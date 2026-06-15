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Resultados Sorteo Zodiaco 1749 Lotería Nacional domingo 14 de junio: premio mayor y números ganadores

Quienes obtengan el premio cuentan con un plazo de 60 días tras la difusión de los resultados para solicitarlo

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Consulte cuáles fueron los números ganadores más grandes del Sorteo Zodiaco 1749 del domingo 14 de junio de 2026. (Lotería Nacional)
Consulte cuáles fueron los números ganadores más grandes del Sorteo Zodiaco 1749 del domingo 14 de junio de 2026. (Lotería Nacional)

Este domingo, el Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional de México otorgó un premio mayor de 7 millones de pesos, repartidos en una serie. El evento fue emitido en punto de las 20:00 (hora local del centro de México) en vivo en el Teatro Lotería Nacional, en la Ciudad de México.

En esta ocasión, la edición del boleto del sorteo 1749 de este domingo 14 de junio de 2026, rinde homenaje al “Mundial de Fútbol 2026”.

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Cada boleto se divide en 20 cachitos. El premio mayor asciende a 7 millones de pesos para quienes adquieren la serie completa, mientras un cachito puede otorgar hasta 350 mil pesos.

  • $20 MXN por cachito.
  • $400 MXN por la serie de 20.

En este sorteo, uno de cada cinco participantes gana.

Números ganadores de los 20 premios más grandes del sorteo del domingo 14 de junio

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)
  • Premio mayor de 7 millones de pesos: Leo 1605
  • Premio de 1 millón 100 mil pesos: Géminis 9088
  • Premio de 1 millón 100 mil pesos: Capricornio 9189
  • Premio de 176 mil pesos: Sagitario 3775
  • Premio de 176 mil pesos: Libra 5848
  • Premio de 88 mil pesos: Tauro 4588
  • Premio de 88 mil pesos: Escorpión 4896
  • Premio de 61 mil 600 pesos: Libra 2406
  • Premio de 61 mil 600 pesos: Tauro 3511
  • Premio de 52 mil 800 pesos: Aries 2494
  • Premio de 52 mil 800 pesos: Capricornio 9057
  • Premio de 44 mil pesos: Sagitario 9590
  • Premio de 44 mil pesos: Cáncer 3318
  • Premio de 44 mil pesos: Géminis 3189
  • Premio de 35 mil 200 pesos: Aries 2088
  • Premio de 35 mil 200 pesos: Escorpión 9993
  • Premio de 35 mil 200 pesos: Acuario 3017
  • Premio de 26 mil 400 pesos: Libra 0085
  • Premio de 26 mil 400 pesos: Piscis 3319
  • Premio de 26 mil 400 pesos: Tauro 4638
  • Premio de 26 mil 400 pesos: Escorpión 1944
  • Reintegros: Leo, 5.

¿Cómo puedo cobrar mi premio en caso de resultar ganador?

Los afortunados ganadores tendrán un plazo máximo de 60 días para reclamar sus premios. (REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración)
Los afortunados ganadores tendrán un plazo máximo de 60 días para reclamar sus premios. (REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración)

Para saber si un billete electrónico recibió premio o reintegro, el ganador debe verificar el número en la Lista Oficial de Premios, disponible en expendios de la Lotería Nacional de la República Mexicana, periódicos de circulación nacional, la página web institucional, la app de Broxel (sección de números ganadores), o mediante notificación enviada al dispositivo móvil.

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Para el cobro en la Ciudad de México, cualquier premio o reintegro puede solicitarse directamente en las oficinas de la Lotería Nacional en Plaza de la República No.117, Primer Piso, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06037, en días hábiles de lunes a viernes de 9:00 a 13:00.

El pago requiere presentar el formato de instrucción pago banco, identificación oficial vigente (INE, IFE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar) y comprobante de domicilio reciente si la identificación no muestra dirección.

Cuando el premio es de $9,999.99 (Nueve mil novecientos noventa y nueve Pesos 99/100 M.N.) o menos, el pago se abona a la cuenta Broxel del ganador, aplicando una retención de impuestos del 7% (1% federal y 6% estatal). Si la cantidad supera los $9,999.99, el pago se realiza mediante cheque nominativo para abono en cuenta del beneficiario, descontando igual porcentaje de impuestos. El beneficiario recibe el cheque o efectivo, el original de la carta recibo con el detalle del premio y los impuestos retenidos, además de la devolución de su identificación y comprobante de domicilio.

Durante el cobro, es indispensable proporcionar nombre completo, fecha de nacimiento, RFC, CURP, identificación oficial, ocupación, teléfono, correo electrónico, país de origen, nacionalidad, país de residencia, entidad federativa, delegación o municipio, ciudad, colonia, código postal, calle, número exterior y número interior. Los datos personales se consideran confidenciales conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y no pueden difundirse.

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