchos útiles, más de 100 dosis de aparente marihuana y cocaína, dinero en efectivo y un teléfono celular.

Además, Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC, detalló que Donovan “N” también estaba ligado a un primer ataque realizado el 17 de abril en la misma demarcación, el cual dejó como saldo un hombre muerto y tres personas heridas.

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