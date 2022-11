Andrés García dijo no acordarse de la supuesta sobredosis que lo habría llevado al hospital

Andrés García se encuentra permanentemente conectado a un tanque de oxígeno, tras el cuadro de neumonía que lo afectó (Foto: Captura de pantalla)

En medio de la convalecencia de Andrés García, quien se encuentra descansando en casa de su esposa Margarita Portillo luego de haber permanecido hospitalizado debido un deterioro en su salud, el veterano actor habló de cómo se encuentra en este momento.

En una videollamada con el programa Ventaneando, el emblemático actor del cine mexicano de acción contó que ha tenido afectaciones en su garganta, luego del cuadro de neumonía que presentó en semanas pasadas.

“Ando no muy cómodo, porque la voz se me echó a perder por tomar agua fría el otro día, estaba muy caliente. Me dio una neumonía y entonces la voz la tengo... hacemos lo que se pueda”, dijo el actor de 81 años, quien apareció a cuadro visiblemente demacrado y con un tanque de oxígeno conectado a su nariz.

El actor de telenovelas como El cuerpo del deseo y Mujeres engañadas contó que él “no entiende mucho” los comentarios de los médicos que lo atienden, y deja que sea su esposa quien reciba las instrucciones a acatar a fin de ver una mejoría en su salud.

“(Hago) todo lo que dice Margarita, que es la que se entiende con ellos. No me queda otra, es la domadora... En realidad yo no entendí, hablaron con Margarita, yo no les entendí a ellos qué decían, mañana o pasado quiero ver a otro médico sobre todo (para otra opinión)”, expresó el también apodado “consentido de Dios”.

Al hablar de su salud, Andrés García puso énfasis en su molestia de la garganta: “Yo quisiera decir que estoy mejor día con día, me molesta mucho no poder hablar, yo estoy pensando a ver a un doctor de la garganta, para ver cómo arreglo el poder hablar mejor... Espero que la voz se componga, voy a hacer unas gárgaras ahora para ver si me ayudan”.

Pese a haberse casado muy enamorados en 2013, la pareja ya ha tenido distanciamientos y estuvo a punto de terminar en divorcio. Hoy viven en casas separadas (Foto: Instagram)

García, quien ha alarmado a sus seguidores en más de una ocasión al expresar que “se encuentra al borde de la muerte”, también se refirió a su relación con su hijo Leonardo García. Así contestó cuando Linet Puente, conductora del programa de TV Azteca, le preguntara sobre “la guerra” que mantiene con su hijo de 48 años.

“Eso no es cuestión de guerra, es cuestión de que él no puede hablar mal de mi mujer, a nadie le puedo permitir yo que hable mal de mi mujer, y más injustamente, no siendo verdad”, expresó el actor, quien defendió la honorabilidad de su esposa. “Margarita es mi ángel”.

Y aunque se siente feliz de poder contar con el apoyo de Margarita Portillo, especificó que no desea vivir todo el tiempo con ella, toda vez que cada uno posee una propiedad: él en Coyuca de Benítez, Guerrero; y su esposa en Acapulco.

“Cada cual tiene su casa... cuando hace falta está uno en la granja de la playa y cuando no, me vengo aquí con ella”, expresó.

Margarita Portillo negó recientemente que Andrés García esté incomunicado en contra de su voluntad, y teme por la saturación de oxígeno del actor (Foto: Instagram)

Además, la estrella de películas mexicanas como Tintorera, La llamada del sexo y Forja de amigos, se reifiró a su más reciente y polémico episodio. Y es que fue su esposa quien notificó hace unos días que el histrión habría recaído en el consumo de estupefacientes, habló de una supuesta “sobredosis de cocaína” y pudo darse cuenta de ello gracias a que los médicos que lo atendieron pudieron detectarlo con un examen toxicológico.

Así lo dijo Margarita Portillo: “Decidimos llevarlo al hospital y se solicita que lo vea un médico internista , me dice: ‘Por el cuadro de sobredosis, las horas más difíciles son las 72 primeras horas, aconsejo que se quede en el hospital’ (…) Me va cayendo el 20 de que eso es una sobredosis”.

Ahora, al respecto, Andrés dijo no recordar el episodio que lo llevó al hospital ni el presunto consumo de sustancias ilícitas. “Yo ni me acuerdo, sólo sé que de repente me desperté y estaba yo tirado en mi patio de mi casa en la playa, eso es lo que yo recuerdo”, concluyó en el enlace que tuvo que darse por terminado ante un ataque de tos del actor.

