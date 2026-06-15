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Pastel de arándanos y avena: así puedes preparar el postre bajo en grasa sin necesidad de horno

El sabor de frutos rojos no está limitado a mermeladas o dulces hechos con calor

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Pastel saludable sin horno de arándanos, cortado para mostrar sus tres capas: base de avena, yogur blanco y capa morada de arándanos. Decorado con arándanos frescos y menta.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La avena y los arándanos son una combinación que no necesita horno para brillar.

Este pastel bajo en grasa usa gelatina sin sabor para lograr una consistencia firme, y su base compacta de avena sustituye cualquier masa con harina.

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Se prepara en menos de 30 minutos y requiere solo unas horas de refrigeración.

Ingredientes

Para la base:

  • 2 tazas (280 g) de avena en hojuelas
  • 2 cucharadas de aceite de coco derretido
  • 3 cucharadas de miel o jarabe de maple
  • 1/2 cucharadita de canela molida
  • 1 pizca de sal

Para el relleno:

  • 500 g de yogur griego natural (bajo en grasa)
  • 1/2 taza de azúcar de coco o edulcorante al gusto
  • 3 cucharadas de gelatina sin sabor (grenetina)
  • 3 cucharadas de agua tibia
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla

Para la capa de arándanos:

  • 1 taza de arándanos frescos o congelados
  • 200 g de yogur griego
  • 2 cucharadas de azúcar o edulcorante
  • 1 cucharadita de jugo de limón
  • 3 cucharadas de gelatina sin sabor
  • 3 cucharadas de agua tibia

Procedimiento

Composición plana de ingredientes para repostería: avena, arándanos, yogur, miel, aceite de coco, gelatina, molde desmontable y cubiertos sobre fondo blanco.
(Imagen ilustrativa Infobae)
  1. Muele la avena en hojuelas hasta obtener una harina gruesa. Mézclala con el aceite de coco, la miel, la canela y la sal hasta formar una masa pegajosa y moldeable.
  2. Forra un molde desmontable de 20 cm con papel encerado. Presiona la masa de avena sobre el fondo con los dedos ligeramente húmedos hasta nivelarla por completo. Lleva al refrigerador 15 minutos.
  3. Disuelve 3 cucharadas de grenetina en 3 cucharadas de agua tibia. Calienta a fuego bajo hasta que se disuelva por completo y retira del fuego.
  4. En un tazón, mezcla el yogur griego, el azúcar de coco, la vainilla y la gelatina disuelta. Bate hasta que no queden grumos.
  5. Vierte el relleno de yogur sobre la base de avena fría. Regresa al refrigerador y deja reposar 20 minutos o hasta que la superficie esté ligeramente firme al tacto.
  6. Prepara la capa de arándanos: disuelve las otras 3 cucharadas de grenetina en agua tibia. Licúa los arándanos con el yogur, el azúcar, el jugo de limón y la gelatina disuelta hasta obtener una mezcla homogénea.
  7. Vierte la mezcla de arándanos sobre la capa de yogur ya semisólida. Hazlo despacio y desde el centro para no romper la capa inferior.
  8. Cubre el molde con plástico adherente y refrigera mínimo 4 horas, o toda la noche para mejor resultado.
  9. Para desmoldar, sumerge el molde en agua caliente por 5 segundos, repite dos veces y desmolda con cuidado. Decora con arándanos frescos antes de servir.

Tips para que el pastel sin horno no pierda consistencia

  • Usa grenetina en la proporción correcta. 
  • Hidrata bien la grenetina antes de calentarla. Siempre disuélvela primero en agua fría o tibia, nunca directamente en la mezcla caliente.
  • Respeta los tiempos de frío entre capas. Cada capa debe estar semisólida antes de agregar la siguiente. Si viertes sobre una capa todavía líquida, las capas se mezclan y el pastel pierde estructura.
  • La base de avena debe estar bien compactada. Presiona con fuerza y pareja. Una base suelta se desmigaja al cortar. Si la masa no es suficientemente pegajosa, agrega una cucharada más de miel.
  • Deja enfriar toda la noche cuando puedas. Cuatro horas son el mínimo, pero doce horas de refrigeración producen una textura notablemente más firme y un corte limpio.
  • Saca el pastel del refrigerador 10 minutos antes de servir. Un pastel demasiado frío se siente gomoso. Atemperarlo brevemente mejora la textura y el sabor.
Infografía con receta de pastel de avena y arándanos sin horno; muestra el pastel terminado, ingredientes, pasos de preparación y consejos clave.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Variaciones del mismo pastel

Mug cake de avena y arándanos (microondas) En una taza apta para microondas, mezcla 4 cucharadas de harina de avena, 1/2 cucharadita de polvo para hornear, 1 pizca de sal, 1 cucharada de jarabe de maple, 1 cucharada de aceite de aguacate y 3 cucharadas de leche de avena. Incorpora un puñado de arándanos frescos. Cocina en microondas a potencia alta por 60 a 75 segundos. Debe quedar firme al tacto pero húmedo por dentro.

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Versión en vasitos individuales (sin molde) Usa la misma receta del pastel principal pero distribuye la base y el relleno en 6 vasos o recipientes de vidrio. El resultado es un postre tipo parfait que no requiere desmoldar y es más fácil de porcionar.

Versión vegan-friendly Sustituye el yogur griego por yogur de coco o de almendra. Reemplaza la miel por jarabe de maple o dátiles licuados. La grenetina puede cambiarse por agar-agar en la misma proporción: 1 cucharada por cada 250 ml de mezcla.

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