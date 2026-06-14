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Zar antidrogas advierte que EEUU va contra políticos mexicanos que protejan a cárteles

Sara Carter destacó la cooperación que han tenido con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en materia de seguridad, pero dijo que no se detendrán en el combate contra organizaciones criminales

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Sara Carter, periodista y política, asiste a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) USA 2026 en el Gaylord Texan Resort and Convention Center, en Grapevine, Texas, EE. UU., el 27 de marzo de 2026. REUTERS/Daniel Cole
Sara Carter, periodista y política, asiste a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) USA 2026 en el Gaylord Texan Resort and Convention Center, en Grapevine, Texas, EE. UU., el 27 de marzo de 2026. REUTERS/Daniel Cole

Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos (conocida como zar antidrogas), advirtió que irán contra políticos mexicanos que protejan a los cárteles para lograr desmantelarlos.

Durante una entrevista con el programa American Thought Leaders, conducido por Jan Jekielek, la funcionaria aseguró que buscan quebrar las redes tanto financieras como de protección política que han permitido la operación de los cárteles.

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“Tenemos que ser igual de duros con ellos y eso significa tomar y confiscar sus fondos. Y por cierto, haciendo lo que estamos haciendo ahora mismo en México, apuntando incluso a los que están en el gobierno y que se han vendido a los cárteles, que lo han hecho más fácil para ellos operar”, comentó.

En este contexto, también recordó que en abril pasado fueron acusados el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como nueve funcionarios por presuntamente brindarle protección a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

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Reconoció la cooperación de México para el combate a los cárteles

La reunión entre funcionarios permitió fortalecer la colaboración en materia de salud pública y seguridad
El canciller Juan Ramón de la Fuente y Sara Carter fortalecen la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de salud pública y combate a las drogas. Crédito: X/@SRE_mx

Carter dijo que los trabajos para atacar las redes de protección de los cárteles los han llevado a cabo a través de extradiciones, acusaciones y trabajando de manera paralela con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Al respecto, aseguró que vieron “un progreso significativo en México” con el operativo que culminó con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el pasado 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco.

Dicha operación fue llevada a cabo mediante cooperación con Estados Unidos y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), ya que fue a través de su inteligencia que se localizó al exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y se procedió con el despliegue para su captura.

“Lo hicimos a través de nuestra inteligencia, pero utilizando la Guardia Nacional Mexicana, las Fuerzas Armadas, la operación del general Trevilla... cooperaron con nosotros, dijimos: ‘Mira aquí está la información, ve por él’. Y lo hicieron”, comentó.

Tras la caída de "El Mencho", reportes periodísticos refieren que su sucesor sería Juan Carlos Valencia González, alias "El 03", su hijastro. (Anayeli Tapia/Infobae)
Tras la caída de "El Mencho", reportes periodísticos refieren que su sucesor sería Juan Carlos Valencia González, alias "El 03", su hijastro. (Anayeli Tapia/Infobae)

Gobiernos saben que las advertencias de Trump sobre cooperar o ser atacados son ciertas, afirmó la Zar Antidrogas

Sara Carter también destacó que esta cooperación con México no se había visto antes al mismo nivel para lograr desmantelar a los cárteles; sin embargo, dijo que “pueden hacer eso” porque los gobiernos saben que las advertencias de Donald Trump son ciertas.

“Podemos hacer eso uno, porque el gobierno mexicano como muchos gobiernos en nuestro hemisferio saben que el presidente Trump dice lo que siente. Si él decía: ‘Vamos a ir por ti, si no cooperas con nosotros, te vamos a atacar y te vas a arrepentir. Entonces ¿quieres cooperar, si o no?’“, comentó.

En tanto, dijo que la segunda razón por la que se podría cooperar en la materia entre naciones es porque el gobierno también sabe que “le beneficia”.

Funcionarios acusados EEUU nexos Cártel de Sinaloa
Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Estas declaraciones se dan en un contexto de tensión en el que tanto el gobernador con licencia de Sinaloa, así como nueve funcionarios fueron acusados por presuntamente permitir a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán que realizaran sus actividades delictivas a cambio de recibir sobornos.

Aunque Estados Unidos solicitó la detención provisional de los diez funcionarios mexicanos para su posterior extradición, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado en varias ocasiones que no existen pruebas en su contra para proceder con el arresto.

Pese a esto, al menos diez días después de darse a conocer la acusación, Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, se entregó a las autoridades de Estados Unidos luego de salir del país desde Hermosillo, Sonora.

Luego de su arresto, fue ingresado al Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, donde comparte reclusión con narcotraficantes como Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa, y Rafael Caro Quintero.

Pintura en acuarela de un hombre con uniforme naranja y gafas sentado en una silla, con dos hombres detrás de él sosteniendo abanicos de billetes.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

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