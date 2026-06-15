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Filas interminables, operativos de seguridad y una multitud ansiosa: así fue el inicio mundialista en el Estadio Monterrey

Aficionados de diversas nacionalidades formaron grupos durante la espera, entre cánticos, pronósticos por la lluvia y la expectativa de una fiesta inolvidable

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El flujo intenso hacia el recinto en Monterrey, Nuevo León, provocó largas filas y momentos de tensión en los filtros de seguridad (REUTERS/Daniel Becerril)
El flujo intenso hacia el recinto en Monterrey, Nuevo León, provocó largas filas y momentos de tensión en los filtros de seguridad (REUTERS/Daniel Becerril)

El Estadio Monterrey vivió su estreno en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con el partido entre Suecia y Túnez, marcado por la presencia de miles de aficionados que generaron extensas filas y aglomeraciones en los accesos. El ambiente festivo prevaleció a pesar de las dificultades para ingresar, lo que reflejó la alta expectación en la ciudad.

Durante el debut como sede mundialista, los asistentes se enfrentaron a un proceso de acceso complicado. El flujo intenso hacia el recinto en Monterrey, Nuevo León, provocó largas filas y momentos de tensión en los filtros de seguridad. Aunque prevalecía la inquietud por el tiempo y las condiciones climáticas, la multitud mantuvo el ánimo de participar en este evento histórico.

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Largas filas y aglomeraciones en el acceso al Estadio Monterrey

A menos de 90 minutos del arranque del duelo entre Suecia y Túnez, varios miles de personas se concentraban en los accesos del Estadio Monterrey. El primer filtro de revisión instalado alrededor del inmueble se convirtió en el principal cuello de botella, lo que generó incertidumbre y momentos de inquietud entre quienes buscaban llegar a tiempo a sus asientos.

En el módulo de la embajada iraní, asistentes mexicanos corean por el representativo de Irán durante una muestra relacionada con la Copa del Mundo y entonan consignas de hermandad entre ambos países

El flujo creció con el paso de la tarde y, en un intento por agilizar la entrada frente a la gran cantidad de aficionados, el personal del operativo suspendió la revisión de boletos en ese primer filtro. Sin embargo, esto no resolvió el problema: los asistentes continuaron avanzando lentamente mientras el reloj avanzaba hacia el inicio del partido.

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La situación se tornó más tensa bajo la amenaza de lluvia, ya que densas nubes comenzaron a cubrir el cielo de Monterrey. Para muchos, el temor no solo era perderse el inicio del encuentro, sino tener que esperar bajo una posible tormenta.

Aficionados viven el debut mundialista

Dentro y fuera del estadio, la convivencia entre hinchas suecos, tunecinos y la afición regiomontana se mantuvo en calma, a pesar de la aglomeración y los retrasos para ingresar. Los seguidores formaron pequeños grupos durante la espera y mantuvieron el ánimo arriba con cánticos y banderas. La expectativa por el primer partido de la Copa del Mundo 2026 en Monterrey dominó la jornada, alimentando el ambiente festivo.

Durante las largas filas en los filtros, la paciencia y la ansiedad se alternaban. No se reportaron enfrentamientos ni incidentes mayores entre los asistentes, e incluso a pesar de lo prolongado de la espera, la civilidad prevaleció.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group F - Sweden v Tunisia - Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico - June 14, 2026 Sweden fans inside the stadium before the match REUTERS/Henry Romero
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group F - Sweden v Tunisia - Estadio Monterrey, Monterrey, Mexico - June 14, 2026 Sweden fans inside the stadium before the match REUTERS/Henry Romero

Impacto para Monterrey como sede mundialista

El partido entre Suecia y Túnez representó el primer partido mundialista en el Estadio Monterrey, consolidando a la ciudad como uno de los puntos emblemáticos para la afición mexicana en 2026. La respuesta ante los retos logísticos refuerza la relevancia de la plaza como anfitriona, aun cuando la demanda y las exigencias operativas son altas.

A pesar de lo complicado del acceso y los momentos de tensión, el empeño y la emoción de los aficionados por formar parte del debut mundialista en Monterrey definieron la experiencia, marcando el arranque de la Copa del Mundo en este recinto.

Ajustes y medidas de seguridad durante el partido

Ante el caos en los accesos, la seguridad optó por modificar la dinámica: después de liberar el primer punto de control, los elementos encargados dividieron las filas restantes en grupos más pequeños para evitar conglomeraciones y facilitar las inspecciones.

El partido entre Suecia y Túnez representó el primer partido mundialista en el Estadio Monterrey (REUTERS/Raquel Cunha)
El partido entre Suecia y Túnez representó el primer partido mundialista en el Estadio Monterrey (REUTERS/Raquel Cunha)

Entre las medidas implementadas se incluyeron:

  • Filtros de revisión de boletos,
  • Inspección de pertenencias,
  • Personal orientando a los grupos para distribuirlos,
  • Ajustes operativos según la acumulación de personas.

Estas acciones permitieron que, pese a la desesperación generalizada, el ingreso al inmueble se realizara sin incidentes graves. La operación de seguridad tuvo su primera gran prueba ante la multitud, mostrando capacidad de reacción frente a la dimensión internacional del evento.

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