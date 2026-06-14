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Eduardo Capetillo Jr. sufre accidente en moto sobre carretera: cómo está el hijo de Biby Gaytán

El cantante vivió un incidente en carretera este fin de semana cuando intentó cruzar un tramo afectado por un encharcamiento

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Eduardo Capetillo Jr. no quiere ayuda de sus papás ‘Timbiriches’ en su lanzamiento como solista (Foto: Instagram/@eduardocapetillog)
Eduardo Capetillo Jr. no quiere ayuda de sus papás ‘Timbiriches’ en su lanzamiento como solista (Foto: Instagram/@eduardocapetillog)

El cantante Eduardo Capetillo Jr. vivió un incidente en carretera este fin de semana cuando intentó cruzar un tramo afectado por un encharcamiento.

El hijo de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo reporta que se encuentra en buen estado, sin lesiones ni consecuencias de salud tras el accidente, según mostró en sus redes sociales.

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El accidente: intento de cruce en carretera

Durante un viaje en carretera, Capetillo Jr. compartió en sus historias de Instagram videos que documentan el momento en que se enfrenta a un gran encharcamiento.

En el primer clip, se observa la presencia de elementos de Protección Civil y la pregunta a sus seguidores: “¿Qué dicen, pasamos o no pasamos?”. Las imágenes muestran la moto completamente intacta y la dificultad para continuar el trayecto.

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La situación se complicó cuando el cantante quedó atascado en el camino. Por la noche, Capetillo Jr. publicó otro video en el que aparece junto a una grúa, recibiendo indicaciones para retirar su moto. Finalmente, relata que un amigo lo ayuda a salir de la situación y logra bajar la motocicleta del vehículo de rescate.

El cantante Eduardo Capetillo Jr. vivió un incidente en carretera este fin de semana cuando intentó cruzar un tramo afectado por un encharcamiento
El cantante Eduardo Capetillo Jr. vivió un incidente en carretera este fin de semana cuando intentó cruzar un tramo afectado por un encharcamiento

Sin lesiones ni daños mayores

Tras el incidente, Capetillo Jr. aclara que no sufrió lesiones ni daños relevantes. El vehículo tampoco presentó afectaciones graves, de acuerdo con las publicaciones posteriores. Pese a la preocupación de sus seguidores, la situación no pasó a mayores, aunque el cantante todavía no ofrece más detalles sobre el estado de su moto.

Entre los mensajes de sus seguidores en redes sociales, algunos le piden que no cruce zonas peligrosas y otros expresan alivio al saber que se encuentra bien. La reacción general ha sido de apoyo y sugerencias para mayor precaución en futuros viajes.

Pasión por la velocidad y polémica en redes

No es la primera vez que Eduardo Capetillo Jr. comparte su afición por las motocicletas y los deportes extremos. A principios de este mes, mostró en un reel su habilidad para manejar y subrayó su gusto por la velocidad. Publicó comentarios como: “Pádel??? jajaj sé hombre y escoge un deporte que si la kgs te mueres”, frase que generó diversas reacciones.

Mientras que algunos seguidores celebran su pasión por estos deportes, otros lo critican por desestimar prácticas deportivas distintas a las suyas. La discusión se concentra en el debate sobre preferencias y riesgos, sin que el cantante haya respondido a las críticas.

Quién es Eduardo Capetillo Jr.

Eduardo Capetillo Jr. es el hijo mayor de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, dos figuras reconocidas del entretenimiento en México. Desde joven, muestra interés por la música, el canto y los deportes de alto riesgo. Ha compartido escenarios con su familia y comienza a forjar su carrera propia dentro del medio artístico.

Además de su actividad en redes sociales, donde suma miles de seguidores, Capetillo Jr. revela aspectos de su vida personal y profesional. Se le reconoce por su actitud extrovertida y su cercanía con los fans, quienes suelen interactuar con él a través de comentarios y mensajes directos.

Eduardo Capetillo Jr. estaría estrenando romance
El hijo de Bibi Gaytan fue relacionado sentimentalmente con una nueva actriz de televisión. El hijo de Bibi Gaytan fue relacionado sentimentalmente con una nueva actriz de televisión. Foto: IG, eduardocapetillog

El respaldo familiar

La familia Capetillo Gaytán mantiene un perfil público y ha mostrado unidad ante distintas situaciones. En casos de incidentes como el de este fin de semana, los padres y hermanos de Eduardo Capetillo Jr. suelen respaldarlo y compartir mensajes de apoyo.

Hasta ahora, ninguno de los miembros de la familia se pronuncia sobre el accidente. La atención permanece en el estado de salud del cantante y las recomendaciones para evitar nuevos riesgos en carretera.

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